Une spécificité du calendrier rend Bodø/Glimt dangereux

Plusieurs facteurs expliquent la réussite du club norvégien, qui défie ce mercredi le Sporting Lisbonne lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'un d'eux est lié au calendrier sportif.

Les Norvégiens de Bodø/Glimt sont en train de vivre un véritable conte de fées. Pour leur première participation à la phase finale de la Ligue des champions, ils ont tenu en échec le Borussia Dortmund, avant de battre Manchester City et l’Atlético de Madrid.

Qualifié pour les barrages de la phase à élimination directe, le club scandinave a ensuite éliminé l’Inter, finaliste de la dernière Ligue des champions, en s’imposant par deux fois. Un exploit supplémentaire pour Bodø, qui affronte désormais le Sporting à l'occasion des huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Le match aller est prévu ce mercredi (21h) en Norvège.

Un calendrier différent

Plusieurs éléments expliquent les bons résultats obtenus ces dernières semaines en Ligue des champions par les hommes de Kjetil Knutsen. L’un d’eux, rarement évoqué, concerne le calendrier.

Comme dans beaucoup de pays nordiques, la saison norvégienne s’étend de mars à novembre. Cela signifie que les joueurs de Bodø/Glimt s’apprêtent seulement à lancer leur championnat domestique. Autrement dit, ils sont actuellement beaucoup plus frais que leurs adversaires des grands championnats européens.

Nous pourrions penser, à l'inverse, qu’ils manquent cruellement d’automatismes. Ce n’est toutefois pas le cas. Avec leur entraîneur Kjetil Knutsen, en poste depuis 2018, une culture poussant les joueurs à rester et le faible intérêt des grandes formations européennes pour le mercato hivernal, Bodø parvient à afficher une réelle stabilité d’une saison à l’autre, et donc à conserver des connexions en Ligue des champions, même lorsque le nouvel exercice national ne fait que débuter.

Les résultats parlent d’eux-mêmes



Cette spécificité du calendrier se reflète naturellement dans les résultats de la «Horde jaune». Les Norvégiens ont rencontré des difficultés à l’automne en C1, lançant leur campagne par deux matchs nuls suivis de trois défaites. Ils étaient au bord de l'élimination.

Ce n’est que lorsque leur championnat a pris fin, qu’une pause a enfin été observée et qu’une nouvelle préparation a débuté que les joueurs de Bodø/Glimt ont enregistré leurs premiers succès, contre Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Inter. Finalement, on pourrait se dire que le plus dur est presque déjà passé pour eux. Il s’agissait de s’extirper de la phase de ligue, qu’ils jouaient alors en bout de course.

Erling Haaland s'est incliné sur ses terres avec son club de Manchester City. image: Keystone

En 2024, les deux seules défaites de Bodø/Glimt en phase de ligue de la Ligue Europa étaient déjà survenues lors de l'épilogue du championnat norvégien. La formation de Kjetil Knutsen se trouvait, de surcroît, en pleine lutte pour le titre face à Brann.

La suite de l’histoire est connue: quelques mois plus tard, un vent de fraîcheur à tous les égards avait soufflé sur la C3. Bodø/Glimt avait alors éliminé Twente, l’Olympiacos et la Lazio pour s’offrir le droit de défier Tottenham dans le dernier carré. Les Portugais du Sporting sont donc prévenus: ils auront face à eux une équipe prête à aller loin en Coupe d'Europe.

Un entraîneur à succès

Si le calendrier justifie en partie les récents exploits du club situé au-dessus du cercle polaire, il ne faut pas négliger d’autres aspects, notamment les éléments qui expliquent la progression générale de Bodø/Glimt, habitué depuis six ans désormais à disputer les Coupes d’Europe et à y briller.

Parmi eux: la vision de l’entraîneur Kjetil Knutsen. Le technicien norvégien a non seulement insufflé une véritable culture de club, avec des joueurs locaux investis à long terme, mais il a également donné un état d’esprit à son groupe. Knutsen ne prononce jamais le mot «victoire» et se concentre avant tout sur le jeu, qu’il souhaite technique et vertical.

Résultat: une bande de jeunes garçons, rappelant celle de l’Ajax en 2019, prend plaisir à évoluer sur le terrain et produit un football à la fois attractif et élégant.

Kjetil Knutsen n'est pas étranger aux bons résultats de Bodø/Glimt. image: Keystone

Les joueurs, qui ont le sens du positionnement, sont constamment en mouvement. Le ballon est libéré rapidement, toujours dans l’esprit du jeu et vers l’avant. Les Norvégiens de Bodø/Glimt représentent, en définitive, le parfait exemple de ce que signifie jouer en équipe. «Nous parlons d’argent, nous parlons de noms. Mais rien ne vaut une équipe», a résumé Thierry Henry au sujet de cette formation.

Bien sûr, Kjetil Knutsen s’appuie sur de nombreux talents pour obtenir ses succès, à l’image du maître à jouer Patrick Berg et de l’ailier incisif Jens Petter, qui incarnent parfaitement le style de Bodø.

Patrick Berg est un excellent milieu de terrain. Image: keystone

Terrain synthétique et froid glacial

Outre la vision du coach et le talent technique de certains joueurs, Bodø/Glimt peut également compter sur une pelouse synthétique trempée qui favorise son jeu ambitieux. Exposée aux conditions arctiques, elle est aussi parfois abîmée par endroits. En clair: les locaux la maîtrisent parfaitement et en tirent un avantage, tandis que les clubs visiteurs la critiquent régulièrement.

Les conditions hivernales dans le nord de la Norvège peuvent également surprendre les formations adverses, d’autant que le stade de 8 000 places, totalement ouvert, accentue la sensation de froid glacial. Certains grands clubs européens ont enfin pu sous-estimer ce petit club établi dans une ville perdue de 50 000 habitants. Au Sporting de ne pas reproduire la mêmes erreur.