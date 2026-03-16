L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø/Glimt mène en Suisse

L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse

Supporter inconditionnel de Bodø/Glimt, le jeune Fredrik, dont l’œil de verre est aujourd'hui aux couleurs de son club, a autrefois multiplié les voyages en Romandie pour tenter de sauver sa vue.



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Bodø/Glimt s’est imposé 3-0 face au Sporting, mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un résultat qui enthousiasme l’Europe du football, et qui a rendu heureux le petit Fredrik.

Ce garçon d’une dizaine d’années est sans doute le plus grand supporter du club norvégien. La preuve: il a déjà eu droit à un tifo en son honneur à l’Aspmyra stadion, l’antre de la Horde jaune. C’était en septembre dernier, lors du premier match à domicile de Bodø/Glimt en phase finale de la Ligue des champions. La partie s'était soldée par un nul 2-2 contre Tottenham.

Le superbe tifo en l'honneur de Fredrik. image: x

Sur l’illustration, le jeune supporter norvégien tenait dans ses mains un ballon décoré d’un ruban jaune, symbole d’espoir et d’optimisme. Un message de soutien lui était également adressé.

Fredrik est né en bonne santé. Mais à l’âge d’un an, ses parents ont remarqué qu’il louchait. Rien de très inquiétant, pensaient-ils. Son strabisme allait pouvoir être corrigé à l’aide d’un patch d’occlusion, visant à stimuler son œil faible.

Cependant, le premier rendez-vous chez l’ophtalmologue a été un véritable coup de massue pour ses parents: il s'est avéré que Fredrik ne voyait pas de l’œil gauche, en raison du rétinoblastome, une tumeur cancéreuse intraoculaire rare, touchant les enfants.

«Nous étions venus pour un simple contrôle de routine. Soudain, on nous a annoncé un cancer», s’est souvenu le père de Fredrik, s'exprimant auprès de l’organisation norvégienne Barnekreftforeningen, qui lutte contre les cancers de l'enfant.

Une semaine après le diagnostic, la famille s'envolait pour la Suisse afin de rencontrer les meilleurs spécialistes de la maladie et pour que Fredrik bénéficie d’un traitement novateur encore indisponible en Norvège. Des photos de famille le montrent en poussette au bord du Léman. Cela n’a rien d’étonnant: l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne est un centre de référence mondial pour le traitement du rétinoblastome.

Au total, Fredrik et ses parents ont effectué une dizaine de déplacements en Suisse romande en l’espace d’un an, ce qui a permis à l'enfant de recevoir plusieurs cycles de chimiothérapie intra-artérielle.

L'hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne est un centre de référence mondial pour le traitement du rétinoblastome. image: hôpital Jules-Gonin

Ce traitement consiste à introduire, sous anesthésie, un cathéter dans l’artère fémorale, au niveau du pli de l’aine. Le dispositif est ensuite remonté jusqu’à l’artère ophtalmique qui irrigue l’œil, et dans laquelle la chimiothérapie est administrée.

Dans le cas de Fredrik, le traitement a été efficace et la tumeur a régressé. Mais, trop volumineuse et installée depuis trop longtemps, elle a provoqué des dommages, notamment le décollement de la rétine.

«Nous avons tout essayé, même la réapplication de la rétine. C'était douloureux pour Fredrik. Son œil a été refroidi à l'azote liquide» Le père de Fredrik auprès de l'organisation Barnekreftforeningen

Finalement, les médecins n’ont eu d’autre choix que de recourir à l’énucléation, une intervention chirurgicale consistant à retirer le globe oculaire.

Depuis, Fredrik a bien grandi et n'a plus de tumeur cancéreuse. Il porte en revanche une prothèse oculaire qu’il ne cherche pas à dissimuler.

Lorsqu’il a appris que son œil de verre pouvait être personnalisé, le jeune garçon, grand passionné de football, a d'ailleurs immédiatement souhaité un modèle aux couleurs de son équipe favorite: Bodø/Glimt. Le nouvel œil, commandé il y a quelques mois, est directement inspiré du logo du club norvégien.

Fredrik et son œil artificiel aux couleurs de Bodø/Glimt. image: Barnekreftforeningen

Cette décision a propulsé Fredrik au rang de chouchou des supporters de Bodø/Glimt et lui a offert des moments inoubliables à l’initiative de son club de cœur: non seulement il a assisté à un match officiel au plus près de l'action, mais il s’est aussi entraîné avec le groupe professionnel.

Son handicap ne l'empêche pas de pratiquer sa passion. «Je vois avec mon œil droit, ce qui me donne une bonne vue d'ensemble du terrain», dit-il, en tant que milieu gauche de l'une des équipes juniors de Bodø/Glimt.

Hasard des choses, le mot «Glimt» signifie «étincelle» en français. Et des étincelles, Fredrik en a dans les yeux, non seulement grâce à sa prothèse, mais aussi grâce au parcours sensationnel de son club en Ligue des champions.