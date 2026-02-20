La joie des curleuses suisses, qualifiées pour la finale des JO. image: Keystone

Les curleuses assurent une nouvelle médaille à la Suisse

L'équipe de Suisse dames de curling obtiendra une médaille aux JO 2026 de Milan-Cortina. Elle a en effet battu les Etats-Unis 7-4 ce vendredi et s'est ainsi qualifiée pour la finale de dimanche.

Les curleuses suisses obtiendront une médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, après leur victoire 7-4 contre les Etats-Unis en demi-finale, vendredi sur la glace de Cortina. Elles affronteront les Suédoises dimanche en finale, à partir de 11h05.

Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont ainsi pris leur revanche sur les Américaines, qui les avaient battues lors du dernier match du Round Robin. Elles ont déjà fait mieux qu'à Pékin il y a quatre ans, quand elles avaient manqué le podium d'un rien.

Les Suissesses ont de loin livré leur meilleur match du tournoi, après des prestations pas toujours parfaites lors du tour préliminaire. Elles ont marqué deux points au 2e puis au 4e end et ont ainsi pris rapidement la direction des opérations. Leur expérience supérieure à leurs adversaires a fait la différence.

Silvana Tirinzoni et ses collègues deviendront la troisième équipe suisse féminine à ramener une médaille olympique. Les deux précédentes ont été obtenues par Luzia Ebnöther (2002) et Mirjam Ott (2006), à chaque fois en argent.



(ats/roc)