Allyson Felix lors des Jeux olympiques de Tokyo. Image: EPA

«J'adorerais vivre ça»: la star des JO tente un pari osé

Allyson Felix, l'athlète la plus décorée de l'histoire olympique, va sortir de sa retraite pour tenter de se qualifier pour les JO 2028 à Los Angeles.

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La sprinteuse américaine aux 11 médailles olympiques, dont sept en or, avait rangé ses pointes en 2022, mais la perspective de participer aux Jeux chez elle, à Los Angeles, la pousse à tenter ce pari:

«Quand je concourais, on entendait ce rugissement de soutien pour les athlètes du pays hôte des JO. J'adorerais vivre ça» Allyson Felix auprès du Time

Pour vivre cette «histoire d'amour avec Los Angeles», cette grande figure de l'athlétisme américain des 20 dernières années devra toutefois réussir à franchir les implacables sélections nationales:

«Je sais qu'à 40 ans je ne suis plus à mon pic de forme, je n'ai aucune illusion à ce sujet. A cet âge je devrais probablement rester à la maison et m'occuper de mes enfants, mais pourquoi pas? Renversons la table! Partons à l'assaut, montrons-nous vulnérables.»

L'athlète, mère de deux enfants de 7 et 2 ans, n'ambitionne pas de participer à des meetings régulièrement sur le circuit. Mais elle devra malgré tout courir un minimum pour pouvoir accéder aux sélections américaines. Avec son entraîneur de toujours Bob Kersee, ils doivent établir un programme d'entraînement en octobre prochain pour un retour à la compétition en 2027.

Los Angeles constituerait les sixièmes Jeux pour Allyson Felix, qui outre ses 11 médailles olympiques compte 18 médailles aux Mondiaux. Sa dernière grande compétition remonte à l'été 2021 aux JO de Tokyo, trois ans après avoir donné naissance à sa fille Camryn en 2018, qui avait nécessité une césarienne en urgence, après seulement 32 semaines de grossesse.

Gracile (1,68 m, 57 kg), elle est d'une «fragilité trompeuse, car elle a un rapport poids/puissance exceptionnel», avait souligné son entraîneur Bob Kersee il y a quelques années.

(jcz/afp)