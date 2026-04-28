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Gottéron ouvre le score grâce à sa légende

Suivez en direct le 6e acte de la finale des play-off entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos, ce mardi dès 20h à la BCF Arena. Défaite interdite pour les Dragons.

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Avant ce 6e acte à Fribourg, Gottéron est mené 3-2 par le HC Davos. Autrement dit: défaite interdite pour les Dragons s'ils veulent être sacrés.

Fribourg-Gottéron dispute sa première finale des play-off depuis 2013. Les Fribourgeois rêvent d'un premier titre en National League.