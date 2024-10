Taylor Swift, vraie menace pour le célèbre club de football bavarois? image: keystone/watson

Le Bayern Munich a peur de Taylor Swift

Le prestigieux club allemand de football voit dans la chanteuse américaine une menace.

Sven Fröhlich / watson.de

Donald Trump était tellement en colère qu'il a oublié de désactiver la touche «majuscules»:

«JE HAIS TAYLOR SWIFT»

Voilà ce qu'a tonné l'ancien président des Etats-Unis sur la plateforme en ligne Truth Social. Peu avant ce coup de sang, la superstar de la pop avait annoncé sur Instagram qu'elle voterait pour la démocrate Kamala Harris – l'adversaire de Trump – lors des prochaines élections présidentielles du 5 novembre.

Taylor Swift va voter pour Kamala Harris, au détriment de Donald Trump. Image: keystone

Avec son statut d'icône, Taylor Swift peut effectivement peser sur le résultat de ces élections. Mais Donald Trump n'est pas le seul à craindre la chanteuse: le Bayern Munich se méfie aussi de la popularité de celle-ci.

Concurrents dans le divertissement

Comme le relève Sports Illustrated, Michael Fichtner, chef de l'information du célèbre club allemand, a déclaré lors du congrès «Auto, Motor und Sport» sur le thème de l'IA et de la numérisation, la semaine dernière:

«Nous craignons de ne plus être pertinents et que nos fans préfèrent consacrer leur temps au football américain ou à Taylor Swift»

Selon le cadre du Bayern Munich, Taylor Swift et le football américain représentent donc de sérieux concurrents dans l'industrie du divertissement.

Le Bayern Munich a peur de perdre ses fans. Image: keystone

Si la chanteuse est une star en Allemagne, la ligue américaine de football américain (NFL) est également en pleine expansion dans ce pays. Depuis quelques années, des matchs du prestigieux championnat sont délocalisés en Allemagne. Le responsable de la NFL pour l'Allemagne, Alexander Steinforth, s'est enthousiasmé de cet essor:

«L'Allemagne, en tant que marché, se situe à la première ou à la deuxième place derrière les États-Unis en ce qui concerne les chiffres clés pour la NFL.»

Il se trouve que Taylor Swift a également une influence sur la croissance de la NFL. La chanteuse est en couple avec le joueur des Kansas City Chiefs (vainqueurs en titre du Super Bowl), Travis Kelce, et assiste régulièrement à ses matchs. Une enquête menée en février par l'Apex Marketing Group de la NFL a révélé que Taylor Swift avait apporté à la ligue une valeur marketing supplémentaire de plus de 331 millions de dollars.

Taylor Swift et Travis Kelce, lors du dernier US Open de tennis. Image: keystone

Partenariat et cohabitation

Ironiquement, le Bayern Munich et les Kansas City Chiefs ont conclu un partenariat stratégique et collaborent dans le domaine du marketing.

Lara Krug, responsable marketing des Chiefs, a déclaré l'année dernière encore, dans des propos repris par Sports Business, qu'une concurrence entre les deux sports serait «naïve» et que ceux-ci peuvent et doivent profiter l'un de l'autre. La collaboration avec le prestigieux club bavarois a certes nettement accéléré la croissance des Kansas City Chiefs en Allemagne, mais il y a, selon Krug, suffisamment de place pour que football et football américain cohabitent.

Au Bayern Munich, on ne voit apparemment plus les choses de la même manière.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber