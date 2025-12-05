La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026

Oui. Chaque groupe ne peut comporter qu’un seul pays par confédération, à l’exception de l’UEFA, qui peut avoir jusqu’à deux équipes dans une même poule. De plus, des boules de couleurs différentes ont été prévues pour les pays hôtes, afin de garantir que le Mexique, le Canada et les Etats-Unis soient respectivement placés dans les groupes A, B et D, en position numéro une. Ils pourront ainsi disputer l’intégralité de la phase de groupes à domicile.