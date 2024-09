Le Liechtenstein a laissé Saint-Marin décrocher une victoire historique. image: getty

Soupe à la grimace pour nos voisins, battus par la nation la plus faible

L'équipe du Liechtenstein, composée de joueurs de Challenge League, a subi une pénible défaite contre Saint-Marin, micro-Etat rival, réputé pour ses mauvais résultats.

Le Liechtenstein est habitué aux défaites. Or lorsqu'il affronte Saint-Marin, la perspective d'une victoire l'anime. La plus ancienne République du monde – enclavée dans le territoire italien – est en effet considérée comme l'équipe nationale la plus faible.

La Serenissima connaît mieux que quiconque la dernière place du classement FIFA et n'avait gagné jusqu'à cette semaine qu'un match de toute son histoire: un succès 1-0 contre le Liechtenstein en amical il y a 20 ans. Le reste du temps? Que des partages ou des défaites. Même contre notre voisin qui, par le passé, s'est imposé à trois reprises et a signé deux nuls face aux Biancoazzurri.

Le Liechtenstein abordait donc son déplacement au Stadio Olimpico de Serravalle dans la peau du favori, avec la ferme intention de ne pas perdre et de ne surtout pas offrir un deuxième succès au micro-Etat rival, le premier en compétition officielle. On parle d'honneur et de fierté nationale. Or la Nati liechtensteinoise s'est inclinée jeudi sur le score de 1 à 0. Elle s'est vu refuser un but par la VAR en première mi-temps puis a concédé au retour des vestiaires une réalisation proche du gag, après une mésentente entre Benjamin Büchel (portier du FC Vaduz) et son défenseur.

Il n'y a qu'à voir la réaction des deux équipes au coup de sifflet final pour comprendre l'importance de ce résultat. Les Saint-Marinais ont exulté quand les Liechtensteinois – abattus – ont grimacé.

Ils ont enchaîné un 38e match sans victoire: pire série en cours parmi toutes les sélections, au grand dam du détenteur du compte X Liechtenstein FR, lui aussi effondré. Leur dernier succès remonte à 2020 contre le Luxembourg.

Saint-Marin progresse

Cette rencontre de Ligue des nations vient confirmer les progrès aperçus du côté des Biancoazzurri. Ils avaient déjà fait parler d'eux en bien il y un an lors des Eliminatoires de l'Euro. Ils étaient alors parvenus à marquer lors de chacun de leur trois derniers matchs – contre la Finlande, le Kazakhstan et le Danemark. Les Saint-Marinais étaient même passés tout près d'un exploit face à la Danish Dynamit. 1-1 à l'heure de jeu, puis une défaite par un but d'écart.

La Serenissima s'améliore et ne mérite peut-être plus ce statut de plus faible nation mondiale. D'autant qu'elle se trouve dans la zone Europe – la plus relevée – et affronte sporadiquement les micro-Etats des autres continents. Il convient néanmoins de rappeler qu'elle ne gagne pas les rares fois où elle a la chance de les rencontrer. Pour preuve cette défaite 3-1 puis ce nul 0-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis en mars, et ces deux seules victoires contre le Liechtenstein donc.

L'équipe nationale de Saint-Marin se compose majoritairement de joueurs amateurs. Seuls les frères Benvenuti, 18 ans, évoluent avec la réserve de Sassuolo. On leur prédit un bel avenir. Nicola Nanni joue pour sa part à Torres en Serie C. Les professionnels sont ainsi plus nombreux chez nos voisins. Le FC Vaduz – club de Challenge League – dispose dans son effectif de six joueurs de nationalité liechtensteinoise. Cinq d'entre eux sont généralement convoqués. La sélection nationale compte également dans ses rangs un footballeur de SPAL ayant joué par le passé en Serie A et Serie B, un pensionnaire du SCR Altach en première division autrichienne et un autre du SC Brühl en Promotion League. Elle aura besoin de l'ensemble de ces éléments pour se remettre de sa défaite à Saint-Marin et tenter de vaincre Gibraltar, rival mieux classé et considéré comme le favori de ce groupe à trois, dimanche à 18h.