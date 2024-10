J'ai testé le nouveau Google Phone pour vous: en vaut-il la peine?

C'est donc ça, le Pixel 9 Pro de Google. Il a remplacé mon téléphone Samsung pendant six semaines. Image: watson

Un téléphone portable Google plutôt que Samsung ou Apple? Notre test détaillé révèle les qualités réelles du nouveau smartphone Android phare.



Cela fait des années que chaque évaluation d'un nouveau téléphone de la ligne Pixel de Google arrive à la même conclusion: Un super logiciel, mais le hardware n'est pas tout à fait au niveau d'Apple et de Samsung. Est-ce également le cas du Pixel 9 Pro?



Eh bien, j'ai utilisé le nouveau Google Phone au quotidien pendant un bon mois et demi – et pour tous ceux qui envisagent de passer au Team Pixel, j'ai d'assez bonnes nouvelles.

Comment décrire le nouveau Google Phone en une phrase?

Une technologie de pointe dans un smartphone compact (et non minuscule!) à des prix proches de ceux d'Apple.



Quelle est la meilleure nouvelle fonctionnalité?

Je ne pense pas que le meilleur soit une nouvelle fonctionnalité particulière. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il n'est plus nécessaire de choisir entre un grand smartphone avec un équipement de pointe et un modèle plus petit avec un hardware appauvri. Le Pixel 9 Pro (écran de 6,3 pouces) que j'ai testé offre toutes les fonctions du grand Pixel 9 Pro XL (6,8 pouces), mais dans un format pratique. Et bien voilà, Google!

Le Pixel 9 Pro (6,3 pouces) offre le même hardware de pointe que le plus grand Pixel 9 Pro XL (6,8 pouces). bild: google

Pixel 9 Pro: 152,8 x 72 x 8,5 mm

Pixel 9 Pro XL: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm

A quoi ressemble-t-il?

De face, comme un iPhone ou un Galaxy de Samsung, de dos comme un Pixel.

Dos mat, cadre poli, écran d'une luminosité éclatante. Pas mal! Image: google

Les bords de l'écran sont encore un peu plus fins et parfaitement symétriques. La barre de l'appareil photo a été redessinée et la face arrière a désormais une surface mate. Les côtés ont une surface métallique brillante et ne sont plus arrondis comme sur le Pixel 8 Pro, mais plats et anguleux. Des arrondis minimes vers l'écran et le dos assurent une bonne et confortable prise en main du smartphone.

Pixel 9 Pro (à gauche) et le Pixel 8 Pro de l'année dernière. Le dos du nouveau modèle a une apparence plus élégante. Image: beebom

Le nouveau modèle a un aspect plus moderne que son prédécesseur et offre une sensation de qualité nettement supérieure dans la main. Il n'est toutefois pas un poids plume: il pèse près de 200 grammes.



Quelles couleurs y a-t-il?

Le Pixel 9 Pro est disponible en «Obsidian», «Hazel», «Rose Quartz» et «Porcelain». Image: google

Quelles sont les principales caractéristiques techniques?

Ecran: 6,27 Zoll (OLED), 1280 × 2856 Pixel, 495 ppi, 1–120 Hz, HDR, Gorilla Glass Victus 2

6,27 Zoll (OLED), 1280 × 2856 Pixel, 495 ppi, 1–120 Hz, HDR, Gorilla Glass Victus 2 Processeur: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Mémoire: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Mémoire de travail: 16 GB

16 GB Appareil photo:

- Grand-angle 50 MP

- Ultra grand-angle 48 MP

- Appareil photo 48 MP avec téléobjectif 5x

- Caméra selfie 42 MP

- Grand-angle 50 MP - Ultra grand-angle 48 MP - Appareil photo 48 MP avec téléobjectif 5x - Caméra selfie 42 MP Batterie: 4700 mAh

4700 mAh Dimensions: 152,8 mm (hauteur) × 72 mm (largeur) × 8,5 mm (profondeur)

152,8 mm (hauteur) × 72 mm (largeur) × 8,5 mm (profondeur) Poids: 199 g

199 g OS: Android 14

Vous trouverez toutes les autres spécifications ici.

Combien de temps les mises à jour sont-elles disponibles?

Il y a sept ans de mises à jour Android et sept ans de mises à jour de sécurité.

Google fabrique-t-il enfin des téléphones de même qualité qu'Apple et Samsung?

Oui.



Pendant de nombreuses années, les Pixel de Google ont brillé par la puissance de leur logiciel. Désormais, le matériel est également convaincant: design, écran, finition, etc. tout est au niveau d'Apple et de Samsung. A une exception près, à laquelle nous allons bientôt nous intéresser.

Sur une échelle de 1 à 10 – combien de points obtient-il?

9 sur 10.



Cela semble très élevé, mais Google a éliminé presque tous les défauts de ses modèles précédents. Et on ne trouve actuellement aucun smartphone qui soit nettement meilleur que le Pixel 9 Pro.



