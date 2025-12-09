Andres Iniesta et sa nouvelle recrue Biniam Girmay. Image: AFP

Iniesta a présenté la nouvelle équipe cycliste suisse

NSN Cycling Team s'apprête à écrire «un nouveau chapitre» après le rachat d'Israël-Premier Tech, a promis l'ancien footballeur vedette Andres Iniesta, un de ses responsables.

Iniesta est l'un des cofondateurs de l'agence sportive et de divertissement NSN (Never Say Never, Ne jamais dire jamais), qui s'est associée à la plateforme d'investissement suisse Stoneweg pour reprendre l'équipe le mois dernier. Cette équipe prend la suite d'Israel-Premier Tech, formation qui a jeté l'éponge après avoir été vivement contestée lors de la saison écoulée par des militants propalestiniens, au Tour d'Espagne notamment, sur fond de conflit dans la bande de Gaza.

La nouvelle formation courra sous licence suisse avec une «structure espagnole». Signe de ses ambitions, elle a d'ores et déjà engagé début décembre le sprinteur érythréen Biniam Girmay.

«Avant tout, je veux profiter de ce nouveau chapitre et m'impliquer davantage dans le cyclisme. Je pense que si le cyclisme nous apprend quelque chose, c'est l'importance du travail d'équipe, qui est selon moi la chose la plus importante et qui nous rendra tous fiers.» Iniesta, champion du monde 2010 et ex-star du Barça, lors du lancement de l'équipe.

Andres Iniesta a raconté qu'il regardait les courses cyclistes avec son grand-père quand il était jeune et qu'il avait un «lien très fort» avec ce sport. «Nous sommes très enthousiastes, motivés, impatients de travailler dur, de nous améliorer et de suivre cette voie qui commence maintenant, en prenant du plaisir et en faisant de bonnes choses pour que les gens puissent en profiter», a-t-il poursuivi.

Israel Premier Tech appartenait au milliardaire canado-israélien Sylvan Adams, qui se décrivait comme un ambassadeur officieux d'Israël. A la suite des problèmes engendrés notamment lors de la Vuelta, l'équipe avait dans un premier temps annoncé qu'elle allait changer de nom pour ne plus mentionner Israël.

Le groupe canadien Premier Tech avait toutefois annoncé début novembre qu'il se désengageait de l'équipe, nouant à la place un partenariat avec une formation française, St Michel -Preference Home-Auber93. Il a depuis annoncé qu'il devenait également le co-sponsor de l'équipe Alpecin du Néerlandais Mathieu van der Poel.

(jcz/afp)