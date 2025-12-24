Vidéo: extern / rest

Mathieu Van der Poel encore victime d'un spectateur

Le septuple champion du monde de cyclo-cross a une nouvelle fois subi le comportement d'un spectateur, cette semaine en compétition. Navrant.

Pour la première fois depuis 17 ans, les meilleurs coureurs de la discipline se sont réunis lundi au cyclo-cross d'Hofstade (Belgique). Comme souvent lors des épreuves de vélo disputées dans la boue et le sable, Mathieu Van der Poel a été au centre des discussions. D'abord et surtout parce que le Néerlandais s'est imposé en partant seul dès le 3e tour, ensuite parce qu'il a été victime du geste imbécile d'un spectateur.

Alors qu'il collait aux barrières, suivant le chemin de terre tracé par les coureurs, «MVDP» a été surpris par un homme qui lui a craché la fumée de sa cigarette électronique au visage.

Cela n'a visiblement pas déstabilisé le septuple champion du monde, qui a poursuivi sa démonstration en terminant avec une avance de 45 secondes sur son éternel rival Wout van Aert. «Mathieu a avalé la concurrence en une bouffée», s'est amusé à écrire un internaute, évoquant cet incident sur le ton de la plaisanterie. Mais d'autres ont été plus virulents.

«Espèce d'imbécile, va! Pauvre tache!», a asséné le consultant d'Eurosport France, tandis que sur le réseau social «X», un abonné a demandé à ce que des poursuites soient engagées. «Ce spectateur est un idiot qui pense pouvoir se comporter de manière inappropriée en toute impunité. Il faut le retrouver, l'arrêter et lui infliger une lourde amende.»

Au micro de Sporza, «MVDP» n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, expliquant avoir «remarqué» ce qu'il s'était passé, tout en se demandant si le geste était «intentionnel». A la lecture des images, cela fait peu de doute: on distingue le spectateur, un parmi les 15'000 autres qui se sont parfaitement comportés, s'incliner par-dessus les barrières pour souffler la fumée pile au passage du champion.

La scène en gros plan:

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Van der Poel subit le comportement de certains spectateurs, peut-être frustrés par sa domination. Le Néerlandais a déjà reçu de l'urine et de la bière en cyclo-cross (il avait répondu en crachant sur le spectateur), ainsi que des crachats lors de deux épreuves sur route (Tour des Flandres 2024 et Gand-Wevelgem 2025).



Le media RMC Sport rappelle également que sur Paris-Roubaix, des spectateurs avaient même tenté de faire chuter ou de blesser le coureur lorsqu'il était en tête, avec un jet de casquette dans ses roues (2024) et un bidon jeté en plein visage (2025). «Une tentative d'homicide volontaire, avait fustigé le Néerlandais après sa troisième victoire à Roubaix. Le bidon était lourd, si je l'avais pris directement sur le nez, il serait certainement fracturé. On ne peut pas laisser passer ça.»



A la suite de cet incident, L'Equipe avait clairement posé la question: «Qui en veut à Mathieu Van der Poel?». Le média avait ensuite relayé l'idée selon laquelle le champion néerlandais serait souvent pris pour cible par des supporters frustrés de Wout Van Aert, son rival de longue date depuis leur jeunesse. Pourrait-on qualifier ces gestes d'anti-néerlandais? «Sans doute un petit peu, car il y a toujours ce sentiment d'infériorité du Flamand envers le Hollandais, souvent perçu comme arrogant», avait étayé Eric Clovio, journaliste spécialiste du cyclisme au quotidien bruxellois Le Soir.

Le journaliste avait estimé ensuite que certaines attitudes de Van der Poel pouvait accréditer cette thèse. «Une certaine réserve dans la démonstration de ses émotions ou ses montres à 300 000 euros, les Lamborghini aux départs de certains cross: ce n'est pas de l'arrogance mais cela crée une distance, une forme de supériorité que certains Flamands n'apprécient pas.» Dans L'Equipe, il avait toutefois refusé de réduire les attaques commises contre Van der Poel à sa rivalité avec Van Aert, mettant ces agissements sur le compte de la boisson: «Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'alcool.»

