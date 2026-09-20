Jeremy Seewer signe ses meilleurs résultats de la saison en Australie

Le pilote suisse Jeremy Seewer a décroché deux 8e places lors des manches du championnat du monde MXGP à Darwin.

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Le Zurichois réalise ainsi ses meilleures performances de la saison depuis son retour sur KTM. Keystone

Le pilote suisse Jeremy Seewer a terminé deux fois 8e lors des manches du championnat du monde MXGP disputées à Darwin, en Australie. Ce sont ses meilleurs résultats de la saison.

Le Zurichois, qui a terminé deuxième du championnat du monde de motocross en 2019 et 2020, avait mis un terme fin mai à sa collaboration (infructueuse) avec Ducati. Il a ensuite manqué cinq week-ends de course; depuis fin juillet, Seewer court à nouveau sur une KTM. En Australie, grâce à deux 8e places et aux cinq points remportés lors de la course de qualification, il a totalisé 31 points au championnat du monde, un total qu'il n'avait jamais atteint cette saison.

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (Honda), qui a de nouveau remporté les deux courses à Darwin, est déjà assuré du titre de champion du monde. Jeremy Seewer occupe la 17e place. La saison s’achève dans deux semaines à Ernée, en France. (dal/ats)