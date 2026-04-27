beau temps
DE | FR
burger
Sport
Londres

Le recordman du marathon a été très surveillé avant la course

Sebastian Sawe from Kenya crosses the finish line to win the men&#039;s race at the London Marathon in London, Sunday, April 26, 2026.(AP Photo/Ian Walton) APTOPIX Britain London Marathon
Sabastian Sawe a terminé en 1h59'30 dimanche, nouveau record du monde à la clé.Keystone

Le recordman du marathon a été très surveillé avant la course

Le premier homme à descendre sous les 2 heures au marathon, dimanche à Londres, avait demandé à subir plus de contrôles antidopage que prévu.
27.04.2026, 09:3727.04.2026, 09:37

Sabastian Sawe a marqué l'histoire de l'athlétisme, et même du sport en général, dimanche, en devenant le premier homme à terminer un marathon en moins de 2h.

L'arrivée mythique du Kényan:

Vidéo: twitter

Cette performance historique est le fruit d'une progression aussi remarquable que fulgurante et insolite. En décembre 2024, Sabastian Sawe a fait une entrée remarquée, en remportant le marathon de Valence, réputé l'un des plus rapides. En 2h02'05, il est devenu le cinquième performeur de l'histoire pour sa première course sur 42,195 km.

Quelques mois plus tard, il a confirmé cette première sortie en remportant au printemps 2025 le prestigieux marathon de Londres, dans un temps proche de celui réalisé à Valence (2h02'27). Mais depuis plusieurs mois, son pays est miné par les affaires de dopage dans l'athlétisme.

Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon

Conscient des soupçons qui peuvent accompagner ses performances, Sawe a alors entamé une démarche bien particulière en amont du marathon de Berlin, propice aux records du monde (sept sur les dix derniers, en y intégrant celui de dimanche à Londres).

Régime drastique de contrôles

Avec son entourage, il a pris contact avec l'Unité pour l'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui a en charge la lutte antidopage, et demandé un régime drastique de contrôles.

«C'était bizarre de voir qu'il y a des doutes, alors que l'on sait que l'on court de façon propre. Ce n'est pas bon. C'est pour montrer que malgré cette réputation, malgré les nombreux cas de dopage que nous avons, tous les athlètes ne trichent pas»
Sabastian Sawe dans un entretien accordé à l'AFP, en amont du marathon de Berlin à l'automne 2025.

En plus du programme classique, l'AIU a procédé à partir de la fin juillet 2025 et pendant huit semaines, à 25 contrôles supplémentaires, soit un tous les trois jours, Sawe n'étant évidemment au courant ni de la date, ni du lieu, ni du type de contrôle (urinaire ou sanguin) réalisé. Un programme financé par l'équipementier de l'athlète.

Humeur
Marathon de Paris: ce geste «écolo» a pourri ma course

L'AIU a loué une démarche «fantastique».

«Il est vraiment difficile d'attraper les athlètes d'élite qui se dopent en raison du micro-dosage des substances utilisées. Des tests intelligents sont nécessaires, mais au niveau où nous en sommes actuellement, nous aimerions également voir des tests plus fréquents. Mais c'est une question de financement, donc je trouve que c'est un grand pas de la part de Sabastian et de son entourage.»
Brett Clothier, patron de l'AIU.

Dans la chaleur berlinoise fin septembre, Sawe a mené un rythme sur les bases de deux heures pendant les 15 premiers kilomètres, mais a terminé en 2h02'16. «Tout est possible en termes de temps. Même Kipchoge (son mentor) dit qu'aucun homme n'est limité, donc un jour, quelqu'un battra» cette barre des deux heures, a-t-il prédit, sans savoir que ce serait lui qui la briserait sept mois plus tard.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
de Julien Caloz
Gottéron a un sérieux problème
Gottéron a un sérieux problème
de Klaus Zaugg
Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres
Le foot romand a pris une mesure radicale pour protéger les arbitres
de Julien Caloz
Ils ont fait quatre fois le tour de la terre pour voir Gottéron
Ils ont fait quatre fois le tour de la terre pour voir Gottéron
de Alexandre Cudré
Le tour de passe-passe du patron du ski mondial pour rester en place
Le tour de passe-passe du patron du ski mondial pour rester en place
de Rainer Sommerhalder
On était à la conférence de presse de la Nati et c'était rocambolesque
On était à la conférence de presse de la Nati et c'était rocambolesque
de Klaus Zaugg
C'est quoi ce «paradoxe» fribourgeois qui empoisonne Gottéron?
C'est quoi ce «paradoxe» fribourgeois qui empoisonne Gottéron?
de Alexandre Cudré
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
On a retrouvé le bouc émissaire de Fribourg-Gottéron
de Klaus Zaugg
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
La malédiction de Gottéron frappe Reto Berra
de Klaus Zaugg
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
Une vague de rébellion secoue le vestiaire de la Nati
de Klaus Zaugg
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
de Julien Caloz
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
7
Un scandale plane sur la finale Davos-Gottéron
de Klaus Zaugg
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial
de Raphael Gutzwiller
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
«Le joueur s’est immédiatement calmé»: cet arbitre valaisan a innové
de Julien Caloz
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
Les fans du FC Saint-Gall poussent les paysans à bout
de Raphael Rohner
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
ChatGPT a sauvé la carrière de cette star romande
de Ralf Streule
Thèmes
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
En plein chaos, cet homme a choisi de finir son assiette
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Carlos Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros
L'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre, a annoncé vendredi qu'il renonçait à participer à Roland-Garros, ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Il souffre d'une blessure au poignet droit.
C'est un coup de massue pour les fans du joueur de tennis espagnol. Carlos Alcaraz, double tenant du titre, renonce à participer à Roland-Garros ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Blessé au poignet, il a expliqué sa décision sur les réseaux sociaux.
L’article