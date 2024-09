Keystone

Les tiktokeurs ont une solution pour diffuser des séries sans se faire griller

TikTok a décidé de muscler la modération sur sa plateforme, pour éviter la diffusion de séries et de films au complet. Voici les parades employées par de petits filous.

Si vous vous promenez entre les centaines de vidéos qui défilent sur votre compte TikTok, votre algorithme pourrait crocher sur une vidéo qui diffuserait un bout d'un épisode ou d'un film. Une tendance qui inspire autant qu'elle inquiète les producteurs.

Derrière cette manigance se cache des comptes qui piratent et postent de nombreux épisodes découpés pour inonder ensuite leur compte. Et les abonnés en raffolent et les vidéos sont parfois visionnées des millions de fois.

Mais face à la montée en flèche en popularité de certains comptes spécialisés, la plateforme chinoise s'est munie d'un algorithme pour coincer les petits malins. La raison: éviter les attaques des ayants droit, lésés dans cette opération de contenus gratuits lâchés dans la nature.

Alors, pour éviter de se faire bannir de TikTok, les comptes spécialisés ont cherché (et trouvé) la parade pour contrer la modération automatique. L'émission Tech&Co s'est entretenue avec des propriétaires de comptes, pour mettre à jour leurs astuces.

Trois astuces pour se jouer du robot TikTok

L'une des plus populaires est la présence d'un «hôte». Pour faire simple, il s'agit d'une personne qui apparaît à l'écran et trompe le robot de la plateforme, croyant qu'il discute du sujet de la vidéo. Or, l'individu visible n'intervient pas la moindre seconde pendant la vidéo.

Une autre méthode est d'intégrer de la musique en fond, qui va dérégler le robot fossoyeur de contenus illicites.

L'un des créateurs interrogés expliquent:

«Cela perturbe le robot qui ne va pas réussir à recouper correctement les informations de la vidéo» Un tiktokeur interrogé par l'émission Tech&Co.

Une autre manière est de contourner le robot de la plateforme chinoise est de faire un «édit» à l'issue de l'extrait, analyse un autre tiktokeur. Ce dispositif est simple: un montage ultra rythmé qui dispose de plusieurs «tranches fines» d'un épisode.

Les vidéos morcelées restent difficiles à sanctionner pour les robots du réseau social chinois. C'est donc à l'humain de sévir et supprimer le compte frauduleux, si besoin.

Pour rappel, TikTok est soumis au Digital Services Act (DSA), un règlement qui ordonne la suppression des contenus illicites, comme ceux soumis aux droits d'auteur. (svp)