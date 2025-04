WhatsApp a une solution pour sécuriser vos messages sensibles

WhatsApp souhaite rendre les conversations plus confidentielles à l'avenir. Pour cela, les développeurs expérimentent une nouvelle fonction de protection des données.

Steve Haak / t-online

Plus de «Société»

Un article de

WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité permettant de mieux protéger les messages avant qu'ils ne soient enregistrés ou partagés. Selon le blog WABetainfo, qui se base sur une version de test de l'application pour Android et Iphone, cette fonction, baptisée «Confidentialité avancée des chats», offrirait aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs conversations.

Comment cela fonctionne-t-il? Les utilisateurs pourront désormais décider si les contenus multimédia tels que les photos et les vidéos partagés dans les discussions peuvent être téléchargés et enregistrés sur d'autres téléphones. Il sera également possible d'empêcher l'exportation des conversations de l'application.

La confidentialité peut être réglée individuellement pour chaque chat

La nouvelle option devrait, selon WABetainfo, être disponible dans la section des informations de chat. Les utilisateurs pourront alors l'activer ou la désactiver individuellement pour les discussions privées ou de groupe. Une fois activée, cette fonctionnalité empêchera non seulement l'enregistrement automatique des médias partagés, comme les photos ou vidéos, mais aussi l'exportation de conversations entières. L'objectif est que les contenus sensibles restent dans l'application.

La capture d'écran montre la fonction de blocage des téléchargements dans une version Beta de WhatsApp Image: WABetaInfo

Il est toutefois possible de transmettre des messages individuels malgré l'activation du blocage du téléchargement. Seul le partage complet d'une discussion ne sera plus possible.

Vos contacts WhatsApp seront informés

La nouvelle fonctionnalité est optionnelle et peut être désactivée à tout moment. Les modifications apportées au statut de confidentialité d'un chat seront signalées par une notification afin d'informer tous les participants des réglages effectués.

Cette fonctionnalité de WhatsApp permettant de désactiver les téléchargements s'inscrit dans les efforts des développeurs pour mieux protéger la vie privée des utilisateurs. L'année dernière, WhatsApp avait déjà interdit la possibilité de réaliser des captures d'écran des photos de profil des autres utilisateurs.

Sous Android, cette fonctionnalité était déjà impossible depuis avril de l'année dernière. Quelques mois plus tard, la restriction des captures d'écran a également été déployée pour les iPhones. Des années auparavant, le service avait déjà supprimé la fonction permettant aux utilisateurs de télécharger et de sauvegarder les photos de profil des autres.

Traduit et adapté par Noëline Flippe