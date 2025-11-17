pluie modérée
«J'ai fait pleurer Messi»: cette prof a eu une idée géniale

Une enseignante de la banlieue de Buenos Aires a trouvé une manière originale d’évaluer ses élèves. Lionel Messi est impliqué.
17.11.2025, 09:33

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok. On y voit une professeure de mathématiques argentine, Camila Brambilla, faire défiler les copies qu’elle vient de corriger, chacune ornée d’une vignette de Lionel Messi dans le coin supérieur droit.

Le visage de la star est à chaque fois différent. Et pour cause: son expression change selon la note des élèves. Si cette dernière est bonne, l’octuple Ballon d’Or affiche un large sourire, comme après une victoire. Et en cas de copie parfaite, Lionel Messi soulève même la Coupe du monde. En revanche, si les erreurs sont nombreuses et le contenu erroné, les élèves de quatorze et quinze ans découvrent un mème où l’Argentin grimace ou verse quelques larmes.

La vidéo dont on vous parle ⬇️

Grâce à ses vignettes, Camila Brambilla a rapidement été décrite comme «la prof la plus cool du monde», autant par les internautes que par la presse.

Mais son système a surtout des vertus: non seulement il motive les élèves à faire sourire Lionel Messi, mais en plus, il «dédramatise la note classique sur dix points», comme elle l’explique dans L’Equipe.

«Quand je rends les contrôles corrigés, j'entends: "Oooh non, j'ai fait pleurer Messi!". Ou alors: "Aaah, Messi est heureux aujourd'hui!" Ça fait marrer tout le monde. La petite photo aide à se détacher du résultat, atténue la déception quand ça ne s'est pas trop bien passé. Et motive peut-être aussi un peu à faire mieux la fois d'après. Après tout, qui aurait envie de rendre Messi triste?»
Camila Brambilla
On a vu Messi jouer à Miami et ce n'était pas vraiment du football

«Cami» ajoute que cette initiative permet d'inspirer ses élèves en leur montrant un exemple à suivre. «C'est un joueur unanimement admiré, surtout depuis la dernière Coupe du monde. Un bel exemple de dépassement de soi et d'humilité en tant que sportif et être humain.»

Félicitée par ses collègues, elle envisage désormais d’étendre sa méthode à d’autres héros de l’Albiceleste, notamment «Dibu» Martinez, dont le comportement sur le terrain n’est toutefois pas aussi exemplaire que celui de la Pulga.

(roc)

Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
On a goûté le vin de Messi (vidéo entière)
Video: watson