Un déficit subsiste: le processeur G4 de Google n'est toujours pas à la hauteur des puces des derniers appareils d'Apple et de Samsung. Mais je ne saurais trop insister sur ce point: au quotidien, cela n'a pas eu d'effet négatif dans 99 applications sur 100. Je n'ai pas eu une seule seconde l'impression de manquer de puissance.



Que peut faire la caméra?

Gros plan? ✔️ Image: watson

Les photos sont fantastiques, qu'il s'agisse de portraits, de paysages, de selfies, de zooms ou de photos de nuit.



MAIS: la qualité des photos n'est que légèrement meilleure que celle du modèle de l'année précédente. Le Pixel 8 Pro de 2023 fournit également des photos à l'exposition équilibrée avec une très grande plage dynamique et une netteté convaincante.

Google Pixel 9 and Pixel 9 Pro - Trailer👇 Vidéo: youtube

La qualité vidéo en cas de faible luminosité a néanmoins été nettement améliorée, et peut être encore optimisée avec la fonction d'intelligence artificielle Video Boost de Google.



La batterie tient-elle enfin plus d'une journée?

J'arrive à une moyenne d'environ 1,5 jour d'autonomie, ce qui est plutôt bon pour un appareil pas très grand. Selon le comportement d'utilisation, l'autonomie typique se situe entre un et deux jours. Les premiers Pixel ont peut-être été décevants en termes d'autonomie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Pour un smartphone à 949 francs, la vitesse de chargement reste décevante: après dix minutes, le Pixel 9 Pro n'a rechargé que 17%, après 30 minutes, ce taux était de 50%. De 0 à 100, il fallait environ 90 minutes.

Y a-t-il aussi des choses qui ne sont pas convaincantes?



Mis à part la vitesse de chargement médiocre de la batterie? Oui, la qualité des fonctions d'IA hype de Google varie fortement (voir points 13 et 14) et de nouvelles fonctionnalités comme l'appel d'urgence par satellite ne sont pas encore disponibles chez nous.



La décision d'équiper le Pixel 9 Pro, qui coûte 949 francs, d'une mémoire de 128 Go seulement dans sa version de base est particulièrement discutable. Pour le Pixel 9 à 799 francs, cela va plutôt bien, pour le modèle Pro, 256 Go seraient appropriés. Google s'inspire apparemment d'Apple, qui a l'audace de vendre l'iPhone 16 Pro avec 128 Go pour 1049 francs.



Qu'est-ce qui est vraiment nouveau?

L'écran du Pixel est de première classe. Image: watson

L'écran est plus lumineux et plus robuste, mais n'a pas la couche antireflet du Galaxy S24 Ultra de Samsung

Le nouveau scanner d'empreintes digitales à ultrasons intégré à l'écran permet un déverrouillage plus rapide et plus fiable

Le processeur est un peu plus rapide et efficace, pour une autonomie un peu meilleure

La chambre à vapeur est une nouveauté qui permet un refroidissement optimisé et donc de meilleures performances en continu.



Plus de mémoire de travail (seize Go au lieu de douze) pour permettre l'exécution d'un plus grand nombre d'applications d'IA directement sur l'appareil.

La caméra ultra grand-angle et selfie ont une résolution plus élevée

De nouvelles couleurs, un nouveau design et oh, une nouvelle application météo sont également disponibles

Y a-t-il une fonctionnalité qui a un effet «wow»?

Gemini Live, c'est-à-dire des conversations d'apparence naturelle avec l'intelligence artificielle de Google. Au lieu de poser une question et d'attendre la réponse comme avec Siri d'Apple ou Google Assistant, Gemini Live permet des conversations fluides qui ressemblent presque à une conversation avec un être humain. On peut parler à bâtons rompus, sans devoir faire attention à formuler ses phrases le plus simplement ou le plus précisément possible (oui, ChatGPT peut aussi le faire, mais chez nous seulement de manière détournée).



C'est impressionnant? Bien sûr que oui. Mais en a-t-on besoin? Je ne sais pas. Regardez cette vidéo et décidez par vous-même.



De telles conversations avec Gemini ne fonctionnent qu'en anglais (le français, l'allemand, et d'autres langues suivront dans les semaines à venir). Et comme dans une conversation avec un être humain, les informations peuvent être correctes ou fausses...



Gemini Live est gratuit et n'est pas une exclusivité Pixel, il fonctionne donc sur tout smartphone Android avec l'application Gemini installée, à condition que la langue de l'application soit réglée sur l'anglais.

Le buzz autour des nouvelles fonctionnalités de l'IA est-il justifié?

Oui et non.



Le Pixel est bourré d'IA de Google et certaines fonctionnalités sont même utiles au quotidien: par exemple la traduction automatique des messages de chat, des pages web, etc. ainsi que les sous-titres générés en direct dans les vidéos ou lors d'appels téléphoniques et vidéo. La qualité des résultats va de «utilisables» à «vraiment bons».



