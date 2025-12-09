brouillard
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Iniesta présente la nouvelle équipe cycliste suisse

NSN co-founder former Spain and Barcelona football star Andres Iniesta and Erythrean cyclist Binian Girmay (R) attend the official presentation of the NSN cycling team - ex Israel-Premier Tech - in Ba ...
Andres Iniesta et sa nouvelle recrue Biniam Girmay. Image: AFP

Iniesta a présenté la nouvelle équipe cycliste suisse

NSN Cycling Team s'apprête à écrire «un nouveau chapitre» après le rachat d'Israël-Premier Tech, a promis l'ancien footballeur vedette Andres Iniesta, un de ses responsables.
09.12.2025, 17:0209.12.2025, 17:02

Iniesta est l'un des cofondateurs de l'agence sportive et de divertissement NSN (Never Say Never, Ne jamais dire jamais), qui s'est associée à la plateforme d'investissement suisse Stoneweg pour reprendre l'équipe le mois dernier. Cette équipe prend la suite d'Israel-Premier Tech, formation qui a jeté l'éponge après avoir été vivement contestée lors de la saison écoulée par des militants propalestiniens, au Tour d'Espagne notamment, sur fond de conflit dans la bande de Gaza.

La nouvelle formation courra sous licence suisse avec une «structure espagnole». Signe de ses ambitions, elle a d'ores et déjà engagé début décembre le sprinteur érythréen Biniam Girmay.

«Avant tout, je veux profiter de ce nouveau chapitre et m'impliquer davantage dans le cyclisme. Je pense que si le cyclisme nous apprend quelque chose, c'est l'importance du travail d'équipe, qui est selon moi la chose la plus importante et qui nous rendra tous fiers.»
Iniesta, champion du monde 2010 et ex-star du Barça, lors du lancement de l'équipe.

Andres Iniesta a raconté qu'il regardait les courses cyclistes avec son grand-père quand il était jeune et qu'il avait un «lien très fort» avec ce sport. «Nous sommes très enthousiastes, motivés, impatients de travailler dur, de nous améliorer et de suivre cette voie qui commence maintenant, en prenant du plaisir et en faisant de bonnes choses pour que les gens puissent en profiter», a-t-il poursuivi.

Israel Premier Tech appartenait au milliardaire canado-israélien Sylvan Adams, qui se décrivait comme un ambassadeur officieux d'Israël. A la suite des problèmes engendrés notamment lors de la Vuelta, l'équipe avait dans un premier temps annoncé qu'elle allait changer de nom pour ne plus mentionner Israël.

«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive

Le groupe canadien Premier Tech avait toutefois annoncé début novembre qu'il se désengageait de l'équipe, nouant à la place un partenariat avec une formation française, St Michel -Preference Home-Auber93. Il a depuis annoncé qu'il devenait également le co-sponsor de l'équipe Alpecin du Néerlandais Mathieu van der Poel.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants
Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants
de Yoann Graber
Le rugby change la taille du ballon et ça fait débat
Le rugby change la taille du ballon et ça fait débat
de Julien Caloz
Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1
Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1
de dominik moser
Polémique Infantino-Trump: la FIFA sort du silence
Polémique Infantino-Trump: la FIFA sort du silence
de David Digili
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
de Yoann Graber
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
de Klaus Zaugg
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
de Ralf Meile
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
1
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
7
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
3
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants
Le Fribourgeois Yvon Mvogo (Lorient) a été filmé en train d'appliquer de la vaseline sur ses gants, dimanche contre Lyon. Il explique à quoi elle sert.
Le gardien suisse du FC Lorient, Yvon Mvogo, a été filmé en gros plan juste avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 contre Lyon, dimanche. La vidéo montre le portier fribourgeois prendre une sorte de crème dans un petit pot et l'appliquer sur la face intérieure de ses deux gants.
L’article