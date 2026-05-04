Stan Wawrinka dispute sa dernière saison sur le circuit. image: Keystone

On sait à quel tournoi Wawrinka terminera sa carrière

Le tennisman vaudois (41 ans) disputera son dernier tournoi lors des Swiss Indoors de Bâle, en octobre.

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Stan Wawrinka avait déjà annoncé en fin d'année dernière qu'il mettrait un terme à sa fantastique carrière à l'issue de la saison 2026. Il restait une inconnue jusqu'à présent: lors de quel tournoi?

On a la réponse depuis ce lundi: aux Swiss Indoors de Bâle. Les organisateurs de l'événement estampillé ATP 500 (24 octobre au 1er novembre) l'ont annoncé dans un communiqué.

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C'est dans la Halle Saint-Jacques de Bâle que Wawrinka disputera son dernier tournoi. Image: KEYSTONE

Le Vaudois recevra un hommage lors du Super Monday – le jour d'ouverture officielle du tournoi – le lundi 26 octobre, à 18h00. Les Swiss Indoors précisent que «les fans de tennis suisses auront la chance d’assister à un événement historique et à un hommage digne de ce nom rendu à cet athlète d’exception». Ils ajoutent:

«Une soirée riche en émotions, en souvenirs, en surprises et en moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs et spectatrices.»

A n'en pas douter: pour son dernier tournoi «à la maison», Wawrinka – actuel 125e mondial – fera tout pour aller le plus loin possible et faire durer le plaisir, pour lui et les fans.

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«Stan The Man» n'a jamais remporté le tournoi de Bâle. Mais s'il affiche la même hargne que lors du dernier Open d'Australie notamment (il y avait été sacré en 2014) – où il a brillamment passé deux tours et échoué en quatre manches contre le crack américain Taylor Fritz –, l'ex-numéro 3 mondial peut réaliser de dernières prouesses dans la Halle Saint-Jacques avant de ranger définitivement sa raquette.

(yog)