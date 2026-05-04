On sait à quel tournoi Wawrinka terminera sa carrière
Stan Wawrinka avait déjà annoncé en fin d'année dernière qu'il mettrait un terme à sa fantastique carrière à l'issue de la saison 2026. Il restait une inconnue jusqu'à présent: lors de quel tournoi?
On a la réponse depuis ce lundi: aux Swiss Indoors de Bâle. Les organisateurs de l'événement estampillé ATP 500 (24 octobre au 1er novembre) l'ont annoncé dans un communiqué.
Le Vaudois recevra un hommage lors du Super Monday – le jour d'ouverture officielle du tournoi – le lundi 26 octobre, à 18h00. Les Swiss Indoors précisent que «les fans de tennis suisses auront la chance d’assister à un événement historique et à un hommage digne de ce nom rendu à cet athlète d’exception». Ils ajoutent:
A n'en pas douter: pour son dernier tournoi «à la maison», Wawrinka – actuel 125e mondial – fera tout pour aller le plus loin possible et faire durer le plaisir, pour lui et les fans.
«Stan The Man» n'a jamais remporté le tournoi de Bâle. Mais s'il affiche la même hargne que lors du dernier Open d'Australie notamment (il y avait été sacré en 2014) – où il a brillamment passé deux tours et échoué en quatre manches contre le crack américain Taylor Fritz –, l'ex-numéro 3 mondial peut réaliser de dernières prouesses dans la Halle Saint-Jacques avant de ranger définitivement sa raquette.
(yog)