en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin during a training session of the Swiss national soccer team, one day before the international soccer match between Norway and Switzerland at the Ullevaal Stad ...
La liste de Murat Yakin sera dévoilée en début de semaine.Keystone

Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin

Selon Blick, trois joueurs romands importants de la Nati manqueront la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
17.05.2026, 17:5017.05.2026, 17:50

La liste de Murat Yakin pour le Mondial 2026 n’a pas encore été dévoilée. Elle le sera en début de semaine, de manière originale, sur les réseaux sociaux de l’Association suisse de football (ASF).

Néanmoins, on commence à en savoir un peu plus sur les joueurs sélectionnés et ceux qui ne le seront pas. Selon les informations de Blick, les Romands Alvyn Sanches, Joël Monteiro et Vincent Sierro ne feront pas le voyage aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, alors qu’ils avaient tous trois de bonnes chances de participer à la Coupe du monde 2026. Ils auraient appris la nouvelle ce dimanche.

Pour Sierro, très régulièrement appelé depuis plus de deux ans, cette non-sélection constitue un véritable coup dur. Monteiro semblait lui en bonne position pour devenir le remplaçant de Breel Embolo, comme lors de la dernière fenêtre internationale. Quant à Sanches, il semble payer son manque d’expérience au niveau international, retardé par sa grave blessure au genou lors de sa première sélection en équipe nationale.

epa12691385 Alvyn Sanches of Bern reacts during the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Young Boys Bern, in Stuttgart, Germany, 29 January 2026. EPA/RONALD WITTEK
Alvyn Sanches ne devrait pas être du voyage.image: Keystone

Toujours selon Blick, Joël Monteiro et Alvyn Sanches devraient être remplacés par Christian Fassnacht, meilleur buteur de la saison en Super League avec 18 réalisations, et Cédric Itten, auteur de 15 buts avec le Fortuna Düsseldorf en Bundesliga 2.

Yakin semble donc privilégier la forme sur l'ensemble de la saison, voire même celle du moment, puisque Zeki Amdouni, absent presque un an pour cause de blessure, et revenu à la compétition début mai, figurerait sur la liste. Le sélectionneur semble également abandonner l’un de ses principes: celui de ne retenir que des joueurs évoluant en première division.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati de hockey doit régler la question des primes
Quel sera le montant des primes pour les joueurs suisses lors du Mondial? Une délégation de six leaders de l’équipe négocie actuellement un accord.
Dans les grandes compétitions, les sportifs ont l'habitude de toucher des primes en cas de performances exceptionnelles. Une pratique qui s'applique aussi au Championnat du monde de hockey, que l'équipe de Suisse espère marquer de son empreinte. Jusqu'à présent, la règle était simple: notre Fédération nationale recevait une somme de la Fédération internationale (IIHF), dont le montant variait en fonction du classement et qui était désignée sous le nom de «fonds de développement».
L’article