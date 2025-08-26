beau temps19°
Turquie: une touriste risque la prison pour de la pole dance

Elle risque trois ans de prison pour cette acrobatie

Une touriste pourrait bien regretter longtemps son numéro de pole dance en Turquie.
26.08.2025, 09:32
Le drapeau est pour beaucoup de Turcs chose sacrée et une touriste étrangère, coupable de s'être laissée aller à quelques figures de pole dance sur un mât coiffé de la bannière nationale, vient de l'apprendre à ses dépens.

La jeune femme, de nationalité étrangère selon les autorités, est désormais visée par la justice, accusée d'insulte au drapeau turc, a annoncé jeudi sur X le gouvernorat de Nevsehir (centre), province abritant la Cappadoce et ses célèbres cheminées de fée sculptées par l'érosion.

Les autorités n'ont pas précisé si la jeune femme, qui encourt jusqu'à trois ans de prison, avait été identifiée et interpellée.

Sur une vidéo devenue virale, la touriste, manifestement rompue à l'exercice, enchaîne 12 secondes durant des mouvements de pole dance au pied d'un drapeau turc rouge et blanc dominant le village touristique d'Uçhisar.

Un «odieux incident»

«Une plainte pénale a été déposée et une enquête judiciaire ouverte», ont indiqué les autorités locales, qui estiment que les «valeurs nationales et morales de notre nation bien-aimée» ont été piétinées au cours de cet «odieux incident». (afp/yog)

