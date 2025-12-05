Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette couverture.
En direct
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict: l'équipe de Suisse affrontera le Canada, le Qatar et le vainqueur des play-offs A de l'UEFA, soit un groupe favorable. Revivez l'événement grâce à notre direct commenté!
20:53
C'est la fin de ce live!
20:51
Les groupes les plus costauds
Il est difficile de déterminer un véritable «groupe de la mort», surtout sans connaître les barragistes. En l’état, la poule L, composée de l’Angleterre, de la Croatie et du Ghana, semble corsée, tout comme le groupe I, réunissant la France, le Sénégal et la Norvège. Le groupe C, avec notamment le Brésil, le Maroc et l’Ecosse, ainsi que la poule J, qui inclut l’Argentine, l’Algérie et l’Autriche, s’annoncent également difficiles.
20:27
Une autre cérémonie prévue demain
Celle-ci révélera le calendrier des matchs. Les équipes connaîtront alors les dates et les enceintes où elles évolueront.
20:25
Village People en conclusion
Le groupe a interprété Y.M.C.A. devant un Donald Trump ravi. Cette prestation marque la fin de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026.
20:20
Le tableau complet
🚨𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! ⚽️— Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) December 5, 2025
La compétition commencera le 11 Juin 2026 et se terminera le 19 Juillet 2026. 📅#CoupeDuMonde pic.twitter.com/win2kKUxqo
20:18
Le groupe B, celui de la Nati
Unsere Gruppe für die WM 2026. Der Spielplan wird am Samstag bekanntgegeben, der dritte Gegner im März ermittelt.— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) December 5, 2025
Notre groupe pour la Coupe du monde 2026. Le calendrier sera annoncé samedi, le troisième adversaire sera déterminé en mars.
Il nostro gruppo per il Mondiale 2026. Il… pic.twitter.com/GxxnK9EtpM
20:10
Et la première affiche sera...
Mexique-Afrique du Sud, le jeudi 11 juin au Stade de Mexico.
20:06
Voici tous les groupes de la prochaine Coupe du monde
Groupe A
Mexique 🇲🇽
Corée du Sud 🇰🇷
Afrique du Sud 🇿🇦
Play-offs D de l’UEFA (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie, Irlande)
Groupe B
Canada 🇨🇦
Suisse 🇨🇭
Qatar 🇶🇦
Play-offs A de l’UEFA (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles, Bosnie-Herzégovine)
Groupe C
Brésil 🇧🇷
Maroc 🇲🇦
Ecosse 🏴
Haïti 🇭🇹
Groupe D
Etats-Unis 🇺🇸
Australie 🇦🇺
Paraguay 🇵🇾
Play-offs C de l’UEFA (Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo)
Groupe E
Allemagne 🇩🇪
Equateur 🇪🇨
Côte d’Ivoire 🇨🇮
Curaçao 🇨🇼
Groupe F
Pays-Bas 🇳🇱
Japon 🇯🇵
Tunisie 🇹🇳
Play-offs B de l’UEFA (Ukraine, Suède, Pologne, Albanie)
Groupe G
Belgique 🇧🇪
Iran 🇮🇷
Egypte 🇪🇬
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Groupe H
Espagne 🇪🇸
Uruguay 🇺🇾
Arabie saoudite 🇸🇦
Cap-Vert 🇨🇻
Groupe I
France 🇫🇷
Sénégal 🇸🇳
Norvège 🇳🇴
Play-offs 2 de la FIFA (Bolivie, Suriname ou Irak)
Groupe J
Argentine 🇦🇷
Autriche 🇦🇹
Algérie 🇩🇿
Jordanie 🇯🇴
Groupe K
Portugal 🇵🇹
Colombie 🇨🇴
Ouzbékistan 🇺🇿
Play-offs 1 de la FIFA (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, République démocratique du Congo)
Groupe L
Angleterre 🏴
Croatie 🇭🇷
Panama 🇵🇦
Ghana 🇬🇭
19:59
La Suisse devra attendre plusieurs mois pour connaître son dernier adversaire
L'équipe de Suisse défiera le vainqueur des play-offs A de l'UEFA, incluant l'Italie, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. Il faudra donc patienter jusqu'en mars pour connaître le nom du troisième adversaire.
19:56
Pas de «chatte à Dédé»
La France a hérité de la Norvège, l’un des adversaires les plus redoutables du pot 3. Ce groupe, également composé du Sénégal, s’annonce relevé.
