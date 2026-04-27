Sabastian Sawe a terminé en 1h59'30 dimanche, nouveau record du monde à la clé. Keystone

Le recordman du marathon a été très surveillé avant la course

Le premier homme à descendre sous les 2 heures au marathon, dimanche à Londres, avait demandé à subir plus de contrôles antidopage que prévu.

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Sabastian Sawe a marqué l'histoire de l'athlétisme, et même du sport en général, dimanche, en devenant le premier homme à terminer un marathon en moins de 2h.

L'arrivée mythique du Kényan: Vidéo: twitter

Cette performance historique est le fruit d'une progression aussi remarquable que fulgurante et insolite. En décembre 2024, Sabastian Sawe a fait une entrée remarquée, en remportant le marathon de Valence, réputé l'un des plus rapides. En 2h02'05, il est devenu le cinquième performeur de l'histoire pour sa première course sur 42,195 km.

Quelques mois plus tard, il a confirmé cette première sortie en remportant au printemps 2025 le prestigieux marathon de Londres, dans un temps proche de celui réalisé à Valence (2h02'27). Mais depuis plusieurs mois, son pays est miné par les affaires de dopage dans l'athlétisme.

Conscient des soupçons qui peuvent accompagner ses performances, Sawe a alors entamé une démarche bien particulière en amont du marathon de Berlin, propice aux records du monde (sept sur les dix derniers, en y intégrant celui de dimanche à Londres).

Régime drastique de contrôles

Avec son entourage, il a pris contact avec l'Unité pour l'intégrité de l'athlétisme (AIU), qui a en charge la lutte antidopage, et demandé un régime drastique de contrôles.

«C'était bizarre de voir qu'il y a des doutes, alors que l'on sait que l'on court de façon propre. Ce n'est pas bon. C'est pour montrer que malgré cette réputation, malgré les nombreux cas de dopage que nous avons, tous les athlètes ne trichent pas» Sabastian Sawe dans un entretien accordé à l'AFP, en amont du marathon de Berlin à l'automne 2025.

En plus du programme classique, l'AIU a procédé à partir de la fin juillet 2025 et pendant huit semaines, à 25 contrôles supplémentaires, soit un tous les trois jours, Sawe n'étant évidemment au courant ni de la date, ni du lieu, ni du type de contrôle (urinaire ou sanguin) réalisé. Un programme financé par l'équipementier de l'athlète.

L'AIU a loué une démarche «fantastique».

«Il est vraiment difficile d'attraper les athlètes d'élite qui se dopent en raison du micro-dosage des substances utilisées. Des tests intelligents sont nécessaires, mais au niveau où nous en sommes actuellement, nous aimerions également voir des tests plus fréquents. Mais c'est une question de financement, donc je trouve que c'est un grand pas de la part de Sabastian et de son entourage.» Brett Clothier, patron de l'AIU.

Dans la chaleur berlinoise fin septembre, Sawe a mené un rythme sur les bases de deux heures pendant les 15 premiers kilomètres, mais a terminé en 2h02'16. «Tout est possible en termes de temps. Même Kipchoge (son mentor) dit qu'aucun homme n'est limité, donc un jour, quelqu'un battra» cette barre des deux heures, a-t-il prédit, sans savoir que ce serait lui qui la briserait sept mois plus tard.

(jcz/afp)