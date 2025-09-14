en partie ensoleillé19°
Cyclisme

Cyclisme: la Vuelta définitivement arrêtée

Protesters block the road in an attempt to disrupt the twenty-first stage of the Spanish cycling race La Vuelta, from Alalpardo to Madrid, Spain, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Manu Fernández)
Les manifestants ont défoncé les barrières autour du parcours à Madrid, dimanche. Image: keystone

Le Tour d'Espagne se termine dans le chaos total

La dernière étape de la Vuelta a été définitivement arrêtée dimanche, à cause des manifestations pro-palestiniennes. Jonas Vingegaard sacré.
14.09.2025, 19:1014.09.2025, 19:10
La 21e et dernière étape du Tour d'Espagne a été définitivement arrêtée à 56 kilomètres de l'arrivée dimanche à Madrid, ont annoncé les organisateurs. Des manifestants pro-palestiniens ont envahi le parcours du circuit final dans la capitale espagnole.

La course, perturbée quasi quotidiennement depuis trois semaines en raison de la présence de l'équipe Israel-Premier Tech, n'a donc pas réussi à aller à son terme et la dernière étape ne connaîtra pas de vainqueur. Leader du classement général, le Danois Jonas Vingegaard remporte cette 80e édition de la Vuelta.

Charge de policiers

Sur Gran Via, en plein coeur touristique de la ville, à Atocha, près de la gare centrale, mais aussi Plaza de Colon, les manifestants ont en fin d'après-midi fait tomber les barrières qui protégeaient le parcours, empruntant les avenues que devaient prendre les cyclistes pour un parcours répété plusieurs fois dans la ville.

A Atocha notamment, les policiers ont répliqué en chargeant les manifestants, et en lançant des grenades lacrymogènes, avant de laisser les manifestants déambuler.

Dans la foulée, les coureurs ont mis pied à terre pour évaluer la situation, à environ 56 km de l'arrivée, avant de repartir au ralenti, encadrés par les voitures de la direction de course, puis de s'arrêter à nouveau.

Depuis son arrivée sur le territoire espagnol, la course a été quasi quotidiennement le théâtre de manifestations pro-palestiniennes ciblant notamment l'équipe Israel-Premier Tech. Elles ont fortement perturbé les coureurs, dont certains ont chuté lors d'incidents, et plusieurs étapes ont dû être écourtées par les organisateurs.

Protesters block the road in an attempt to disrupt the twenty-first stage of the Spanish cycling race La Vuelta, from Alalpardo to Madrid, Spain, Sunday, Sept. 14, 2025. (AP Photo/Manu Fernández) Spai ...
Les manifestants ont envahi les rues de Madrid, dimanche, empêchant la dernière étape de la Vuelta de se terminer.image: Keystone

Dans un pays où la cause palestinienne est très populaire, ces manifestations ont en outre lieu en période de grande tension entre le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez et celui de Benjamin Netanyahu, après notamment l'annonce récente par le Premier ministre espagnol de mesures destinées à «mettre un terme au génocide à Gaza».

Sanchez «admire» les manifestants

Dimanche, avant les incidents de l'après-midi, Pedro Sanchez a dit son «admiration» pour les manifestants, tout en rappelant son «respect» des sportifs – dans la droite ligne de plusieurs membres de son gouvernement, dont la porte-parole et ministre des Sports Pilar Alegria, qui a même suggéré de réserver aux sportifs israéliens le même traitement qu'aux Russes après l'invasion de l'Ukraine.

epa12376899 A UCI commissioner informs the Overall leader, Danish rider Jonas Vingegaard (L) of Visma team, and the rest of the riders about the end of the 21st and last stage of La Vuelta a Espana cy ...
Le vainqueur de cette Vuelta 2025, Jonas Vingegaard (en rouge), et tout le peloton ont dû poser pied à terre dimanche. image: Keystone

Longtemps plutôt discrète sur le sujet, l'opposition de droite a finalement de son côté multiplié les attaques ces derniers jours, ciblant tout particulièrement le gouvernement.

«Quel triste spectacle», s'est lamenté le chef de file du Parti populaire Alberto Nunez Feijoo samedi sur X: «Plutôt que de voir des ministres les encourager (réd: les manifestations), le gouvernement devrait les condamner, les dénoncer et les éviter». (ats/yog)

L’article