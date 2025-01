Loeb avait préparé son coup. Image: AP

Les favoris du Dakar auto ont fait exprès de perdre du temps

Sébastien Loeb et la plupart des candidats à la victoire finale ont tout fait pour ne pas remporter la 1re étape samedi. Le Français s'est même «caché derrière un gros caillou». Explications.

«Un jeu de dupes». C'est ainsi que l'Agence France Presse (AFP) a résumé la première étape du Dakar, disputée samedi sur 413 km, et remportée par Seth Quintero (22 ans) sur Toyota. Car cette spéciale en Arabie Saoudite a vu les favoris terminer loin derrière de façon surprenante: Nasser al-Attiyah a fini 19e et Sébastien Loeb 24e, à 12 minutes du vainqueur! Le Français a même expliqué s'être «caché derrière un gros caillou pour laisser passer quelques voitures».



En fait, les cadors de la discipline ont fait exprès de perdre du temps. La raison est simple: s'ils avaient terminé devant les autres, ils auraient dû ouvrir la route lors de l'étape de 48h disputée sur deux jours (dimanche et lundi), une spéciale terrible de près de 1000 km sans assistance. Or dans ces conditions, faire la trace pour ses adversaires pourrait être un sérieux désavantage.

Nasser al-Attiyah avait roulé à fond dès le départ l'an dernier, et il s'en était mordu les doigts.

«J'avais pris ce risque en 2024 et c'était une erreur. Il était hors de question de gagner cette première étape» Nasser al-Attiyah l'équipe

Le quintuple vainqueur du Dakar a donc pris soin de ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. Al-Attiyah et Loeb ont même fait exprès de se faire flasher dans une zone où la vitesse était limitée pour raisons de sécurité, de sorte à écoper de deux minutes de pénalités supplémentaires!

Cette course à la lenteur a aussi été favorisée par un incident technique. Comme le rapporte L'Equipe, le système Sentinel, qui permet aux équipages de prévenir de leur présence les concurrents qu'ils s'apprêtent à doubler, est tombé en rade samedi. La panne a été réparée depuis mais durant la course, elle a refroidi un peu plus les ardeurs de pilotes déjà peu motivés à l'idée de terminer en tête.