La Valaisanne Camille Rast a remporté dimanche le slalom de Kranjska Gora. image: Keystone

Camille Rast mate la reine Shiffrin

Déjà victorieuse du géant de Kranjska Gora samedi, la Valaisanne a récidivé en slalom ce dimanche, battant la reine de la discipline, Mikaela Shiffrin, autant en première que deuxième manche.

Championne du monde en titre de slalom, Camille Rast a mis fin pour 14 centièmes à l'invincibilité de Mikaela Shiffrin, qui s'était imposée lors des cinq premières courses de la discipline cet hiver. A quelques semaines des courses olympiques, la skieuse de Vétroz se démarque comme une sérieuse rivale de l'Américaine en slalom et en géant, avec désormais cinq apparitions sur le podium lors de ses cinq dernières courses.

Avant le passage de Rast, Shiffrin avait pourtant signé le meilleur chrono sur tous les secteurs de courses sur ce deuxième tracé. Elle a manqué l'occasion de remporter une 70e victoire en slalom en carrière.

Troisième au terme de la première manche, Wendy Holdener s'est hissée pour la première fois de la saison sur le podium avec un retard de 1"83 sur la première place. La skieuse d'Unteriberg avait jusqu'alors comme meilleur résultat deux quatrième places, obtenues à Gurgl et Cooper Mountain.

Premier top 15 de la saison pour Mélanie Meillard

La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard a enfin intégré un top 15 en slalom cette saison. Elle s'est hissée au 12e rang final, à 3"48 de la vainqueure.

De son côté, Eliane Christen a terminé à la 23e place à 5"02, et se classe ainsi pour la 5e fois de la saison dans les points en slalom. Avec sa 9e place à Semmering, il manque encore un top 15 à l'Uranaise pour s'assurer la qualification en slalom aux Jeux olympiques du mois prochain.

(ats/roc)