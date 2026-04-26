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Hockey: suivez la finale Gottéron-Davos en direct

Simon Ryfors (HCD), 5-4 Torschuetze Adam Tambellini und Lukas Frick, von links, jubeln im fuenften Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HC ...
La joie davosienne après le but victorieux de Ryfors.Keystone

Fribourg-Gottéron a laissé passer une chance énorme

Les Dragons menaient 3-0 dans les Grisons avant de perdre 5-4 en prolongation, dimanche lors du match 5 de la finale. Les voici dos au mur.
26.04.2026, 18:5726.04.2026, 22:53

La balle de match sera donc pour Davos. Grâce à Adam Tambellini à la 63e en power-play, les Grisons se sont offert le troisième point. Un joueur va moins bien dormir que les autres: Nathan Marchon. Car c'est lui qui a sorti le puck dans les tribunes et donné cet avantage numérique aux joueurs de Josh Holden. Mardi à Fribourg, Davos pourra aller chercher son 32e titre en cas de victoire.

Et en cette soirée dominicale, on a eu l'impression d'avoir un copié/collé de l'acte III, mais avec davantage de buts. Gottéron pensait avoir trouvé l'ouverture à la 8e lorsque De la Rose a poussé le puck derrière Aeschlimann. Mais un coach's challenge davosien a permis de voir que les Fribourgeois étaient hors-jeu sur la séquence et la réussite a été logiquement annulée.

Ils ont fait quatre fois le tour de la terre pour voir Gottéron

Mais plutôt que de donner des ailes aux Grisons, ce but annulé a insufflé quelque chose de positif dans les rangs fribourgeois. A la 12e au sortir d'une superbe action, c'est Marcus Sörensen qui a pu battre Aeschlimann. 57 secondes plus tard, en power-play (oui oui, vous avez bien lu), c'est Wallmark qui a doublé la mise. Puis à la 16e, un lancer de Dorthe dévié par la canne d'Andersson a fini au fond pour le 3-0 des Dragons. Irréel.

Gottéron a un sérieux problème

Totalement déboussolé, Davos va pourtant montrer que le fameux momentum n'est pas un concept inventé par les sportifs. A une trentaine de secondes de la fin du tiers initial, c'est Calle Andersson qui s'est vengé de son autogoal en trompant Berra avec beaucoup de trafic devant le portier de Gottéron pour la première banderille grisonne.

Ce but fut l'étincelle qui redonna vie à un HCD soudainement ragaillardi. A la 23e, Frehner a réduit le score. A la 31e, c'est Jung qui a pu niveler la marque. Et à la 36e, le top scorer Matej Stransky, assez bien muselé jusqu'ici, a pu donner l'avantage au Rekordmeister après une belle passe de Corvi et faire rugir la cathédrale davosienne.

Les matchs de Gottéron au cinéma créent des tensions

Seulement cette partie totalement folle a une fois encore offert un scénario dingue avec Wallmark qui a égalisé d'un tir lointain qu'Aeschlimann a laissé passer entre ses jambes à la 37e et alors que les Dragons étaient en supériorité numérique. Lors du troisième tiers, Zadina a trouvé le poteau à la 45e, mais Fribourg s'est créé deux très grosses chances à la 58e par Dorthe et Seiler. Aeschlimann a toutefois dit non. Au final, ces arrêts se sont avérés déterminants alors que le portier grison n'a pas donné toutes les garanties. (ats)

Revivez le match 5 dans les conditions du direct:

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C'est quoi ce «paradoxe» fribourgeois qui empoisonne Gottéron?
Fribourg-Gottéron joue la saison de sa vie. Sur la glace, les Dragons n’ont jamais été aussi proches d’un premier titre en National league. Mais un sale doute persiste, héritage d’une longue histoire d’outsiders. Le club doit franchir un dernier cap – le grand saut dans la tête du gagnant.
Fribourg-Gottéron, c'est une histoire de passionnés. Mais quand il s'agit d'aborder l'idée d'une première victoire en championnat, certains fans peinent encore à se voir en champions. On entend souvent:
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