Sur son banc, Raphaël Wicky semble de plus en plus désemparé. Le Valaisan peut maintenant nourrir quelques craintes quant à son avenir immédiat. On le sait, son contrat qui court jusqu'au 30 juin ne sera pas reconduit. La question désormais, qui paraissait encore si folle il y a un mois, est de savoir s'il terminera la saison.

Quatre jours après leur défaite contre le Servette FC au Wankdorf, les Young Boys ont confirmé à Tourbillon l'impression dégagée depuis le début de l'année. Le onze de Raphaël Wicky ne fait plus peur à personne. Il dévoile trop de lacunes dans le jeu, comme si les départs cet hiver d'Ulisses Garcia et de Jean-Pierre Nsame avaient brisé net la belle mécanique de ces derniers mois.

La course la plus importante de Suisse se trouve en Romandie

485'000 personnes ont participé aux quelques 500 courses organisées l'an dernier en Suisse. L'épreuve qui a eu le plus de succès vient de chez nous.

Plusieurs statistiques concernant les courses à pied disputées l'an dernier en Suisse viennent de paraître et certaines sont très intéressantes. On apprend par exemple que 485'000 coureuses et coureurs ont pris part aux quelques 500 épreuves organisées dans notre pays en 2023. Des chiffres réjouissants, car on constate un taux de participations en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente (2022). Mais une autre donnée fait très plaisir aux Romands.