Les fonctions d'IA dont Google fait grand cas sont toutefois généralement plus ou moins mûres, parfois limitées dans leurs fonctionnalités ou pas encore disponibles chez nous. Des applications en principe intéressantes comme les notes d'appel (enregistrer, transcrire, résumer la conversation téléphonique) ou le filtre d'appel (l'assistant d'appel de Google vérifie l'appel et demande qui appelle et pourquoi) ne peuvent pas être utilisées en Suisse.



En revanche, le pendant de ChatGPT de Google, Gemini, est disponible et déjà assez bon – avec bien sûr une marge de progression importante – (voir point 13). Ce chatbot à IA relativement récent est un Google Assistant sous stéroïdes ou un Siri intelligent qui comprend réellement vos questions, traduit des documents, résume des textes, résout des problèmes de mathématiques ou aide à faire des présentations.



Ou crée des images d'un réalisme stupéfiant effrayant.



J'ai demandé plusieurs fois à Gemini de «générer une photo réaliste d'un petit chien qui saute en l'air sur la plage et attrape une petite balle».



Les photos de l'IA étaient toutes convaincantes.

Le chatbot Gemini de Google a généré ce chien en cinq secondes. Image: watson / google Gemini generiertes KI-Foto

Au début de l'année, Google a dû essuyer, à juste titre, de sévères critiques pour son générateur d'images d'IA. Gemini générait par exemple des soldats nazis noirs. Depuis, Google a corrigé le tir et a mis des limites à l'IA; elle ne crée notamment pas de représentations photoréalistes de personnes connues.



Gemini est disponible sur le web ou sous forme d'application pour tous les smartphones Android.

Google a également étendu les fonctions IA de son application photo. On peut par exemple marquer l'arrière-plan d'une photo et le faire redessiner sans devoir être un génie en matière de traitement d'image. Dans l'exemple suivant, j'ai demandé à Google de mettre «un paysage de montagne enneigé» en arrière-plan. Les résultats varient, mais c'est un bon moyen de s'amuser.

Les fonctions déjà connues telles que l'amélioration de la netteté des photos floues d'un simple clic ou la suppression des voix ou des bruits gênants dans les vidéos sont vraiment utiles. Les deux fonctionnent plutôt bien.



Les fonctions d'IA de l'application «Google Photos» (gomme magique, etc.) peuvent en grande partie être utilisées sur les smartphones Android d'autres fabricants et même sur l'iPhone gratuitement. Diverses autres fonctions d'IA et la version de base de Gemini sont également gratuites. Le modèle d'IA le plus avancé de Google, Gemini Advanced (pour les applications professionnelles), fait en revanche partie de l'abonnement Google One Premium, qui offre également deux To d'espace de stockage et coûte 17 francs/mois (la première année est gratuite pour les acheteurs de Pixel 9 Pro).

Que faut-il savoir de plus?

Le Pixel 9 Pro bénéficie de sept ans de mises à jour et de nombreux composants sont relativement faciles à réparer. Mais le remplacement de la batterie reste une opération délicate, comme le déplorent les professionnels de la réparation d'iFixit.

Le Pixel 9 Pro peut certes se charger sans fil, mais il ne peut pas utiliser la norme Qi2, plus rapide. Sans l'étui de protection MagSafe correspondant, il n'est donc pas possible d'utiliser des pads de chargement magnétiques.



Combien coûte-t-il?

Pixel 9 Pro: à partir de 949 francs (prix officiel)

Pixel 9 Pro XL: à partir de 1079 francs

Pixel 9: à partir de 799 francs

Les appareils Pixel 8 et Pixel 8 Pro, de qualité presque égale, sont désormais disponibles pour environ 500 et 650 francs. Le modèle d'entrée de gamme Pixel 8a coûte environ 450 francs.

En guise de comparaison:

iPhone 16 Pro: à partir de 1049 francs (prix officiel)

Galaxy S24 Ultra: à partir de 1079 francs

Est-ce que cela vaut la peine ou est-ce qu'un Pixel moins cher fera l'affaire?

À gauche, le Pixel 9, à droite, le Pixel 9 Pro avec une lentille supplémentaire pour le zoom optique 5x. Image: google

Les différences entre le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro de même taille se situent dans les détails:



Les deux ont un look élégant, mais seul le modèle Pro a un dos mat.

Les deux ont un appareil photo de très haut niveau, mais le modèle Pro a un meilleur zoom en mode photo et vidéo.

Les deux ont un écran robuste de première classe, mais le modèle Pro a une résolution légèrement plus élevée et est encore un peu plus lumineux.

Les deux ont le dernier processeur de Google (G4), mais le modèle Pro a encore un peu plus de RAM (seize au lieu de douze Go).

Seul le modèle Pro prend en charge la technologie radio Ultra-Wideband (UWB), qui permet par exemple d'ouvrir la voiture avec le téléphone portable.

Seul le modèle Pro dispose d'un capteur de température pour mesurer, entre autres, la température corporelle.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci