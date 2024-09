Jacco Verhaeren dirigera Jonas Vingegaard et ses équipiers à partir du 1er octobre. image: getty/watson

Une équipe cycliste recrute un manager qui ne connaît rien au vélo

Des changements sont attendus au coeur de la direction sportive de la formation néerlandaise. Adieu Merijn Zeeman, en partance pour un club de football habitué des joutes européennes, bonjour Jacco Verhaeren, novice en cyclisme. Des mouvements étonnants, du moins à première vue.

Une page se tourne au sein de la Visma-Lease a bike. Merijn Zeeman – directeur sportif principal de l'équipe, grand manitou dans l'ombre de Richard Plugge – quittera dans quelques jours la formation néerlandaise.

Il fait partie de ceux qui l'ont relevée après le retrait de Rabobank en 2012. Merijn Zeeman a mené l'équipe vers les sommets et a remporté avec elle les trois Grands Tours en 2023. Réputé pour sa pensée visionnaire et son obession pour les gains marginaux, il a joué un rôle dans les succès de Jonas Vingegaard. Zeeman n'est pas étranger non plus au contrat «à vie» signé mercredi entre Wout van Aert et la Visma. Il deviendra directeur sportif de l'AZ Alkmaar au 1er décembre.

Merijn Zeeman sur le Tour de France. Image: getty

Du cyclisme au football, il n'y a donc qu'un pas. Comme il y en a un seul de la natation au cyclisme. Le départ de Merijn Zeeman pour l'AZ entraîne l'arrivée de Jacco Verhaeren dans le top management sportif de la Visma-Lease a bike. Directeur de l'équipe de France de natation au cours de la dernière olympiade, il a chapeauté les récentes victoires de Léon Marchand à Paris.

Jacco Verhaeren est connu de longue date dans les bassins. Il a entraîné Pieter van den Hoogenband et Ranomi Kromowidjojo, puis a géré avec brio le pôle performance de la Fédération néerlandaise de natation. Ce n'est qu'après cette expérience qu'il a rejoint Swimming Australia – l'une des fédérations les plus pourvoyeuses de médailles. Verhaeren a mené en Australie des changements stratégiques et opérationnels importants et a prouvé qu'il était un excellent manager.

C'est donc pour ses qualités de dirigeant – et non sa connaissance du cyclisme – que l'équipe néerlandaise a jeté son dévolu sur Jacco Verhaeren. «Je ne suis pas un spécialiste, mais ils cherchent davantage un leader, capable de travailler avec le staff, les entraîneurs, parler d'innovations», a expliqué le principal intéressé dans les colonnes de L'Equipe. «Je ne comprends pas grand-chose au vélo et je ne vais pas improviser la stratégie à adopter sur le Tour de France. Mais je crois avoir l'expérience de l'entraînement, des athlètes et une bonne culture de la performance», a-t-il ajouté.

Si de tels recrutements sont légion dans le monde de l'entreprise, ils restent marginaux dans l'univers du sport, où chacun reste maître de sa discipline et y détient souvent un passé élogieux. Or Visma-Lease a bike ne veut pas se cantonner au cyclisme et estime qu'elle peut encore progresser en allant voir ce qu'il se fait ailleurs. «Jacco est un cycliste novice, mais ce n’est pas un problème pour nous. Ses idées et son éthique sont en revanche précieuses. Nous pensons qu’il est important de réfléchir en prenant en compte d’autres disciplines», a déclaré Mathieu Heijboer, directeur de la performance de l'équipe néerlandaise auprès de Vélo.

«Le cyclisme évolue et nous pensons que les idées des autres sports peuvent faire la différence pour rester compétitif. Les personnes issues d'autres disciplines et leurs connaissances vous évitent

de rester coincé dans l'univers du vélo. Il y a quelque chose à apprendre de chaque sport ou méthode d'entraînement. Il s'agit de suivre ses convictions, et de tirer les bons côtés de ce que l'on lit, apprend et voit» Mathieu Heijboer

Cette vision rappelle inévitablement celle de la grande équipe Sky, prête à s'aventurer en terre inconnue lorsqu'elle dominait tant le cyclisme mondial. Elle avait d'ailleurs embauché en 2010 une personnalité issue de la natation: Tim Kerrison, ancien coach de Ian Thorpe. Il avait révolutionné les méthodes de la formation britannique au point d'être appelé «le cerveau de la Sky» par RMC Sport.

Jacco Verhaeren sera-t-il affublé du même surnom? Il devra pour cela mener la Visma-Lease a bike à la victoire, après une saison 2024 décevante et marquée par les chutes de Wout van Aert et Jonas Vingegaard. Consultant de l'équipe depuis l'hiver dernier, il semble en tout cas répondre déjà aux attentes de son futur employeur. «Il veille à ce que nous avancions tous dans la même direction. Cet aspect devient de plus en plus compliqué, car nous sommes en perpétuelle croissance. Nous avons déjà tiré profit de l'expérience de Jacco, en termes d'organisation, mais aussi d'entraînement et de performance», a précisé Heijboer au sujet de celui qui managera – à compter du 1er octobre – une organisation de plus de 200 personnes.

Jacco Verhaeren, ici aux Jeux de Rio, quitte les bassins pour la route. image: getty

Or une fois en poste, Verhaeren ne reprendra pas toutes les responsabilités qui incombaient à Merijn Zeeman, car certaines nécessitent une connaissance approfondie du cyclisme. Elles seront attribuées à Mathieu Heijboer et Grischa Niermann. Le premier sera chargé de l'innovation en matière de nutrition, d'équipement et d'entraînement, étant donné qu'il est directeur de la performance. Le second deviendra responsable de la stratégie de course et de la sélection des coureurs, des missions qui s'ajouteront à son rôle habituel de directeur sportif, selon un communiqué de la Visma-Lease a bike.

Jacco Verhaeren, lui, sera l'entraîneur des entraîneurs. Il formera et innovera, tout en mettant l'accent sur le développement personnel. Il conservera son œil extérieur, à l'image de Merijn Zeeman. Lui, le spécialiste du cyclisme, s'est longtemps intéressé au football, au basket ou au volley pour déployer ses stratégies et permettre à ses coureurs d'aborder les courses avec cohésion. «Il a beaucoup appris d'Eric ten Haag», a rappelé Heijboer dans un article de Vélo. Sa signature à l'AZ Alkmaar n'est donc pas surprenante. Ce qu'il a mis en place toutes ces années dans l'équipe Visma-Lease a bike explique aussi pourquoi la formation néerlandaise se tourne désormais vers Jacco Verhaeren.