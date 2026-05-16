Santi Cazorla (Oviedo), jeudi lors du match contre le Real Madrid. Image: getty

Cette légende du foot a reçu l'honneur suprême de la part des rivaux

Le public du Real Madrid a ovationné un adversaire ce jeudi: Santi Cazorla. Le capitaine d'Oviedo, ex-star de l'équipe d'Espagne, n'est pas le premier footballeur à recevoir cet honneur très rare.

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Il y a eu un moment aussi beau que rare jeudi soir, lors du match de Liga Real Madrid - Oviedo (2-0). Et il a été créé par les fans du Real Madrid. Ceux-ci ont offert une standing ovation à... un adversaire. Mais pas n'importe lequel: Santi Cazorla.

Le public du Santiago Bernabéu s'est levé et a chaleureusement applaudi le capitaine d'Oviedo quand il a fait son entrée en jeu à la 53e minute. Et il y a de quoi: le milieu de terrain central, 41 ans, est une légende du football espagnol. Il a remporté deux Euros avec la Roja (2008 et 2012), avec laquelle il compte 81 sélections.

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Joueur phare de Villarreal et d'Arsenal, où il a passé six ans, Cazorla est revenu en 2023 à Oviedo, son club formateur, qu'il a amené dans l'élite cette saison. Malheureusement pour le club asturien, dernier de Liga, son retour en deuxième division est déjà acté.

C'était donc très certainement la dernière fois que Santi Cazorla – qui n'a pas encore officialisé sa retraite – jouait dans le mythique stade Santiago Bernabéu. Et le public madrilène s'est montré très classe en saluant sa superbe carrière.

Avant le capitaine d'Oviedo, d'autres footballeurs ou acteurs du foot ont reçu un bel hommage des fans adverses. Et parfois, il s'agit même des grands rivaux. Notre top 6.👇

L' empathie d'Anfield pour CR7

Anfield a l'habitude de donner des frissons aux fans de foot qui fréquentent ses tribunes. Le 19 avril 2022, le mythique stade du Liverpool FC a offert un autre grand moment «chair de poule».

Lors de la réception de leur grand rival Manchester United en Premier League (victoire 4-0), les fans de Liverpool ont applaudi durant toute la 7e minute en chantant leur légendaire hymne You'll Never Walk Alone (en français: Tu ne marcheras jamais seul) en hommage à l'un de leurs adversaires du soir, Cristiano Ronaldo. La star portugaise (numéro 7 des Red Devils), absente, avait annoncé la veille le décès de l'un de ses jumeaux à la naissance. Une belle leçon d'empathie et de fraternité.

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Standing ovation pour Ronaldinho

Le 19 novembre 2005 est une date gravée dans la longue et prestigieuse histoire du football espagnol. Ce jour-là, le FC Barcelone écrase le Real Madrid (3-0) dans le Clasico au Santiago Bernabéu. Les Blaugranas peuvent compter sur un Ronaldinho exceptionnel. Le Brésilien claque un doublé avec deux buts d'anthologie, où il ridiculise toute la défense madrilène. Sur sa seconde réussite, il humilie Sergio Ramos avant de tromper Casillas.

Même face à leur pire ennemi, les fans du Real restent des connaisseurs et savent reconnaître le génie d'un joueur. Alors ils sont nombreux à se lever et applaudir Ronaldinho après son deuxième but. La classe. Tout simplement incroyable.

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Iniesta n'a que des amis

A part le Real Madrid, l'autre grand rival du FC Barcelone est le club de la même ville, l'Espanyol Barcelone. Les derbies entre les deux équipes catalanes sont toujours tendus. Mais un moment de douceur vient rompre cette animosité constante. Il a lieu à la 86e minute du duel de championnat entre les Blanquiazules et les Blaugranas, le 18 décembre 2010 au Cornellà-El Prat. L'attaquant du FC Barcelone Andrés Iniesta sort du terrain pour céder sa place, sous une ovation des fans adverses. Plus qu'à son immense talent, ils rendent hommage au geste que l'ex-international a eu en finale de la Coupe du monde, quelques mois plus tôt.

Juste après avoir marqué le but décisif contre les Pays-Bas, Iniesta avait enlevé son maillot pour montrer un t-shirt avec un message en l'honneur de son ami et capitaine de l'Espanyol Barcelone, Dani Jarque, décédé en 2009 d'une crise cardiaque: «Dani Jarque siempre con nosotros» («Dani Jarque toujours avec nous»). Depuis, Iniesta est le seul joueur du FC Barcelone à avoir été applaudi, à chacune de ses apparitions, sur la pelouse de l'Espanyol.

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Désespoir et crinière magique

Entre équipes sud-américaines, c'est souvent caliente. Le match Brésil-Colombie du 4 juillet 2014 à Fortaleza ne fait pas exception, d'autant plus que c'est un quart de finale de Coupe du monde. Au bout du suspense, les Colombiens s'inclinent 2-1, alors qu'ils auraient mérité meilleur sort. Leur star, James Rodriguez, qui avait réduit la marque à la 80e sur penalty, est inconsolable.

Les Brésiliens David Luiz (à droite) et Dani Alves tentent de consoler James Rodriguez après l'élimination de la Colombie au Mondial 2014. Image: keystone

Alors, au lieu de continuer à fêter la victoire avec leurs coéquipiers et supporters survoltés, David Luiz et Dani Alves viennent consoler avec tendresse le numéro 10 colombien. Le défenseur central auriverde à la crinière bouclée demande au public d'applaudir James, ce qu'il fait. La définition même de l'empathie et du fair-play.

L' intelligence londonienne

Bukayo Saka était l'un des hommes les plus malheureux au monde le soir du 11 juillet 2021. Et pour cause: il venait de rater le dernier tir au but de l'Angleterre en finale de l'Euro, qui a offert le titre à l'Italie. Après cet échec, les deux autres tireurs malheureux anglais et lui avaient été harcelés sur les réseaux sociaux, notamment avec des messages racistes. De quoi complètement plomber la carrière d'un jeune homme de 19 ans.

Mais il a heureusement su rebondir, en sélection et avec son club d'Arsenal. Moins d'un mois après sa terrible soirée, c'est avec le maillot des Gunners qu'il recevait un joli hommage au... Tottenham Hotspur Stadium, l'antre du grand rival. Au moment d'entrer en jeu dans ce match de pré-saison, Saka a reçu de la part des fans des Spurs de nombreux et chaleureux applaudissements, auxquels il a répondu. Un beau moment, qui fait honneur à l'intelligence des protagonistes.

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Un grand président honoré à Sion

Le football suisse perdait l'une de ses figures légendaires le 6 juillet 2018, avec le décès de l'emblématique président de Neuchâtel Xamax, Gilbert Facchinetti. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire d'un homme qui a donné pratiquement sa vie entière à son club de cœur, qu'il a dirigé de 1979 à 2003 et dont il a fait l'une des meilleures équipes du pays. Dans les stades aussi, les fans ont rendu hommage au «patriarche». Ceux de Xamax, bien sûr, mais aussi de Bâle et de... Sion.

L'animosité entre ultras valaisans et neuchâtelois est forte, mais elle s'est arrêtée complètement pendant quelques minutes le 5 août 2018, en plein milieu du match Sion-Xamax à Tourbillon. Les ultras sédunois déploient une superbe banderole:

«Simplicité, Humilité, Générosité: un grand président s'en est allé. Adieu Gilbert!»

Tout le stade applaudit, y compris le secteur visiteur qui s'époumone en scandant le nom de Facchi. Chair de poule.

Cet article est adapté d'une première version publiée le 22 avril 2022 sur notre site.