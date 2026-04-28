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Gottéron ouvre le score grâce à sa légende
Suivez en direct le 6e acte de la finale des play-off entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos, ce mardi dès 20h à la BCF Arena. Défaite interdite pour les Dragons.
- Avant ce 6e acte à Fribourg, Gottéron est mené 3-2 par le HC Davos. Autrement dit: défaite interdite pour les Dragons s'ils veulent être sacrés.
- Fribourg-Gottéron dispute sa première finale des play-off depuis 2013. Les Fribourgeois rêvent d'un premier titre en National League.
- S'il l'emporte ce mardi, le HC Davos sera sacré champion de Suisse pour la 32e fois, le record. Le dernier titre des Grisons remonte à 2015.
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