19:53
Les trois premiers chapeaux ont été répartis
Groupe A: Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud
Groupe B: Canada, Suisse, Qatar
Groupe C: Brésil, Maroc, Ecosse
Groupe D: Etats-Unis, Australie, Paraguay
Groupe E: Allemagne, Equateur, Côte d’Ivoire
Groupe F: Pays-Bas, Japon, Tunisie
Groupe G: Belgique, Iran, Egypte
Groupe H: Espagne, Uruguay, Arabie saoudite
Groupe I: France, Sénégal, Norvège
Groupe J: Argentine, Autriche, Algérie
Groupe K: Portugal, Colombie, Ouzbékistan
Groupe L: Angleterre, Croatie, Panama
19:47
La Suisse jouera également contre le Qatar!
La Nati a décidément de la chance. Après avoir hérité du Canada dans le pot 1, elle vient de tirer le Qatar dans le chapeau 3. Le pays avait montré un niveau décevant lors de sa première Coupe du monde, celle qu’il organisait en 2022.
19:42
Les poules commencent à se former...
Groupe A: Mexique, Corée du Sud
Groupe B: Canada, Suisse
Groupe C: Brésil, Maroc
Groupe D: Etats-Unis, Australie
Groupe E: Allemagne, Equateur
Groupe F: Pays-Bas, Japon
Groupe G: Belgique, Iran
Groupe H: Espagne, Uruguay
Groupe I: France, Sénégal
Groupe J: Argentine, Autriche
Groupe K: Portugal, Colombie
Groupe L: Angleterre, Croatie
19:41
Du lourd pour l'Espagne, la France et l'Angleterre
La Roja affrontera l’Uruguay dans le groupe H, tandis que dans la poule I, les Bleus retrouveront le Sénégal, l’une de leurs bêtes noires. La poule L promet, elle, un choc Angleterre-Croatie.
19:36
On connaît le 1er adversaire de la Suisse!
La Nati est placée dans le groupe B, celui du Canada. Elle ne pouvait pas rêver mieux. Cela signifie aussi qu'elle entrera rapidement dans la compétition, possiblement le lendemain du match d'ouverture.
19:32
Les nations du chapeau 1 ont toutes été placées
Groupe A: Mexique
Groupe B: Canada
Groupe C: Brésil
Groupe D: Etats-Unis
Groupe E: Allemagne
Groupe F: Pays-Bas
Groupe G: Belgique
Groupe H: Espagne
Groupe I: France
Groupe J: Argentine
Groupe K: Portugal
Groupe L: Angleterre
19:28
Le Brésil vient d'être tiré au sort
C’est la première nation tirée après les pays hôtes. Elle évoluera dans le groupe C.
19:26
O’Neal continue d'impressionner!
La différence de taille avec Kevin Hart est flagrante.
O SHAQ COM O KEVIN HART— DataFut (@DataFutebol) December 5, 2025
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KtANAjQ9SK
19:24
Tom Brady impatient
«On compte les jours» jusqu’au match d’ouverture, a déclaré la star d’un autre football: le fameux foot US.
19:21
Voici les légendes du sport US
Wayne Gretzky (NHL), Aaron Judge (MLB), Shaquille O’Neal (NBA) et Tom Brady (NFL) sont appelés sur scène. C'est eux qui tireront les boules.
19:19
Rappel du nouveau format
Cette Coupe du monde en Amérique du Nord opposera 48 équipes au lieu des 32 habituelles. Les huit meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui débutera par des seizièmes de finale. Il y aura donc un match supplémentaire à jouer pour atteindre la finale. Seule une équipe sur trois quittera la compétition après la phase de groupes.
19:15
Rio Ferdinand prend place sur scène
L'ancien footballeur anglais est chargé d’animer le tirage au sort, signe que les premières boules devraient bientôt être tirées.
19:11
Plusieurs nouveaux venus
Curaçao, le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie participeront l’été prochain à leur premier Mondial. Ils pourraient être rejoints par le Suriname, la Nouvelle-Calédonie, le Kosovo ou encore l’Albanie, engagés dans les play-offs.
19:09
Les fans de foot s’impatientent
Plus d’une heure après le début de la cérémonie, le tirage au sort n’a pas encore commencé. Il y a du retard.
19:03
Encore un interlude musical
C’est au tour de la chanteuse Lauryn Hill de se produire au Kennedy Center.
