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Des stars du tennis servent avec leur mauvaise main: la vidéo

Vidéo: twitter

Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées

Le tournoi de Madrid a partagé une vidéo où certains cracks de la balle jaune ne se montrent pas sous leur meilleur jour, raquette en main. Croustillant.
06.05.2026, 09:3406.05.2026, 09:34
Yoann Graber
Yoann Graber

Les tournois de tennis pros ont souvent de bonnes et originales idées de vidéos sur les réseaux sociaux, pour mettre en vitrine leur événement. En mars, Indian Wells a par exemple demandé aux stars de la raquette, face caméra, de taper avec une baguette, sur un tambour, au bon moment sur la fameuse chanson de Whitney Houston I Will Always Love You. Fous rires garantis, pour ceux qui ont échoué comme ceux (très rares) qui ont réussi ce difficile défi.

Ce lundi, c'est le Mutua Madrid Open – qui s'est terminé dimanche – qui a publié une vidéo rafraîchissante sur ses réseaux sociaux. Son concept? Les joueurs et joueuses effectuent d'abord un service normal, de leur bonne main, puis... doivent servir de leur mauvaise main. Et autant dire que la différence est énorme! Avec, là aussi, des fous rires chez les participants après quelques cuisants échecs.

La vidéo en question

Vidéo: twitter

C'est simple: chez certains, on a l'impression de voir des débutants. Entre balle poussée à 10 km/h, absence totale de coordination ou corps mal orienté, les stars de la raquette sont loin d'être toutes à l'aise en servant de leur mauvaise main.

Il y a par exemple le Chinois Zhizhen Zhang, ancien 31e mondial, qui expédie sa balle derrière... la ligne de fond de court. Mais la palme revient à Valentin Vacherot. Le Monégasque (ATP 16), vainqueur du Masters 1000 de Shanghai l'an dernier, rate tout simplement la balle sur sa première tentative. La seconde? Il l'envoie sur le mauvais côté, et même plusieurs mètres derrière le carré.

Autant dire qu'il est rare de voir des pros du tennis aussi empruntés avec une raquette en main. Mais on apprécie beaucoup leur autodérision et le fait qu'ils se soient pliés au jeu dans la bonne humeur.

Elles aussi ont essayé quelque chose de nouveau à Madrid👇

Elles tentent une tactique insolite

Cette vidéo, en prouvant que même les meilleurs peuvent galérer, aura aussi sûrement de quoi réconcilier pas mal de débutants avec ce sport extrêmement difficile techniquement, surtout au service.

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