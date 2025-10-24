assez ensoleillé10°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football féminin: la Nati en amical contre le Canada

Switzerland head coach Pia Sundhage shakes hands with Switzerland&#039;s Noelle Maritz as she leaves the pitch after being shown a red card during the Women&#039;s Euro 2025 quarterfinals soccer match ...
Pia Sundhage ne ferait pas l'unanimité même au sein du vestiaire.Image: AP

La Nati féminine repart au combat, mais l'ambiance a changé

L'équipe de Suisse retrouve les terrains ce soir face au Canada (19h30 à Lucerne), mais l’incertitude entourant l’avenir de la sélectionneuse assombrit l’élan d’enthousiasme.
24.10.2025, 11:5924.10.2025, 11:59
Raphael Gutzwiller

Voilà 98 jours que les joueuses de l’équipe nationale suisse se sont rangées devant la tribune des supporters à Berne. Malgré la défaite 0–2 en quart de finale face à l’Espagne, elles ont été ovationnées pour un Euro à domicile qui a marqué un tournant dans l’histoire du football féminin. Elles ont suscité un engouement inédit, un succès historique et des défilés de fans rassemblant jusqu’à 25 000 personnes.

Mais depuis ce jour, bien des choses ont changé. Les températures ont chuté, le rêve estival semble déjà loin. À Lucerne, où la Suisse affronte le Canada vendredi soir, l’automne s’est installé. Mais sur l’Allmend, un parfum d’Euro devrait encore flotter dans l’air. Le stade affiche presque complet. Les prix abordables, autour de 25 francs, contribuent au succès populaire, même si les secteurs debout restent fermés, limitant la capacité à 12 000 spectateurs.

Des fans en hausse

Avec leur jeu audacieux et passionné, les Suissesses ont conquis le cœur de nombreux fans.

«C’est agréable de voir que beaucoup viennent encore au stade. C’est spécial pour nous de rejouer devant notre public»
La sélectionneuse Pia Sundhage

Un retour en arrière montre à quel point cette affluence n’a rien d’évident: il y a deux ans, seules 4 000 personnes avaient assisté à la rencontre contre la Suède à Lucerne, et en juin 2024, face à l’Azerbaïdjan, elles n’étaient que 2 222. Que l’on puisse désormais espérer une affluence à cinq chiffres, même pour un match amical, est réjouissant.

La présence du Canada, neuvième au classement mondial, n’y est pas étrangère. La Suisse, elle, occupe la 24ᵉ place. Pour elles, l’enjeu est de retrouver du rythme en vue des qualifications pour la Coupe du monde. Après leur relégation en Ligue des nations, la route vers le Mondial 2027 au Brésil s’annonce ardue.

La Fédération fait patienter Sundhage

Mais au lieu de pouvoir pleinement se concentrer sur ces matches de préparation, une question plane sur cette rentrée automnale de la Nati, telle une épée de Damoclès: quel avenir pour la sélectionneuse Pia Sundhage? La Suédoise, acclamée par les supporters après l’élimination à l’Euro, souhaite poursuivre l’aventure. Elle pose toutefois une condition: que ses deux adjoints, Lilie Persson et Anders Johansson, soient engagés à titre permanent.

Elle a complètement craqué après la qualif de la Nati

La fédération n’a pour l’instant pas réagi clairement à cette demande. La directrice du football féminin, Marion Daube, s’est contentée d’indiquer qu’une décision serait prise au cours du mois prochain. Près de cent jours après l’élimination à l’Euro, le tournoi n’a d’ailleurs pas encore été entièrement analysé, et sous la direction du nouveau président de l’ASF, Peter Knäbel, aucune stratégie précise n’a encore été définie pour le football féminin. Cette réflexion concerne aussi la période qui suivra les «projets d’héritage», prévus jusqu’en 2027. C’est probablement sur ces questions stratégiques que se jouera la décision la plus importante: celle concernant la sélectionneuse nationale.

«Le comité central fixe la stratégie pour les années à venir. De là dépendra aussi la direction que je pourrai prendre», a expliqué Daube à la SRF.

Sundhage contestée

Des contraintes financières s’ajoutent au dossier. L’équipe féminine n’est pas encore autosuffisante. Il est possible que la fédération attende la qualification de la Nati masculine pour la Coupe du monde 2026. Une fois cette manne financière assurée, l’embauche des deux adjoints de Sundhage ne représenterait plus un obstacle budgétaire.

Die Schweizer Fussballerinnen mit der Trainerin Pia Sundhage, mitte, anlaesslich eines oeffentlichen Trainings der Schweizer Frauen Fussball Nationalmannschaft vor dem Start der 2. EM-Vorbereitungswoc ...
La sélectionneuse avec ses joueuses lors de l'Euro.Keystone

Mais la stratégie attentiste envers la Suédoise ne s’explique pas uniquement par des raisons stratégiques. Les signes se multiplient au sein de la fédération: tout le monde n’est pas pleinement satisfait de la sélectionneuse, qui n’a véritablement convaincu qu’à l’Euro. La préparation du tournoi avait été décevante et s’était soldée par une relégation en Ligue des nations. Même parmi les joueuses, la technicienne de 65 ans ne ferait pas l’unanimité.

En public, toutefois, les joueuses de la Nati évitent soigneusement de s’exprimer sur la situation de leur entraîneuse. «Nous devons nous concentrer sur nos performances», affirme Alisha Lehmann. «Dans l’équipe, ce n’est pas un sujet. Je n’ai pas entendu une seule conversation cette semaine à ce propos. De toute façon, ce n’est pas à nous d’en décider», ajoute la jeune talent Noemi Ivelj. À propos de cette incertitude, Pia Sundhage déclare:

«Dans le staff, nous avons des sentiments partagés quand nous pensons à l’avenir. Mais nous restons professionnels. Nous avons longuement discuté de la manière dont nous voulons jouer contre le Canada et essayons de faire progresser l’équipe.»

L’avenir de la sélectionneuse suisse demeure incertain, mais à Lucerne, la flamme du conte de fées estival devrait, une fois encore, se rallumer.

Plus d'articles sur le sport
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
Savoir-faire – comment agir correctement en cas de suspicion d’amiante
1 / 6
Savoir-faire – comment agir correctement en cas de suspicion d’amiante

1. L’année de construction est déterminante pour savoir s’il faut s’attendre à la présence d’amiante. Dans les maisons construites avant 1990, il faut s’attendre à la présence d’amiante.
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Je me suis battue avec une créatrice de mode
De retour de la Fashion Week, Joana Bender, fondatrice de La Fripe à Jo, a repris ses entraînements de boxe en vue de son premier combat en novembre. Elle m'a demandé si je voulais venir m'entraîner avec elle et j'ai dit oui.
«T'as pas envie de faire l'entraînement avec moi?», me lance au bout du fil Joana Bender, 26 ans, créatrice de la marque genevoise La Fripe à Jo. A peine rentrée de la Fashion Week de Paris, où elle a tenté de s'incruster au défilé Balenciaga, elle s'entraîne désormais pour son premier combat de boxe amateur qui aura lieu le 1er novembre à Fribourg.
L’article