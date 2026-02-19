faible pluie
JO 2026: Les fans alémaniques de la Nati sont furieux

Les fans alémaniques de la Nati sont furieux

Les matchs de l’équipe nationale de hockey aux JO ont été largement boudés par la SRF, provoquant la colère des supporters. La justification de la chaîne publique alémanique est, qui plus est, déroutante.
19.02.2026, 16:0019.02.2026, 16:30
Marcel Kuchta

«Le nouveau domicile des fans suisses de hockey sur glace se nomme ORF Sport+ (réd: une chaîne publique autrichienne). La piteuse diffusion du tournoi olympique risque-t-elle de se retourner contre la SRF, à l'approche de la votation populaire du 8 mars?», s’interroge sur les réseaux sociaux un fan de la Nati visiblement frustré. Sa colère s’explique par le fait que la SRF n’a pas réussi à retransmettre en intégralité, sur l’un de ses trois canaux, le match Suisse-Tchéquie.

Diffusée sur SRF zwei, la partie a été interrompue à deux reprises: d’abord pour la fin du géant féminin, puis pour le dénouement du relais masculin de ski de fond, dans lequel les Suisses ne jouaient plus la médaille. Déjà lors du match d’ouverture de la Nati contre la France, seules les dernières minutes avaient été diffusées en direct. Là aussi, la décision avait provoqué un tollé. A côté, les fans romands peuvent se sentir chanceux: en effet, la RTS a, en général, fait des matchs de l’équipe nationale une priorité jusqu’à l’élimination mercredi contre la Finlande.

Switzerland&#039;s Nico Hischier #13, misses a scoring goal against France&#039;s goaltender Antoine Keller #30, during the men&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and France at ...
Les fans alémaniques n'ont presque rien vu du match Suisse-France.image: Keystone

La SRF explique sa stratégie ainsi: «Les épreuves pour les médailles comportant des Suisses sont retransmises en direct à la télévision sur SRF zwei, chaque fois que cela est possible. Lors des Jeux olympiques d’hiver, plusieurs athlètes et équipes suisses concourent souvent en même temps. C’est pourquoi la SRF bascule intentionnellement entre les sports et les épreuves, pour être toujours présente là où se jouent les moments clés».

Les fans de hockey en colère ont alors soulevé une question: pourquoi la SRF n’a-t-elle pas réussi à diffuser les matchs en intégralité, au moins sur son troisième canal, SRF info? C’est ce que font les Autrichiens avec la chaîne ORF Sport+, sur laquelle le hockey est retransmis en continu, alors même que l’équipe d’Autriche ne participe pas au tournoi olympique.

«Selon la concession, il serait possible d’utiliser SRF info pour les retransmissions en direct des Jeux olympiques d’hiver. Cependant, ces derniers sont diffusés sur SRF zwei ainsi que sur trois flux de live streaming. La chaîne SRF info n’est pas utilisée pour la couverture olympique», indique le service de presse de la SRF. Autrement dit: outre-Sarine, la télévision publique renonce volontairement à étendre son offre linéaire pendant les Jeux olympiques!

Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO

Ce qui est particulièrement déroutant, c’est la justification de cette limitation auto-imposée, contraignante pour le public âgé, moins familier avec les avancées technologiques: «Avec cette programmation, SRF info conserve de la place pour les rediffusions ou pour l’offre sportive complémentaire, comme la diffusion de la Super League, du football européen ou de la Coupe Davis». On marche sur la tête.

Mercredi soir, par exemple, SRF info a diffusé le «choc» tant attendu de Ligue des champions... entre le FC Bruges et l’Atlético Madrid. Il y avait donc de la place sur le canal info pour cet événement sans aucun lien avec la Suisse. Mais pas pour l'équipe nationale de hockey sur glace engagée aux Jeux olympiques. C’est incompréhensible et difficilement justifiable.

epa12755804 Atletico&#039;s Ademola Lookman (C) celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between Club Brugge KV and Atletico Madrid, in B ...
Il y avait une «grande» soirée de football sur SRF info mercredi soir. image: Keystone

La SRF se dit obligée par la concession de fournir une plateforme à tous les sports. «Les Jeux olympiques, par leur diversité, permettent cela, sans que des disciplines majeures comme le ski alpin ou le hockey sur glace ne soient reléguées au second plan.» Dans le cas du hockey, cette argumentation ne tient toutefois pas, comme le montrent les exemples évoqués ci-dessus.

Même si les matchs à élimination directe, comme celui contre la Finlande mercredi, ont été diffusés en intégralité, le mal est déjà fait chez certains fans alémaniques. La SRF a précipité leur prise de décision concernant le vote sur l'initiative SSR «200 francs, ça suffit!».

