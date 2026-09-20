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Jeremy Seewer signe ses meilleurs résultats de la saison en Australie

Jeremy Seewer signe ses meilleurs résultats de la saison en Australie

Le pilote suisse Jeremy Seewer a décroché deux 8e places lors des manches du championnat du monde MXGP à Darwin.
20.09.2026, 13:4820.09.2026, 13:48
Jeremy Seewer ne pilotera plus sa Ducati.
Le Zurichois réalise ainsi ses meilleures performances de la saison depuis son retour sur KTM.Keystone

Le pilote suisse Jeremy Seewer a terminé deux fois 8e lors des manches du championnat du monde MXGP disputées à Darwin, en Australie. Ce sont ses meilleurs résultats de la saison.

Le Zurichois, qui a terminé deuxième du championnat du monde de motocross en 2019 et 2020, avait mis un terme fin mai à sa collaboration (infructueuse) avec Ducati. Il a ensuite manqué cinq week-ends de course; depuis fin juillet, Seewer court à nouveau sur une KTM. En Australie, grâce à deux 8e places et aux cinq points remportés lors de la course de qualification, il a totalisé 31 points au championnat du monde, un total qu'il n'avait jamais atteint cette saison.

Le Néerlandais Jeffrey Herlings (Honda), qui a de nouveau remporté les deux courses à Darwin, est déjà assuré du titre de champion du monde. Jeremy Seewer occupe la 17e place. La saison s’achève dans deux semaines à Ernée, en France. (dal/ats)

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Sion-Zurich a été moins animé sur le terrain qu'en dehors
Le match de Super League entre les Valaisans et le FCZ, marqué par un conflit entre les fans zurichois et les CFF, s'est terminé sur un match nul (1-1).
Les Valaisans n'ont pas signé une cinquième victoire consécutive en Super League, mais ils sauront certainement se contenter de ce point glané après avoir joué plus d'une heure à 10 contre 11. La faute à Fode Sylla, déjà expulsé le 6 septembre contre Thoune et coupable d'un tacle dangereux sur Lindrit Kamberi (27e).
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