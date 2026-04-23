Les Haïtiens participeront à leur première Coupe du monde depuis 1974. Image: AFP

Au Mondial, Haïti offrira à son peuple une bouffée d'oxygène

Ce petit pays des Caraïbes, l'un des plus pauvres du monde, est en proie à une terrible crise politique et humanitaire. Mais sa sélection a réussi l'exploit de se qualifier pour la Coupe du monde 2026 de football. Reportage.

Jean Daniel SENAT / afp

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Un dimanche d'avril, dans une rue habituellement très fréquentée de Pétion-Ville (dans la banlieue de Port-au-Prince, la capitale), un ballon passe entre les pieds d'une dizaine d'adolescents et les voitures font un détour: le cœur d'Haïti bat pour le football, malgré le chaos politique, la pauvreté et la criminalité.

Les ados occupent la chaussée, des pierres font office de poteaux. La balle «mate» (rebondit) de joueur en joueur, les jeunes sont concentrés sur chaque geste.

De jeunes footballeurs de rue à Port-au-Prince, en mars 2026. Image: AFP

La qualification d'Haïti à la Coupe du monde nord-américaine (11 juin-19 juillet) est une bouffée d'oxygène pour ce petit pays de près de 12 millions d'habitants, le plus pauvre des Amériques, confronté depuis des années à la violence des gangs qui a provoqué une crise humanitaire sans précédent.

«Le football, c'est l'espoir et l'amour. Il inspire la fierté et l'engouement», s'émeut Salomé Sandler Tally, fondatrice et responsable de la section féminine du club de l'Aigle noir AC (ANAC).

«La qualification pour le Mondial est spéciale pour un pays qui aime tant le foot. C'est incroyable d'avoir fait ça 52 ans après.»

La première participation des «Grenadiers» date en effet de 1974, en Allemagne de l'Ouest.

«Cette qualification ne me surprend pas quand je regarde les talents au niveau local, le talent de la diaspora», dans un pays où 54% de la population a moins de 25 ans, affirme Salomé Sandler Tally.

Le milieu haïtien Jean-Ricner Bellegarde, né en France, évolue à Wolverhampton en Premier League anglaise. Image: getty

Une grande partie des joueurs menés par le sélectionneur français Sébastien Migné évolue en Europe ou en Amérique du Nord.

Le football est partout

Et, malgré la crise économique, le gouvernement a dégagé début avril une enveloppe de 264 millions de gourdes (1,7 million d'euros) pour l'équipe nationale, comme prime de qualification et comme subvention pour la préparation du Mondial durant lequel Haïti affrontera le Brésil, le Maroc et l'Ecosse dans le groupe C.

En Haïti, le football est sacré et n'a pas besoin de stade. La principale enceinte du pays, le stade Sylvio-Cator, est d'ailleurs fermée depuis février 2024 car elle est située dans un quartier de Port-au-Prince contrôlé par des gangs, comme 90% de la capitale.

Mais le «sport roi» est pratiqué partout: pieds nus, en claquettes ou en baskets, sur le bitume, la terre ou une pelouse synthétique défraîchie, dans les championnats de quartiers, les compétitions interscolaires, les tournois entre clubs professionnels comme amateurs.

En Haïti, pas besoin de terrain en gazon pour jouer au football. Image: AFP

Dans un pays pourtant très religieux, les championnats de vacances d'été «sont des lieux de cérémonies païennes à faire pâlir les fanatiques les plus convaincus», selon Patrice Dumont, ancien sénateur et chroniqueur sportif.

«On en voit dans toutes les communautés, pourvu qu'un espace existe, du 3 contre 3 au 11 contre 11, toujours avec de très nombreux spectateurs.»

Evens Lezin, un joueur amateur de 49 ans, assure que la présence des Grenadiers au Mondial, sans avoir joué un match des qualifications sur l'île, va donner «de l'espoir» aux jeunes Haïtiens:

«On peut aller vers l'avant, mais avec de la discipline. De nos jours, de nombreux jeunes se livrent à la délinquance, ils sont alcooliques, fumeurs, n'ont pas de loisir sain. Pourtant, le football peut être une échappatoire.» Evens Lezin, footballeur amateur haïtien

Socialisation et rêves

Le ballon rond s'invite dans toutes les conversations, traverse les générations et les milieux sociaux. Dans les restaurants comme dans les supermarchés, sur les places publiques ou sur les ondes des radios, dans les salons ou assis sur un «bout mi» (muret).

Des enfants jouent dans un stade délabré de Port-au-Prince, en mars 2026. Image: AFP

«Le football est probablement l'un des rares espaces de socialisation encore accessibles à une grande partie de la jeunesse. C'est le sujet de conversation par excellence», observe Marc Donald Orphée, 35 ans, qui se décrit comme supporter dans l'âme.

Et même si la majorité des internationaux masculins et féminins jouent à l'étranger, la distance géographique n'entame pas l'attachement du public.

Pierreline Nazon, 18 ans, vedette de l'équipe féminine des moins de 20 ans, se compare à Melchie Dumornay, la milieu de terrain de l'équipe féminine de Lyon (OL Lyonnes).

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«Mon rêve a toujours été de jouer au football, de ressembler à Melchie et même de la dépasser. Je sais que je vais y parvenir. C'est pour cela que je continue de m'entraîner, de profiter de chaque moment pour jouer, bien que la situation soit difficile en Haïti», dit-elle, en marge d'un entraînement sur les hauteurs de Pétion-Ville, une commune de banlieue de la capitale épargnée par les violences.