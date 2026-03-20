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Foot: la Nati fait les yeux doux à un jeune crack brésilien

La Nati fait les yeux doux à un jeune crack brésilien
Nicolas Bosshardt jouera-t-il un jour pour la Suisse?image: shutterstock/instagram

La Nati fait les yeux doux à un jeune crack brésilien

Né à São Paulo, Nicolas Bosshardt joue déjà à 18 ans en première division brésilienne. Le fait qu'il dispose également du passeport suisse le rend très intéressant aux yeux de Murat Yakin.
20.03.2026, 14:5920.03.2026, 14:59

Celui qui joue à 18 ans dans les plus hautes sphères du foot brésilien a forcément du potentiel. C’est justement le cas de Nicolas Bosshardt, défenseur gauche à São Paulo et détenteur de la double nationalité.

«Il est sur nos radars», a déclaré Murat Yakin jeudi au moment de communiquer sa liste pour les matchs amicaux à venir contre l’Allemagne et la Norvège. «C’est un défenseur jeune et puissant, évoluant dans une ligue de premier plan.»

11.01.25 Mercedes-Benz JuniorCup 2025 Deutschland, Sindelfingen, 11.01.2025, Fussball, Junioren, Mercedes-Benz JuniorCup 2025: Nicolas Bosshardt FC Sao Paulo. *** 11 01 25 Mercedes Benz JuniorCup 2025 ...
Nicolas Bosshardt lors d'un tournoi juniors en salle en 2025.Image: www.imago-images.de

«Nous sommes en contact avec lui», a révélé Yakin, sans le convoquer pour ce rassemblement. L’objectif est qu’il «ressente notre intérêt». Il ira certainement rencontrer Bosshardt pour échanger personnellement avec lui. «Nous verrons bien si cela suffira pour la Coupe du monde cet été.» Au final, cela reste au joueur de décider s’il souhaite jouer dès maintenant pour la Suisse, ou attendre, et espérer plus tard une convocation avec la mythique Seleção.

Nicolas Bosshardt a récemment suscité l’intérêt du VfB Stuttgart, tandis que le Bayer Leverkusen serait également sur les rangs. Le FC Barcelone a lui aussi été associé à ce défenseur âgé de 18 ans.

Murat Yakin s’est déjà montré ouvert aux joueurs possédant la double nationalité et apparus pour ainsi dire de nulle part. Il y a un an, il avait ainsi sélectionné Lucas Blondel, détenteur d’un passeport argentin, ainsi que le footballeur danois et suisse Stefan Gartenmann. Aucun des deux ne s’est toutefois imposé avec la Nati.

(ram/roc)

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