Le geste malheureux de cet Italien offre la victoire à l'Espagne

«Il est malheureux sur cette situation, ça peut arriver à n'importe quel défenseur. Ça traduit la domination et le fait de prendre des vagues l'une après l'autre. Et de défendre contre son but. Il y a une désorientation quand vous êtes contre votre but et non pas face à l'action que vous subissez. C'est donc beaucoup plus dur sur le plan défensif.»

Pablo Iglesias, consultant de la RTS