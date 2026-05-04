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Tennis: Stan Wawrinka terminera sa carrière à Bâle

Stan Wawrinka of Switzerland celebrates after defeating Arthur Gea of France in their second round match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Thursday, Jan. 22, 2026. (A ...
Stan Wawrinka dispute sa dernière saison sur le circuit. image: Keystone

On sait à quel tournoi Wawrinka terminera sa carrière

Le tennisman vaudois (41 ans) disputera son dernier tournoi lors des Swiss Indoors de Bâle, en octobre.
04.05.2026, 17:5704.05.2026, 20:00

Stan Wawrinka avait déjà annoncé en fin d'année dernière qu'il mettrait un terme à sa fantastique carrière à l'issue de la saison 2026. Il restait une inconnue jusqu'à présent: lors de quel tournoi?

On a la réponse depuis ce lundi: aux Swiss Indoors de Bâle. Les organisateurs de l'événement estampillé ATP 500 (24 octobre au 1er novembre) l'ont annoncé dans un communiqué.

«A Bâle, Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, fera ses adieux au tennis»
Switzerland&#039;s Stan Wawrinka returns a ball to Serbia&#039;s Miomir Kecmanovic during their first round match at the Swiss Indoors tennis tournament at the St. Jakobshalle in Basel, Switzerland, o ...
C'est dans la Halle Saint-Jacques de Bâle que Wawrinka disputera son dernier tournoi. Image: KEYSTONE

Le Vaudois recevra un hommage lors du Super Monday – le jour d'ouverture officielle du tournoi – le lundi 26 octobre, à 18h00. Les Swiss Indoors précisent que «les fans de tennis suisses auront la chance d’assister à un événement historique et à un hommage digne de ce nom rendu à cet athlète d’exception». Ils ajoutent:

«Une soirée riche en émotions, en souvenirs, en surprises et en moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs et spectatrices.»

A n'en pas douter: pour son dernier tournoi «à la maison», Wawrinka – actuel 125e mondial – fera tout pour aller le plus loin possible et faire durer le plaisir, pour lui et les fans.

Toujours en tennis👇

Elles tentent une tactique insolite

«Stan The Man» n'a jamais remporté le tournoi de Bâle. Mais s'il affiche la même hargne que lors du dernier Open d'Australie notamment (il y avait été sacré en 2014) – où il a brillamment passé deux tours et échoué en quatre manches contre le crack américain Taylor Fritz –, l'ex-numéro 3 mondial peut réaliser de dernières prouesses dans la Halle Saint-Jacques avant de ranger définitivement sa raquette.

(yog)

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