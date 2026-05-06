Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey

La co-présidente du HC Neuchâtel Université nous explique comment son club a réussi à organiser un match amical entre la mythique équipe du Canada et la Hongrie (mercredi 13 mai à 19h).

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Au bout du fil, Isabelle Augsburger est à la fois ravie et tendue. «Je reçois énormément d'appels pour ce match», souffle la co-présidente du HC Neuchâtel Université. «Ce» match, c'est bien sûr la rencontre amicale que la ville romande accueillera la semaine prochaine et qui opposera les vice-champions olympiques à la Hongrie.

On savait que le Canada viendrait en Suisse pour participer au Championnat du monde qui débutera deux jours plus tard à Zurich et Fribourg, mais il faut bien admettre qu'on a été surpris d'apprendre que l'équipe à la feuille d'érable disputera son seul match de préparation dans notre pays à Neuchâtel.

L'affiche du match de gala

Comment Isabelle Augsburger et ses collègues s'y sont-ils pris pour s'offrir un tel cador du hockey mondial? «En fait, on a postulé pour organiser un match amical, sans savoir que c'est le Canada qui viendrait», rembobine la co-présidente.

«Début 2025, nous avons pris contact avec l’organisation du Mondial afin de proposer l’accueil d’une équipe pour son camp d’entraînement à Neuchâtel, mettant en avant la qualité de nos installations ainsi que notre relative proximité avec Fribourg. L’organisation nous a toutefois indiqué que cette option n’était pas envisageable, la distance avec Fribourg étant jugée trop importante selon les critères de l’International Ice Hockey Federation. Nous avons alors proposé de rester disponibles pour organiser un match amical.»

Puis tout s'est enchaîné rapidement, et à la grande surprise du HC Neuchâtel Université. Isabelle Augsburger n'a rien oublié de l'appel qu'elle a reçu pour la tenue du match amical.

«Un jour, quelqu’un m’a appelé pour m’annoncer que le Canada souhaitait organiser un match amical à Neuchâtel. J’ai d’abord cru à une blague. J’ai même dû l’écrire pour réaliser!»

Cet improbable coup de fil a marqué le début d'une longue et complexe aventure, car le chemin était truffé d'inconnues. «Cela paraissait infaisable. Nous avons dû nous battre, convaincre l’organisation de la patinoire ainsi que la ville de remettre la glace en place au mois de mai, et trouver des arrangements avec les différents locataires du site, entre autres.»

Le club avait déjà organisé un match de Champions League, ce qui lui avait permis d’acquérir une certaine expérience, notamment dans la gestion des aspects médicaux et sécuritaires liés à un grand événement. Mais avec le Canada, il passait clairement à un autre niveau. Il a donc fallu adapter et aménager la patinoire à plusieurs endroits. Isabelle Augsburger cite deux changements importants:

«L’emprise au sol des buts correspondait à une ancienne configuration: seuls des trous étaient percés dans la glace, sans les tubes ancrés dans le béton. Pour ce match, nous avons dû adapter l’installation en intégrant ce système, afin de répondre aux exigences de sécurité pour les gardiens et les joueurs.»

Le staff ne pouvait pas circuler derrière le banc des joueurs, celui-ci étant collé contre le mur. Nous avons donc déplacé le banc à la demande du Canada.

Sur le parking de la patinoire du Littoral, le club neuchâtelois a également dû prévoir deux places de parking supplémentaires. «Le Canada se déplace avec tellement de matériel qu'il a demandé deux espaces pour garer ses camions», renseigne la dirigeante.

Le HC Neuchâtel Université a relevé le défi pour permettre la tenue d’un match qu’il espère mémorable. C’est désormais aux spectateurs de jouer le jeu et de remplir les 6049 places de la patinoire du Littoral.

«Actuellement, un peu moins de la moitié des billets ont été vendus et ce n'est pas si surprenant, car le timing n'est pas idéal. Ce match est prévu juste avant un week-end prolongé. Et dans le canton de Neuchâtel, il coïncide avec le BCN Tour, qui rassemble plusieurs milliers de coureurs.» Isabelle Augsburger, co-présidente du HC Neuchâtel Université.

La patinoire du Littoral. Image: KEYSTONE

Les organisateurs espèrent toutefois attirer un public venant d’autres cantons, notamment des personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’obtenir des billets pour le Championnat du monde ou qui ne pouvaient tout simplement pas se les offrir.

ℹ️ Les places pour ce match sont disponibles sur le site Ticketmaster.ch