19:01
La Suisse, une équipe à éviter!
Interrogé sur ses adversaires préférés, Murat Yakin a botté en touche, soulignant qu’au vu du parcours de la Suisse durant les éliminatoires, ce sont surtout les autres nations qui devraient craindre de tirer la Nati. L’équipe de Suisse figure en effet parmi les «gros morceaux» du chapeau deux, aux côtés de la Croatie, du Maroc ou de l’Uruguay. Nul doute que les grands pays de football préféreraient affronter l’Australie, sans doute la formation la plus faible de ce deuxième pot.
18:52
Et le pire…
Il pourrait ressembler à ceci: Argentine, Côte d’Ivoire et un vainqueur européen des barrages, comme l’Italie, la Pologne, l’Ukraine ou le Danemark. Cela pourrait également donner: Brésil, Norvège, Ghana.
18:52
Le meilleur tirage pour la Nati
Nous vous avions invité, lors de la découverte des chapeaux, à imaginer le groupe idéal pour la Suisse. Voici celui que vous espérez le plus: Canada, Ouzbékistan, Curaçao.
18:51
Les chefs d’Etat aux manettes
Le président américain et la présidente mexicaine, ainsi que le premier ministre canadien, vont tirer au sort leur propre pays, dont la place dans le tableau est déjà fixée. Aucun suspense.
18:47
Pot 4
Jordanie 🇯🇴
Cap-Vert 🇨🇻
Ghana 🇬🇭
Curaçao 🇨🇼
Haïti 🇭🇹
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
Play-offs A de l'UEFA (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine)
Play-offs B de l'UEFA (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie)
Play-offs C de l'UEFA (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)
Play-offs D de l'UEFA (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou Irlande)
Play-offs 1 de la FIFA (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo)
Play-offS 2 de la FIFA (Bolivie, Suriname ou Irak)
18:47
Pot 3
Norvège 🇳🇴
Panama 🇵🇦
Egypte 🇪🇬
Algérie 🇩🇿
Ecosse 🏴
Paraguay 🇵🇾
Tunisie 🇹🇳
Côte d'Ivoire 🇨🇮
Ouzbékistan 🇺🇿
Qatar 🇶🇦
Arabie saoudite 🇸🇦
Afrique du Sud 🇿🇦
18:47
Pot 2 (celui de la Suisse)
Croatie 🇭🇷
Maroc 🇲🇦
Colombie 🇨🇴
Uruguay 🇺🇾
Suisse 🇨🇭
Japon 🇯🇵
Sénégal 🇸🇳
Iran 🇮🇷
Corée du Sud 🇰🇷
Equateur 🇪🇨
Autriche 🇦🇹
Australie 🇦🇺
18:45
Procédons maintenant au rappel des chapeaux, en commençant par le 1er
Canada 🇨🇦
Mexique 🇲🇽
Etats-Unis 🇺🇸
Espagne 🇪🇸
Argentine 🇦🇷
France 🇫🇷
Angleterre 🏴
Brésil 🇧🇷
Portugal 🇵🇹
Pays-Bas 🇳🇱
Belgique 🇧🇪
Allemagne 🇩🇪
18:40
Lionel Scaloni apporte le trophée!
Le sélectionneur argentin, vainqueur de la Coupe du monde 2022, le remet en jeu.
18:38
Le prix FIFA de la paix sera désormais attribué tous les ans, a annoncé Gianni Infantino.
18:29
Donald Trump reçoit le prix FIFA de la paix
Proche de Gianni Infantino, le président américain devient le premier homme à recevoir ce prix. «C’est l’un des plus grands honneurs de ma vie», a-t-il assuré, médaille autour du cou. «Nous avons sauvé des milliers de vie, au Congo, en Inde, au Pakistan. Tant de guerres auxquelles nous avons réussi à mettre fin, parfois avant qu'elles ne commencent».
18:25
Pause musicale
Robbie Williams et Nicole Scherzinger interprètent Desire, nouvel hymne officiel de la FIFA.
18:22
Infantino tente de mettre l’ambiance
Le président de la FIFA a mis au défi les Américains, Canadiens et Mexicains de crier le plus fort, mais l’enthousiasme n’a pas vraiment suivi…
18:18
Une nouvelle règle introduite
Le tirage au sort tiendra également compte d’une nouvelle règle garantissant aux quatre meilleures équipes (Espagne, Argentine, France, Angleterre) un statut privilégié. Elles ne pourront pas s’affronter avant les demi-finales si elles terminent en tête de leur groupe, ce qui implique un placement spécifique.
