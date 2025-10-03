Vidéo: twitter

Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty

Le gardien de Lille a réalisé une prouesse insolite contre l'AS Rome, jeudi soir en Europa League.

Lille a réussi une excellente opération jeudi soir en Europa League, en allant s'imposer sur la pelouse de l'AS Rome (1-0). Les Français doivent une fière chandelle à leur gardien, Berke Özer. Il a réussi un véritable exploit en fin de match. On rembobine.

Alors que les Lillois mènent au score, ils concèdent un penalty à la 82e minute. C'est l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk qui le frappe. Mal. Berke Özer parvient à repousser l'essai trop mou et trop centré du Romain. Problème: son arrêt ne vaut rien, puisque le tir au but est à retirer. Comme l'explique L'Equipe, des Lillois seraient entrés trop tôt dans les seize mètres.

Deuxième tentative, avec le même tireur. Rebelote! Dovbyk frappe du même côté (à gauche du gardien), ras de terre, mais Özer s'interpose à nouveau après un plongeon des plus efficaces. En arrêtant deux penalties de suite, le portier turc de Lille a déjà réalisé une sacrée prouesse: une étude relayée par L'Equipe en 2019 montrait que 75% des penalties sont transformés. Seuls 18% sont stoppés par les gardiens (le reste des échecs correspond à des frappes hors cadre ou sur les montants).

Mais attendez, ce n'est pas fini! Ce deuxième essai romain est également invalidé, pour la même raison que la première fois. Cette fois, pour leur troisième tentative, les Italiens décident de changer de tireur (ce qui est tout à fait légal). C'est l'Argentin Matias Soulé qui s'élance. Et il change de côté, en frappant sur la droite du gardien. Résultat? Un arrêt de Berke Özer, bien sûr!

Oui, l'international turc (deux sélections) vient de stopper trois penalties de suite sur la même action! Et son troisième arrêt n'est pas vain puisque, cette fois, aucun de ses coéquipiers n'a enfreint le règlement.

Il est intéressant de remarquer le changement d'attitude du gardien lillois sur ces trois penalties. Avant la première frappe, il est resté immobile, droit comme un i et les bras le long du corps. Sur les deux tirs suivants, il n'a cessé de sautiller sur sa ligne, en écartant ses bras et les bougeant dans toutes les directions.

Quand on sait qu'un penalty est aussi un duel psychologique, ce genre de comportement du gardien peut déstabiliser son vis-à-vis. Sans compter que les joueurs de l'AS Rome ont certainement cogité de plus en plus après chaque raté...

Le sens de l'anticipation de Berke Özer est également remarquable, avec un plongeon à chaque fois du bon côté avant même que le tireur n'ait touché le ballon.

De quoi en faire perdre leur latin aux Romains.