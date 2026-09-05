Les lutteurs Fabian Staudenmann et Armon Orlik, le 26 juillet 2026. image: Keystone

En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse

Cette année, les Suisses ont misé plus de 300 000 francs sur la lutte suisse. Le concours de Kilchberg, ce samedi, devrait encore faire grimper le chiffre d'affaires. La Fédération réagit.

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La Fédération fédérale de lutte suisse (ESV) n'est pas franchement ravie de voir un opérateur de paris vouloir, lui aussi, profiter de la popularité persistante de la lutte suisse. C'est pourtant désormais le cas. Swisslos a considérablement étoffé son offre de paris sur ce sport par l'intermédiaire de sa plateforme Sporttip.

Jusqu'ici, il était uniquement possible de parier sur les vainqueurs de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres et de l'Unspunnen-Schwinget. Depuis cette année, d'autres fêtes de lutte ainsi que, dans certains cas, une sélection de duels au sommet figurent au programme des paris. Et cela rapporte. Cette année, Swisslos a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 310 000 francs grâce aux paris sur la lutte suisse. Et ce montant ne tient même pas compte du Kilchberger Schwinget (ZH) de ce samedi.

Swisslos souligne certes qu'il s'agit d'un «volume relativement faible» par rapport aux grands sports faisant l'objet de paris, comme le football ou le tennis. Mais l'entreprise ajoute:

«Pour un sport comme la lutte suisse, ce résultat est tout à fait remarquable et montre qu'il existe un réel intérêt.»

La lutte suisse permet donc de gagner de l'argent et d'en perdre. Est-ce vraiment compatible avec les valeurs véhiculées par ce sport? Interrogée, l'ESV indique «prendre acte du fait que Swisslos propose, dans le cadre de son offre de paris sportifs, des paris sur certaines fêtes de lutte». Et la Fédération d'ajouter: «Pour l'ESV, l'intégrité passe avant tout.»

Des règles claires pour les lutteurs

Cette intégrité est-elle menacée par l'existence de ces paris? Comme dans la plupart des sports de combat, il serait sans doute relativement facile de tricher dans la lutte suisse. Les victoires inattendues ne sont pas rares. Des défaites sensationnelles n'éveilleraient donc pas immédiatement les soupçons.

Comment l'ESV et Swisslos préviennent-ils la fraude? La Fédération écrit: «Influencer intentionnellement l'issue d'une passe ou d'une compétition pour des motifs financiers ou d'autres considérations étrangères au sport serait incompatible avec les valeurs fondamentales de la lutte suisse.» Au début de la saison, tous les lutteurs et les officiels ont en outre reçu un courriel leur rappelant les règles fixées par le Statut en matière d'éthique de Swiss Olympic.

L'ESV précise également: «Un lutteur n'a pas le droit de parier s'il peut lui-même influencer l'issue du pari.» Un tiers ne peut pas non plus miser sur ses combats pour son compte, ni recevoir de sa part des informations sur l'issue possible d'un combat.

Swisslos insiste également sur ces règles et écrit:

«L'intégrité de l'offre de paris est une priorité pour Swisslos et Sporttip. Les marchés proposés sont sélectionnés avec soin et dans le cadre autorisé par l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent (Gespa).

Swisslos surveille par ailleurs en permanence les activités de paris afin de détecter d'éventuels schémas suspects ou évolutions inhabituelles.»

La lutte suisse en profite aussi indirectement

Le Kilchberger Schwinget de samedi devrait avoir encore stimulé le chiffre d'affaires de Swisslos dans les paris. Une personne qui misait vendredi 100 francs sur une victoire de Fabian Staudenmann à Kilchberg récupérera 260 francs si le grand favori s'impose effectivement. En cas de victoire d'un outsider, le gain peut atteindre jusqu'à 150 fois la mise.

Depuis le début de la saison, la fête de lutte de montagne organisée au Rigi est celle qui a suscité le plus grand intérêt, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de nombre de paris. Mais le Kilchberger Schwinget pourrait encore faire mieux.

Reste à savoir jusqu'où ira cette évolution. Lors de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2025 à Mollis (GL), Swisslos disposait d'un stand consacré aux paris. Cette présence va-t-elle encore s'étendre? Swisslos répond: «Une présence lors de fêtes de lutte cantonales ou régionales est, en principe, une piste intéressante.» Mais aucun projet concret n'existe actuellement.

Etendre l'offre de paris n'est pas non plus à l'ordre du jour. Les paris en direct, comme ceux que Sporttip propose dans d'autres disciplines, ne sont pas prévus non plus. Swisslos écrit à ce sujet:

«Avec l'offre actuelle, nous pouvons bien répondre aux principaux besoins de notre clientèle»

Malgré la position plutôt réservée de la Fédération fédérale de lutte suisse, ce sport profite indirectement du chiffre d'affaires généré par les paris. Plusieurs fêtes de lutte bénéficient d'un soutien financier provenant des fonds du sport alimentés par Swisslos. Il n'est toutefois pas possible de chiffrer le montant qui revient ainsi à la lutte suisse. Les modalités de distribution sont définies au niveau cantonal.

(trad. hun)