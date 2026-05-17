La liste de Murat Yakin sera dévoilée en début de semaine. Keystone

Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin

Selon Blick, trois joueurs romands importants de la Nati manqueront la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

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La liste de Murat Yakin pour le Mondial 2026 n’a pas encore été dévoilée. Elle le sera en début de semaine, de manière originale, sur les réseaux sociaux de l’Association suisse de football (ASF).

Néanmoins, on commence à en savoir un peu plus sur les joueurs sélectionnés et ceux qui ne le seront pas. Selon les informations de Blick, les Romands Alvyn Sanches, Joël Monteiro et Vincent Sierro ne feront pas le voyage aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, alors qu’ils avaient tous trois de bonnes chances de participer à la Coupe du monde 2026. Ils auraient appris la nouvelle ce dimanche.

Pour Sierro, très régulièrement appelé depuis plus de deux ans, cette non-sélection constitue un véritable coup dur. Monteiro semblait lui en bonne position pour devenir le remplaçant de Breel Embolo, comme lors de la dernière fenêtre internationale. Quant à Sanches, il semble payer son manque d’expérience au niveau international, retardé par sa grave blessure au genou lors de sa première sélection en équipe nationale.

Alvyn Sanches ne devrait pas être du voyage. image: Keystone

Toujours selon Blick, Joël Monteiro et Alvyn Sanches devraient être remplacés par Christian Fassnacht, meilleur buteur de la saison en Super League avec 18 réalisations, et Cédric Itten, auteur de 15 buts avec le Fortuna Düsseldorf en Bundesliga 2.

Yakin semble donc privilégier la forme sur l'ensemble de la saison, voire même celle du moment, puisque Zeki Amdouni, absent presque un an pour cause de blessure, et revenu à la compétition début mai, figurerait sur la liste. Le sélectionneur semble également abandonner l’un de ses principes: celui de ne retenir que des joueurs évoluant en première division.

(roc)