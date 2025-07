Le nouveau sponsor de Mathieu van der Poel indigne ses fans

«J’ai vu certaines réactions, et je souhaite être transparent sur mon partenariat avec Flyinggroup, un partenaire engagé dans une démarche durable. Je comprends les préoccupations environnementales, et je respecte toutes les opinions. Pour mon sport et ma carrière, la manière dont je voyage a son importance. Je travaille extrêmement dur chaque jour pour performer au plus haut niveau, ce qui implique de faire des choix qui protègent mon temps, ma santé et ma sérénité. Voyager de manière détendue, avec moins de stress et d’exposition, m’aide à rester concentré et en bonne forme.»