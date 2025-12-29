Giannis viole une règle non écrite: chaos sur le parquet

La star des Bucks a déclenché une vive altercation, dimanche sur le parquet des Bulls, après avoir enfreint une règle tacite connue de tous les basketteurs.

Absent depuis le 4 décembre en raison d’une blessure au mollet, Giannis Antetokounmpo a rejoué en NBA dans la nuit de samedi à dimanche. Un retour loin d’être passé inaperçu.

A Chicago, la star des Bucks a enfreint une règle non écrite, connue de tous les basketteurs: celle qui consiste à ne pas disputer la dernière possession lorsque la victoire est acquise. Bref, il s’agit simplement de laisser le temps s’écouler. Une marque de respect envers le perdant.

En captant un rebond à huit secondes du terme de la rencontre, alors que son équipe menait 110-103 et que Chicago avait lâché l’affaire, Giannis, au lieu de temporiser comme les neuf autres joueurs présents sur le parquet, a joué une contre-attaque et claqué un dunk monumental, aggravant le score de deux points.

Furieux, les joueurs des Bulls ont immédiatement encerclé et invectivé le champion NBA 2021. Les deux bancs ont alors investi le parquet, et une empoignade a éclaté au centre du terrain.

«En général, quand le match est terminé et qu’il reste quelques secondes, tu fais juste défiler le chrono. J’imagine que Giannis était énervé par cet article qui disait que les Bulls ne voulaient pas le récupérer dans un échange. Il a voulu faire passer un message», a déclaré le centre de Chicago, Nikola Vucevic, une fois la rencontre terminée.

«Je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Il n’aurait pas dû dunker. C’est un manque de respect envers le sport. Je lui ai dit: "Frérot, tu vaux mieux que ça"», a ajouté son coéquipier Coby White, lui aussi visiblement déçu de l'attitude de Giannis.

Nous aurions pu penser que le vainqueur de la NBA Cup 2024 n’avait qu’une envie: faire le spectacle. Or Antetokounmpo a avancé d’autres raisons pour expliquer sa dernière action, comme le rapporte ESPN.

«Nous sommes 11es à l'Est. Nous devons continuer à travailler pour trouver notre identité. Et si cela passe par le fait d'être un peu plus agressif ou fougueux à la fin, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas le champion en titre. Pourquoi devrions-nous faire défiler le chrono, nous montrer respectueux ou fair-play? On se bat pour notre survie en ce moment. C'est très dur. Cela fait treize ans que je suis dans la ligue. Si nous continuons à perdre, la moitié de l'équipe ne sera probablement plus là l'an prochain. Nous ne ferons pas les play-offs. Au final, je veux juste être en bonne santé et aider mon équipe à gagner. S'il faut un dunk en moulin à vent pour que tout le monde se réveille et comprenne, c'est comme ça»

Giannis Antetokounmpo

«The Greek Freak» a posé un gros dunk sur le parquet de Chicago. Image: www.imago-images.de

En clair, le Grec avait un message à faire passer, non pas à l’adversaire, mais bien à ses coéquipiers. Par son geste, il a tenté de sonner la révolte.

Le retour de Giannis est une aubaine pour ces Bucks malmenés. A Chicago, le double MVP a frappé fort: 29 points et huit rebonds en 25 minutes.

