FC Bâle: Shaqiri s'énerve contre un fan à Saint-Gall

Vidéo: extern / rest/TikTok

Cette scène cachée de Shaqiri prouve le malaise au FC Bâle

Malgré toute son expérience, le capitaine rhénan a perdu son sang-froid avec un fan, mercredi après la défaite en Coupe de Suisse à Saint-Gall. Symptomatique.
06.02.2026, 09:3906.02.2026, 09:39
Yoann Graber
Yoann Graber

Le FC Bâle a vécu des derniers jours cauchemardesques. En moins d'une semaine, il a tout perdu. Il y a d'abord eu l'élimination en Europa League jeudi dernier. Puis la défaite à domicile contre Thoune (1-2) dans le match couperet de Super League, dimanche. Conséquence: le FCB – seulement 4e du classement – a désormais 13 points de retard sur le leader thounois et peut quasiment faire une croix sur la défense de son titre.

Et finalement, l'élimination en quart de finale de la Coupe de Suisse mercredi à Saint-Gall (2-1). En encaissant le but décisif dans les arrêts de jeu. Bref, Bâle est en crise. Avec trois défaites cruciales pour ses trois premiers matchs, le nouveau coach Stephan Lichtsteiner ne pouvait pas vivre pires débuts.

On était à ce Bâle-Thoune crucial👇

Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion

De quoi amener beaucoup de frustration et de colère dans l'équipe, mais aussi chez les fans. Celles-ci sont violemment ressorties lors d'une scène loin des caméras TV mais captées par des spectateurs, mercredi après la défaite à Saint-Gall. Avec, comme protagoniste principal, Xherdan Shaqiri.

En allant saluer les supporters massés dans le secteur visiteur, le capitaine bâlois s'est disputé verbalement avec un homme au premier rang.

L'embrouille en vidéo

Vidéo: extern / rest/TikTok

On ne peut pas entendre ce que le fan – visiblement très fâché – hurle à Shaqiri, posté juste en dessous. Mais ses propos font vriller la star du FCB qui, l'air menaçant, pointe plusieurs fois du doigt son détracteur tout en lui parlant. Une vidéo de la même scène, filmée depuis un autre angle et qui fait le buzz sur X, laisse deviner ce que vocifère Shaqiri, en suisse-allemand, au supporter:

«Je sais qui tu es!»

Une sorte d'invitation à se retrouver pour en découdre une prochaine fois, donc.

Il a fallu l'intervention de Stephan Lichtsteiner – resté très calme, lui – pour calmer les esprits. Notamment en donnant une tape amicale à son joueur. Un comportement exemplaire du nouvel entraîneur bâlois, il faut le souligner.

Après ça, Xherdan Shaqiri a encore une fois pointé du doigt ce supporter. Mais «XS» a finalement réussi à passer à autre chose en applaudissant les très nombreux fans rhénans, qui ont fait le déplacement jusqu'à Saint-Gall un soir de semaine.

Sherdan Shaqiri (FCB), links, und Trainer Stephan Lichtsteiner (FCB), rechts, gestikulieren nach dem Spiel Richtung Basler Fans nach dem Viertelfinal des Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC St ...
Stephan Lichtsteiner est venu calmer la situation. Un comportement exemplaire du coach bâlois. Image: KEYSTONE

Le numéro 10 du FCB a été questionné sur cette scène par Blick dans le couloir des vestiaires. Avec un sourire retrouvé, il a détaillé:

«Un fan m'a dit quelque chose. Et je lui ai dit qu'il devait rester un peu tranquille et encourager l'équipe jusqu'au bout. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments.»

Bâle et Xherdan Shaqiri auront l'occasion de se racheter dès ce dimanche, avec la réception du FC Zurich (16h30). Un match toutefois à double tranchant: une défaite dans ce Klassiker rendrait certainement l'équipe et les supporters encore plus à fleur de peau...