18:14
Gianni Infantino monte sur scène
«Le football est le langage de la passion et du bonheur. La FIFA est la fournisseuse officielle de bonheur depuis 100 ans», a-t-il déclaré, ajoutant: «Cette Coupe du monde est le plus grand événement que l'humanité n'ait jamais vu». Infantino souhaite désormais la bienvenue à Donald Trump, Claudia Sheinbaum et Mark Carney.
18:11
Un film retraçant les plus grands moments de l’histoire de la Coupe du monde est actuellement diffusé. Que de souvenirs!
18:08
Y a-t-il des contraintes?
Oui. Chaque groupe ne peut comporter qu’un seul pays par confédération, à l’exception de l’UEFA, qui peut avoir jusqu’à deux équipes dans une même poule. De plus, des boules de couleurs différentes ont été prévues pour les pays hôtes, afin de garantir que le Mexique, le Canada et les Etats-Unis soient respectivement placés dans les groupes A, B et D, en position numéro une. Ils pourront ainsi disputer l’intégralité de la phase de groupes à domicile.
18:05
La cérémonie est lancée
Le ténor italien Andrea Bocelli a ouvert le show en interprétant Nessun Dorma. Des frissons.
17:58
Comment le tirage au sort va-t-il se dérouler?
Les équipes seront réparties en douze groupes de quatre, de A à L. Les nations du premier chapeau seront placées en premier, suivies de celles du pot deux. Viendront ensuite les chapeaux trois puis quatre.
17:54
Donald Trump aussi...
«Nous avons déjà battu des records de vente de billets. Je ne pense pas qu’un phénomène comparable existe dans un autre sport», a-t-il déclaré sur le tapis rouge, au sujet de la Coupe du monde à venir.
17:47
Les mascottes sont arrivées!
The stars of the show 🇨🇦🇲🇽🇺🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mHHciGmwUl— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
17:44
Quid de la délégation suisse?
L’Association suisse de football (ASF) est représentée par sept personnes: le sélectionneur Murat Yakin, ses assistants Davide Calla et Eduardo Parra Garcia, le président Peter Knäbel, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, le team manager Damien Mollard ainsi que le directeur de la communication Adrian Arnold.
17:38
Une pléiade d’artistes
La FIFA a vu les choses en grand pour cette cérémonie, si bien qu’Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger et le groupe Village People se produiront ce soir sur scène.
17:36
Un tirage réalisé par les stars du sport US
Le tirage au sort sera réalisé par de grands noms des ligues sportives nord-américaines: Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Wayne Gretzky (NHL) et Aaron Judge (MLB). On peut toutefois regretter que des stars féminines telles que Simone Biles, Serena Williams ou Megan Rapinoe ne soient pas présentes. Cette dernière a toujours refusé de s’afficher aux côtés de Donald Trump.
17:26
Du beau monde à la présentation
Le show sera animé par la star allemande Heidi Klum, accompagnée des acteurs Kevin Hart et Danny Ramirez. Elle avait déjà officié lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2006 dans son pays. L’ancien joueur anglais Rio Ferdinand et la journaliste américaine Samantha Johnson assureront, quant à eux, l’animation de la partie sportive.
17:21
Trump récompensé?
La FIFA va remettre ce soir, durant la cérémonie, son tout premier prix de la paix, «destiné à récompenser les personnes qui ont accompli des actions exceptionnelles et remarquables en faveur de la paix». Selon certaines rumeurs, Donald Trump, proche du président Gianni Infantino, pourrait le recevoir, après avoir échoué à obtenir le prix Nobel de la paix.
17:11
Fait notable: Washington, capitale des Etats-Unis, n’accueillera aucun match de la Coupe du monde.
17:10
Au cœur de Washington
La cérémonie débutera à 18h (heure suisse) au Kennedy Center de Washington, situé à moins de deux kilomètres de la Maison-Blanche, d’où Donald Trump devrait faire son arrivée. Le président des Etats-Unis est en effet attendu au tirage au sort, tout comme la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le premier ministre canadien, Mark Carney, le Mondial 2026 se déroulant dans ces trois pays.
17:03
Bonsoir!
Et bienvenue sur notre live dédié au tirage au sort de la Coupe du monde 2026.
