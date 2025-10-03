En grand technicien, l'Argentin Lionel Messi devrait aimer le ballon de la Coupe du monde 2026. image: keystone/adidas

Le ballon du Mondial 2026 favorise un certain type de joueurs

La Fifa et Adidas ont dévoilé «Trionda», qui sera la star des pelouses nord-américaines l'été prochain et plaira aux techniciens.

La Fifa a dévoilé jeudi le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, comportant une légère amélioration de l'adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada.

Le ballon, baptisé «Trionda», a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970.

«Trionda» symbolise les trois pays hôtes – Etats-Unis, Canada et Mexique – du Mondial 2026. image: adidas

«Je suis ravi et fier de présenter le "Trionda"», a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino, lors de la présentation du ballon lors d'un événement à New York jeudi.

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert.

Vous le trouvez beau, ce ballon?

Les symboles de chaque pays hôte – les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis – sont également présents, avec un triangle représentant l'unité des trois pays.

Coutures profondes et relief

Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une «stabilité optimale en vol» et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité. Cette dernière qualité va particulièrement plaire aux joueurs techniques, les dribbleurs, avec la balle qui collera encore davantage à leurs pieds.

«Trionda» a des formes en relief, qui permettent d'améliorer l'adhérence ballon-chaussure. image: adidas

Une puce à capteur de mouvement transmettra des informations sur les mouvements du ballon, envoyant des données au système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

La Coupe du monde 2026 de football se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain. La Fifa a lancé ses procédures de vente de billets en ligne par étapes, avec plus de 4,5 millions de fans de 216 pays et territoires participant au tirage au sort de prévente.

Le tirage au sort du tournoi aura lieu à Washington le 5 décembre. Pour l'instant, la Suisse est bien partie pour se qualifier: elle a remporté nettement ses deux premiers matchs dans les éliminatoires, contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0). La Nati disputera son prochain duel vendredi 10 octobre (20h45) en Suède.

(yog/afp)