en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø/Glimt mène en Suisse

L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse

Supporter inconditionnel de Bodø/Glimt, le jeune Fredrik, dont l’œil de verre est aujourd'hui aux couleurs de son club, a autrefois multiplié les voyages en Romandie pour tenter de sauver sa vue.
16.03.2026, 05:3416.03.2026, 05:34
Romuald Cachod

Bodø/Glimt s’est imposé 3-0 face au Sporting, mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un résultat qui enthousiasme l’Europe du football, et qui a rendu heureux le petit Fredrik.

Ce garçon d’une dizaine d’années est sans doute le plus grand supporter du club norvégien. La preuve: il a déjà eu droit à un tifo en son honneur à l’Aspmyra stadion, l’antre de la Horde jaune. C’était en septembre dernier, lors du premier match à domicile de Bodø/Glimt en phase finale de la Ligue des champions. La partie s'était soldée par un nul 2-2 contre Tottenham.

Le superbe tifo en l'honneur de Fredrik.
Le superbe tifo en l'honneur de Fredrik.image: x

Sur l’illustration, le jeune supporter norvégien tenait dans ses mains un ballon décoré d’un ruban jaune, symbole d’espoir et d’optimisme. Un message de soutien lui était également adressé.

Fredrik est né en bonne santé. Mais à l’âge d’un an, ses parents ont remarqué qu’il louchait. Rien de très inquiétant, pensaient-ils. Son strabisme allait pouvoir être corrigé à l’aide d’un patch d’occlusion, visant à stimuler son œil faible.

Cependant, le premier rendez-vous chez l’ophtalmologue a été un véritable coup de massue pour ses parents: il s'est avéré que Fredrik ne voyait pas de l’œil gauche, en raison du rétinoblastome, une tumeur cancéreuse intraoculaire rare, touchant les enfants.

Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux

«Nous étions venus pour un simple contrôle de routine. Soudain, on nous a annoncé un cancer», s’est souvenu le père de Fredrik, s'exprimant auprès de l’organisation norvégienne Barnekreftforeningen, qui lutte contre les cancers de l'enfant.

Une semaine après le diagnostic, la famille s'envolait pour la Suisse afin de rencontrer les meilleurs spécialistes de la maladie et pour que Fredrik bénéficie d’un traitement novateur encore indisponible en Norvège. Des photos de famille le montrent en poussette au bord du Léman. Cela n’a rien d’étonnant: l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne est un centre de référence mondial pour le traitement du rétinoblastome.

Au total, Fredrik et ses parents ont effectué une dizaine de déplacements en Suisse romande en l’espace d’un an, ce qui a permis à l'enfant de recevoir plusieurs cycles de chimiothérapie intra-artérielle.

L'hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne est un centre de référence mondial pour le traitement du rétinoblastome.
L'hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne est un centre de référence mondial pour le traitement du rétinoblastome. image: hôpital Jules-Gonin

Ce traitement consiste à introduire, sous anesthésie, un cathéter dans l’artère fémorale, au niveau du pli de l’aine. Le dispositif est ensuite remonté jusqu’à l’artère ophtalmique qui irrigue l’œil, et dans laquelle la chimiothérapie est administrée.

Dans le cas de Fredrik, le traitement a été efficace et la tumeur a régressé. Mais, trop volumineuse et installée depuis trop longtemps, elle a provoqué des dommages, notamment le décollement de la rétine.

«Nous avons tout essayé, même la réapplication de la rétine. C'était douloureux pour Fredrik. Son œil a été refroidi à l'azote liquide»
Le père de Fredrik auprès de l'organisation Barnekreftforeningen

Finalement, les médecins n’ont eu d’autre choix que de recourir à l’énucléation, une intervention chirurgicale consistant à retirer le globe oculaire.

Depuis, Fredrik a bien grandi et n'a plus de tumeur cancéreuse. Il porte en revanche une prothèse oculaire qu’il ne cherche pas à dissimuler.

Lorsqu’il a appris que son œil de verre pouvait être personnalisé, le jeune garçon, grand passionné de football, a d'ailleurs immédiatement souhaité un modèle aux couleurs de son équipe favorite: Bodø/Glimt. Le nouvel œil, commandé il y a quelques mois, est directement inspiré du logo du club norvégien.

