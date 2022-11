Les fans de plusieurs pays défilent déjà au Qatar mais il y a un souci

De nombreux supporters de plusieurs sélections nationales défilent déjà en cortèges au Qatar, avec maillots et drapeaux. Mais ces vidéos qui foisonnent sur les réseaux sociaux ont l'air d'être de grossières mises en scènes.

Team watson Suivez-moi

Lionel Messi aborde avec l'Argentine son dernier grand tournoi à la Coupe du monde au Qatar. Les attentes de tout un pays pour un sacre tant attendu en Coupe du monde sont énormes. C'est donc peu dire que les fans de l'Albiceleste sont impatients.

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent justement des supporters argentins défiler dans les rues et faire la fête au Qatar. Les fans brésiliens, anglais, espagnols et allemands sont aussi arrivés sur place en avance, histoire de faire monter la température. Mais quelque chose interpelle: malgré les différentes origines et habitudes des supporters de ces sélections, ils se ressemblent tous beaucoup. Et pour cause: il s'agirait en fait de faux fans payés par le Qatar pour jouer les acteurs et donner l'impression d'une grosse effervescence autour du tournoi, qui débute dimanche prochain.

C'est en tout cas ce que supposent de nombreux internautes sur Twitter. Même si les accusations n'ont pas été prouvées, elles ne semblent pas fantaisistes. Parce que ces vidéos sonnent faux, les scènes ont l'air artificielles.

Cet internaute partage le même soupçon:

«Je ne dis pas que le Qatar nous prend pour des cons. Je fais juste remarquer que les fans "du monde entier" ont tous le même teint de peau, l'air un peu orientaux et jouent TOUS les mêmes instruments traditionnels quel que soit le pays d'où ils sont censés venir. C'est tout» Un internaute de Twitter

Un autre utilisateur de Twitter se moque, en disant qu'«on dirait les fans du jeu vidéo FIFA», particulièrement peu réalistes (les connaisseurs ne pourront pas dire le contraire 😉). De son côté, le compte «Boycott Qatar 2022» écrit:

«Le fait que le Qatar paie les fans pour une bonne ambiance est déjà devenu public – que des cortèges entiers de fans soient organisés était nouveau pour nous»

Des antécédents et Daft Punk

Il y a un peu plus d'une semaine, le journal télévisé allemand Sportschau rapportait déjà, en se référant à une lettre du comité d'organisation de la Coupe du monde, que des supporters payés au Qatar devaient assurer une bonne ambiance sur les réseaux sociaux.

Le Qatar n'hésite pas à utiliser de faux supporters pour créer une atmosphère de fête, comme il l'avait déjà fait en 2014 lors de l'Open du Qatar de beach-volley. A l'époque, l'Etat du Golfe avait payé 150 travailleurs immigrés pour remplir les gradins presque vides.

Dans l'arène, on les voyait par exemple s'enthousiasmer sur «Get Lucky» de Daft Punk ou simplement fixer leur téléphone portable. Le Guardian avait alors supposé que c'était probablement dû au fait que ces personnes profitaient du wi-fi gratuit dans l'enceinte.

De nombreux témoins ont aussi raconté au Guardian qu'ils étaient régulièrement payés pour apparaître en tant que supporters lors d'événements sportifs. Ils auraient ainsi été payés 20 ou 25 riyals (6 francs) lors de matchs de football du championnat qatari en 2014 et même 50 riyals (12,50 francs) pour des parties de handball.

Aphrodite Moschoudi, co-responsable de l'organisation des Championnats du monde d'athlétisme 2019 au Qatar, balaie ces accusations:

«Le Qatar a une véritable passion pour le sport. Dans notre pays, tout tourne autour du sport» Aphrodite Moschoudi, co-responsable de l'organisation des Championnats du monde d'athlétisme 2019 au Qatar

Cette coupe du monde montrera à quel point les Qataris sont vraiment passionnés par le football. Pour l'instant, le nombre de billets disponibles est encore relativement élevé.