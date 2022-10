Ecoeurés, des fans de Man United ont quitté le stade à la mi-temps

Les supporters des Red Devils ont très mal vécu la première mi-temps catastrophique de leur équipe (0-4) chez le voisin Manchester City.

Il y a les images, déjà terribles pour les fans de Manchester United, d'une défense perforée quatre fois par Erling Haaland et ses coéquipiers lors de la première mi-temps du derby face à City, dimanche après-midi. Et il y a celles, plus douloureuses encore pour eux, de centaines de supporters quittant le stade à la mi-temps déjà, écoeurés par la tournure des évènements.

Vidéo: watson

Des images qui témoignent du dépit des fans visiteurs mais aussi de leur certitude qu'aucun changement à la mi-temps, pas même l'introduction de Cristiano Ronaldo (encore remplaçant), ne pourrait rendre leur équipe meilleure.

Rétrospectivement ils ont eu raison, puisque Manchester United en a encore pris deux en seconde période, s'inclinant 6-3 sur un triplé d'Haaland et un autre de Phoden. Antony puis Martial (deux fois) ont réduit le score. Trois réussites auxquelles beaucoup de leurs supporters n'ont pas assisté.

Le parcage visiteur s'est progressivement dégarni au fil du match (ici à la 70e minute).

Certains toutefois sont restés. Comme l'entraîneur historique des Red Devils Alex Ferguson, la mine défaite.

Même sa cravate fait la moue.

Cette lourde défaite n'a pas seulement plombé le moral des fans et des joueurs. Elle a aussi éjecté United (6e) du top 5 de Premier League. City, lui, est à un point d'Arsenal, seul en tête du classement.

(jcz)