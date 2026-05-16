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La Suisse bat les Etats-Unis au Mondial de hockey 3-1 à Zurich

Switzerland&#039;s Pius Suter, center #44, reacts after scoring his teams first goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between United States ...
Keystone

La Nati maîtrise les champions olympiques à Zurich

La Nati a envoyé un signal fort au reste du Mondial en dominant les Etats-Unis lors de son premier match à Zurich.
16.05.2026, 00:3016.05.2026, 00:38

L’équipe de Suisse a lancé de fort belle manière son Championnat du monde à Zurich vendredi contre les Etats-Unis. Les joueurs de Jan Cadieux l'ont emporté 3-1. Il a fallu attendre la 57e et le 3-1 de Ken Jäger pour savourer pleinement ce succès face aux champions du monde et champions olympiques en titre. Mais la Suisse a joué une partie très solide à tous les niveaux. Il y aura certainement des aspects à améliorer, mais les bases sont bien là.

Avant cette réussite libératrice, la patinoire avait pu se lever dès la 3e grâce à un bel effort de la «Zürcher Linie». Après que Sven Andrighetto a gratté un puck autour du but américain, c'est Pius Suter qui s'est montré le plus vif sur le rebond pour ouvrir le score.

L'équipe suisse doit gérer des attentes inhabituelles au Mondial

Commotionné en play-off et revenu juste à temps pour son Mondial à domicile, Andrighetto a pu doubler la mise à la 12e. L'ailier des Zurich Lions a lancé le puck dans un angle assez fermé qui a trompé le gardien Joseph Woll.

Ce premier tiers a montré que la Suisse était prête pour son tournoi. Elle a mis de l'engagement et a joué son jeu, comme le souhaitait Jan Cadieux. On ne sait pas si les Etats-Unis ont été surpris par cette entrée en matière, mais les Helvètes ont su relever le défi physique proposé par les joueurs à la bannière étoilée.

La sélection à croix blanche aurait pu et dû enfoncer le clou au cours du tiers médian. Notamment à la 28e lorsque Nino Niederreiter a eu une chance en or d'inscrire le 3-0. Avant lui, Jäger et Hischier se sont aussi procuré de très belles occasions.

En zone défensive, Leonardo Genoni s'est montré sous son meilleur jour. Capable de sortir la mitaine sur un Américain laissé seul dans l'axe à 8 mètres ou de dévier légèrement les tentatives adverses, le portier de Zoug fut aussi dominant que lors des précédentes campagnes helvétiques.

La Nati de hockey doit régler la question des primes

Excellent avec Thürkauf et Bertschy, Niederreiter a eu une autre chance de mettre le 3-0 durant la troisième période, mais il s'est heurté à Joseph Woll qui est allé crescendo dans ce match. Et comme bien souvent, l'équipe qui ne parvient pas à prendre le large voit son adversaire revenir. A la 49e, c'est Steeves qui a trouvé le haut du filet de Genoni pour réduire la marque et jeter un petit froid dans la patinoire.

Placé à l'aile gauche de Nico Hischier, Théo Rochette a livré un assez bon match pour sa première à ce niveau. Le trio Meier-Hischier-Rochette aurait certainement mérité mieux. Espérons qu'ils puissent être plus prolifiques au prochain match. Les trois autres trios ont été plutôt bons dans leurs rôles respectifs.

Voici les médailles que chassera la Nati de hockey

La Suisse va maintenant se reposer et se préparer pour son deuxième match en 24 heures. Samedi soir (20h20), la sélection de Cadieux défiera la Lettonie qui entrera dans le tournoi à cette occasion. (jc/ats)

Revivez le match minute par minute 👇

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