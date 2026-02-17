en partie ensoleillé
JO 2026: Tabanelli a réussi l'exploit dont Vonn rêvait

Bronze medalist Italy&#039;s Flora Tabanelli holds her medal after the women&#039;s freestyle skiing big air finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Monday, Feb. 16, 2026. (AP Photo/Lin ...
Flora Tabanelli a décroché le bronze en Big Air. Keystone

Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait

La skieuse freestyle Flora Tabanelli s'est élancée dans les mêmes conditions que la skieuse américaine. Mais elle a connu un destin bien différent.
17.02.2026, 13:5917.02.2026, 13:59
Jannik Meyer / t-online

La douleur ne l’a jamais quittée, mais Flora Tabanelli n’a pas renoncé. L’Italienne a tout risqué pour vivre son rêve olympique, et son audace a payé: malgré une rupture des ligaments croisés, la spécialiste du ski freestyle a décroché le bronze en Big Air lundi, offrant au pays hôte une nouvelle médaille aux Jeux olympiques d’hiver.

«Je n’aurais jamais imaginé remporter le bronze», a confié la jeune femme de 18 ans après son exploit. Il s’agissait de sa seule compétition de la saison. Il y a trois mois encore, sa participation aux Jeux à domicile restait incertaine. En novembre, la championne du monde de Big Air s’était gravement blessée au genou droit lors d’une chute à l’entraînement, après une réception manquée. Plutôt que de se faire opérer, Tabanelli avait opté pour un traitement conservateur.

Flora Tabanelli il y a seulement trois mois.
Flora Tabanelli il y a seulement trois mois.Image: Instagram

À Livigno, elle portait une attelle en titane «qui m’aide à stabiliser le genou, car le ligament est rompu. Je dois éviter d’autres blessures», a expliqué la lauréate du classement général de la Coupe du monde 2025. Cette solution s'est faite non sans contraintes: «L'attelle me gêne, car elle empiète sur la chaussure de ski, et je ne me sens pas totalement libre avec.»

La Transalpine s’est malgré tout élancée pour sa première participation olympique. Lors du troisième et ultime run, décisif, elle est parvenue à se hisser à la troisième place. L’or est revenu à la Canadienne Megan Oldham (24 ans), devant la Chinoise Eileen Gu.

Le podium en image:

Bronze medalist Italy&#039;s Flora Tabanelli, right, celebrates on the podium alongside silver medalist China&#039;s Eileen Gu, left, and gold medalist Canada&#039;s Megan Oldham after the women&#039; ...
Keystone

La jeune Italienne a dédié sa médaille à son frère Miro, lui aussi qualifié en freestyle pour les Jeux: «Cette médaille est à moitié la sienne. Il a fait preuve d’un immense courage et a tout donné pour m’aider après ma blessure.»

Une opération est prévue

Le destin de Tabanelli contraste ainsi avec celui de la star du ski Lindsey Vonn. Victime d’une rupture des ligaments croisés début février, l’Américaine avait tout de même pris le départ de la descente olympique. Elle avait chuté et s’était blessée davantage.

Pour Tabanelli, une nouvelle étape s’annonce désormais: «Après ces Jeux, je vais me faire opérer afin de revenir plus forte la saison prochaine», a-t-elle annoncé.

