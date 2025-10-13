Voici ce que l'on sait du mégaprojet de la NBA en Europe

Le projet d’une ligue NBA en Europe avance à grands pas. Date de lancement, format de compétition, franchises: voici tout ce qui se murmure en coulisses.

En janvier, le Magic d’Orlando et les Grizzlies de Memphis poseront leurs valises en Europe pour disputer deux matchs de saison régulière, à Berlin puis à Londres. Il s’agira des 15e et 16e rencontres officielles de NBA organisées sur le Vieux Continent.

Parties délocalisées, boutiques officielles, événements en tout genre: la ligue de basket la plus prestigieuse au monde a fait de l’Europe – un continent pourvoyeur de stars, comme Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic – une cible prioritaire. Avec, en toile de fond, un rêve: celui d’y créer une ligue.

Objectif 2027

L’idée trotte dans les esprits depuis longtemps et divise autant qu’elle séduit. Longtemps restée floue, elle s’est cependant précisée fin mars, lorsque le patron de la NBA, Adam Silver, a annoncé étudier la possibilité de créer un championnat européen en partenariat avec la Fédération internationale de basket (FIBA).

Depuis, peu d’informations avaient réellement filtré, à l’exception des déplacements estivaux de Silver en Europe, venu présenter son plan, et rencontrer les dirigeants du Real Madrid et de Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du Paris Saint-Germain, ainsi que le Premier ministre du Royaume-Uni, dans l’optique de créer une franchise à Londres.

Mais voilà que depuis quelques semaines, tout semble s’accélérer. Lors d’une conférence de presse à la mi-septembre, Adam Silver a évoqué le possible lancement de ce nouveau championnat dès 2027. Une date «ambitieuse», alors qu’il ne souhaite «pas aller au-delà de 2028». Jorge Garbajosa, président de la FIBA Europe, a de son côté qualifié 2027 de «bonne» année pour se lancer.

Un visage familier pour les fans de basket: le commissionner Adam Silver. image: Keystone

Une ligue à 16 équipes

D’autres éléments se précisent également. Il apparaît ainsi que la NBA Europe veillera à garantir un certain équilibre entre les équipes.

«Nous ne voulons pas d’une ligue où seules quelques équipes seraient perçues comme capables de vraiment rivaliser, comme c’est parfois le cas en Ligue des champions. Nous souhaitons plutôt créer un championnat basé sur un modèle que nous connaissons, où il n’y aurait peut-être pas de plafond salarial strict, mais où la compétition serait quand même régulée. L’idée est que chaque équipe ait une chance équitable de remporter le championnat» Adam Silver en conférence de presse

Le championnat devrait aussi rassembler 16 formations, sans être une ligue entièrement fermée, d’après George Aivazoglou, patron de la NBA en Europe et au Moyen-Orient, qui s’est confié à L’Equipe.

«Notre vision est une compétition semi-ouverte, avec 16 équipes dont douze seraient des franchises permanentes, quatre venant d'autres compétitions, la BCL (réd: la Ligue des champions de basket, organisée par la FIBA) étant la pièce centrale. Mais il y en aura d'autres. Nous voulons une pyramide, comme la Ligue des champions de foot avec la Ligue Europa» George Aivazoglou auprès de L’Equipe

La question de l'Euroleague

Les rumeurs actuelles indiquent que le Real Madrid et le FC Barcelone – déjà dissidents en football, avec le projet de Super League – seraient fortement intéressés par une participation à la NBA Europe. On évoque aussi Fenerbahçe et l’Asvel de Tony Parker, quadruple champion outre-Atlantique.

Le ticket d’entrée, estimé à environ 500 millions de dollars, ne semble donc pas freiner les poids lourds du basket européen, actuellement engagés en Euroleague, la compétition phare du Vieux Continent. Pour l’instant tenue à l’écart du projet, cette dernière redoute de perdre en compétitivité et en visibilité, avec l’arrivée de la NBA Europe.

Des discussions sont toutefois en cours pour l’intégrer au processus. Les dirigeants de la prestigieuse ligue européenne ont d’ailleurs rencontré leurs homologues de la NBA et de la FIBA, mercredi dernier à Genève. Mais entre la faible réactivité de la ligue nord-américaine et les conditions strictes posées par l’Euroleague, notamment sur le partage des bénéfices, le respect de l’identité culturelle du basket européen et l'intégration de toutes les équipes présentes à ce jour dans la compétition, un accord reste difficile à envisager. Une nouvelle réunion, prévue à Londres dans les prochains jours, pourrait toutefois faire avancer les choses.