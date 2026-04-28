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Fribourg Gottéron-Davos, suivez en direct l'acte 6 de la finale

Julien Sprunger (HCFG) fete son but apres avoir inscrit le 1:0, lors du sixieme match de la finale des play-off du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre le HC Fribourg-Gotter ...
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Gottéron ouvre le score grâce à sa légende

Suivez en direct le 6e acte de la finale des play-off entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos, ce mardi dès 20h à la BCF Arena. Défaite interdite pour les Dragons.
28.04.2026, 20:1828.04.2026, 20:27
  • Avant ce 6e acte à Fribourg, Gottéron est mené 3-2 par le HC Davos. Autrement dit: défaite interdite pour les Dragons s'ils veulent être sacrés.
  • Fribourg-Gottéron dispute sa première finale des play-off depuis 2013. Les Fribourgeois rêvent d'un premier titre en National League.
  • S'il l'emporte ce mardi, le HC Davos sera sacré champion de Suisse pour la 32e fois, le record. Le dernier titre des Grisons remonte à 2015.
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