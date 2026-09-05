ciel couvert21°
DE | FR
burger
Sport
Argent

Lutte suisse: les paris en hausse questionnent l'intégrité

Armon Orlik, rechts, und Fabian Staudenmann, links, im gestellten Schlussgang beim Bruenig Schwinget am Sonntag, 26. Juli 2026 auf dem Bruenig Pass. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Les lutteurs Fabian Staudenmann et Armon Orlik, le 26 juillet 2026.image: Keystone

En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse

Cette année, les Suisses ont misé plus de 300 000 francs sur la lutte suisse. Le concours de Kilchberg, ce samedi, devrait encore faire grimper le chiffre d'affaires. La Fédération réagit.
05.09.2026, 12:0205.09.2026, 12:02
Martin Probst

La Fédération fédérale de lutte suisse (ESV) n'est pas franchement ravie de voir un opérateur de paris vouloir, lui aussi, profiter de la popularité persistante de la lutte suisse. C'est pourtant désormais le cas. Swisslos a considérablement étoffé son offre de paris sur ce sport par l'intermédiaire de sa plateforme Sporttip.

Jusqu'ici, il était uniquement possible de parier sur les vainqueurs de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres et de l'Unspunnen-Schwinget. Depuis cette année, d'autres fêtes de lutte ainsi que, dans certains cas, une sélection de duels au sommet figurent au programme des paris. Et cela rapporte. Cette année, Swisslos a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 310 000 francs grâce aux paris sur la lutte suisse. Et ce montant ne tient même pas compte du Kilchberger Schwinget (ZH) de ce samedi.

Swisslos souligne certes qu'il s'agit d'un «volume relativement faible» par rapport aux grands sports faisant l'objet de paris, comme le football ou le tennis. Mais l'entreprise ajoute:

«Pour un sport comme la lutte suisse, ce résultat est tout à fait remarquable et montre qu'il existe un réel intérêt.»
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot

La lutte suisse permet donc de gagner de l'argent et d'en perdre. Est-ce vraiment compatible avec les valeurs véhiculées par ce sport? Interrogée, l'ESV indique «prendre acte du fait que Swisslos propose, dans le cadre de son offre de paris sportifs, des paris sur certaines fêtes de lutte». Et la Fédération d'ajouter: «Pour l'ESV, l'intégrité passe avant tout.»

Des règles claires pour les lutteurs

Cette intégrité est-elle menacée par l'existence de ces paris? Comme dans la plupart des sports de combat, il serait sans doute relativement facile de tricher dans la lutte suisse. Les victoires inattendues ne sont pas rares. Des défaites sensationnelles n'éveilleraient donc pas immédiatement les soupçons.

Comment l'ESV et Swisslos préviennent-ils la fraude? La Fédération écrit: «Influencer intentionnellement l'issue d'une passe ou d'une compétition pour des motifs financiers ou d'autres considérations étrangères au sport serait incompatible avec les valeurs fondamentales de la lutte suisse.» Au début de la saison, tous les lutteurs et les officiels ont en outre reçu un courriel leur rappelant les règles fixées par le Statut en matière d'éthique de Swiss Olympic.

Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Commentaire
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse

L'ESV précise également: «Un lutteur n'a pas le droit de parier s'il peut lui-même influencer l'issue du pari.» Un tiers ne peut pas non plus miser sur ses combats pour son compte, ni recevoir de sa part des informations sur l'issue possible d'un combat.

Swisslos insiste également sur ces règles et écrit:

«L'intégrité de l'offre de paris est une priorité pour Swisslos et Sporttip. Les marchés proposés sont sélectionnés avec soin et dans le cadre autorisé par l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa).
Swisslos surveille par ailleurs en permanence les activités de paris afin de détecter d'éventuels schémas suspects ou évolutions inhabituelles.»

La lutte suisse en profite aussi indirectement

Le Kilchberger Schwinget de samedi devrait avoir encore stimulé le chiffre d'affaires de Swisslos dans les paris. Une personne qui misait vendredi 100 francs sur une victoire de Fabian Staudenmann à Kilchberg récupérera 260 francs si le grand favori s'impose effectivement. En cas de victoire d'un outsider, le gain peut atteindre jusqu'à 150 fois la mise.

Depuis le début de la saison, la fête de lutte de montagne organisée au Rigi est celle qui a suscité le plus grand intérêt, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de nombre de paris. Mais le Kilchberger Schwinget pourrait encore faire mieux.

Reste à savoir jusqu'où ira cette évolution. Lors de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2025 à Mollis (GL), Swisslos disposait d'un stand consacré aux paris. Cette présence va-t-elle encore s'étendre? Swisslos répond: «Une présence lors de fêtes de lutte cantonales ou régionales est, en principe, une piste intéressante.» Mais aucun projet concret n'existe actuellement.

L’arbitrage vidéo n’a pas sa place en lutte suisse
L’arbitrage vidéo n’a pas sa place en lutte suisse

Etendre l'offre de paris n'est pas non plus à l'ordre du jour. Les paris en direct, comme ceux que Sporttip propose dans d'autres disciplines, ne sont pas prévus non plus. Swisslos écrit à ce sujet:

«Avec l'offre actuelle, nous pouvons bien répondre aux principaux besoins de notre clientèle»

Malgré la position plutôt réservée de la Fédération fédérale de lutte suisse, ce sport profite indirectement du chiffre d'affaires généré par les paris. Plusieurs fêtes de lutte bénéficient d'un soutien financier provenant des fonds du sport alimentés par Swisslos. Il n'est toutefois pas possible de chiffrer le montant qui revient ainsi à la lutte suisse. Les modalités de distribution sont définies au niveau cantonal.

(trad. hun)

Plus d'articles sur le sport
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Le musée du papa de Star Wars va ouvrir ses portes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le ski ouvre la porte aux athlètes russes
La Fédération internationale de ski (FIS) a dit oui ce mercredi au retour des skieurs russes et biélorusses en Coupe du monde, mais pas sans conditions.
Les athlètes de Russie et de Biélorussie seront à nouveau autorisés, sous certaines conditions, à participer aux épreuves de la Coupe du monde à partir de la saison prochaine. La FIS a ouvert la porte.
L’article