Fredrik et son œil artificiel aux couleurs de Bodø/Glimt.
Fredrik et son œil artificiel aux couleurs de Bodø/Glimt. image: Barnekreftforeningen

Cette décision a propulsé Fredrik au rang de chouchou des supporters de Bodø/Glimt et lui a offert des moments inoubliables à l’initiative de son club de cœur: non seulement il a assisté à un match officiel au plus près de l'action, mais il s’est aussi entraîné avec le groupe professionnel.

Son handicap ne l'empêche pas de pratiquer sa passion. «Je vois avec mon œil droit, ce qui me donne une bonne vue d'ensemble du terrain», dit-il, en tant que milieu gauche de l'une des équipes juniors de Bodø/Glimt.

Hasard des choses, le mot «Glimt» signifie «étincelle» en français. Et des étincelles, Fredrik en a dans les yeux, non seulement grâce à sa prothèse, mais aussi grâce au parcours sensationnel de son club en Ligue des champions.

Plus d'articles sur le sport
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Un «retour historique» se prépare aux Paralympiques
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
Les coachs suisses sont victimes d'un changement
de Klaus Zaugg
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Une situation cocasse a fâché les fans de rugby
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs
de pascal vogel
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
La deuxième division du hockey suisse va vivre une révolution
de Klaus Zaugg
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
«Dans l'ombre de l'UTMB, les trails romands souffrent»
de Julien Caloz
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»
de Yoann Graber
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
Une sale fréquentation éclabousse un équipier de Pogacar
de Romuald Cachod
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux
de Romuald Cachod
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
Voici les pires frasques de Gianni Infantino
de Stefan Wyss
On en a la chair de poule
On en a la chair de poule
de Yoann Graber
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
Ce club portugais fait trembler les grands d'Europe
de Julien Caloz
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
Sepp Blatter «Trump est malade, et Infantino lui ressemble»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
Newcastle peut profiter d'un défaut insolite de son stade
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
«Honteux!»: la décision de cet arbitre de tennis fait polémique
de Yoann Graber
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
La pétanque suisse prend une mesure insolite pour aller aux JO
de Yoann Graber
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
Fiasco total pour l'écurie Aston Martin en F1
de Romuald Cachod
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Polémique autour du match de rugby Ecosse-France
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
Un tournoi de tennis très rare va naître près de la Suisse
de Yoann Graber
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
«Génial»: Une innovation en biathlon cartonne
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
2
Une joueuse de tennis placée sous protection policière
de Yoann Graber
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
Cet arbitre suisse raconte son improbable idée lors d'un match Iran-USA
de Sebastian Wendel
Cette Romande est une championne ultime
Cette Romande est une championne ultime
de Julien Caloz
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Le curieux aveu d'une ancienne star du foot suisse
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
Ce mythe du foot romand prend sa retraite et raconte ses «dernières fois»
de Yoann Graber
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
Le pilote le plus capé de la F1 n’est pas celui que l’on croit
de Nicolas basquez
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
Blessures, conflit familial, soucis d’argent: Dominic Stricker se livre
de simon hÄring
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
Un scandale de tricherie secoue la course à pied suisse
de Simon häring
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique
de Romuald Cachod
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
2
La guerre en Iran met la Fifa dans l'embarras
de Sebastian Wendel
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
Marianne Fatton a un lien spécial avec la Patrouille des Glaciers
de Julien Caloz
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
Ce Romand a créé le site qui va aider tous les randonneurs à ski
de Yoann Graber
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
1
Deux clubs romands ont tenté de recruter DiDomenico
de Klaus Zaugg
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
1
Un scénario catastrophe guette le foot suisse
de Romuald Cachod
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Iran: quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran et ses environs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un constructeur chinois en passe de débarquer en F1
Deux grands constructeurs, Cadillac et Audi, ont récemment fait leur apparition en F1. Ils pourraient bientôt être rejoints par un géant chinois de l'électrique.
Le constructeur chinois BYD envisagerait de venir en Formule 1. C’est ce que rapporte le portail Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.
L’article