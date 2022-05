Les joueurs du Real Madrid affronteront Liverpool en finale de la Ligue des champions, samedi soir à Paris. image: keystone

Le Real Madrid a une demande très particulière pour la finale

Les merengues affrontent Liverpool ce samedi en finale de Ligue des champions à Paris (21h00). Et ils entendent bien mettre toutes les chances de leur côté.

On entend souvent qu'une victoire se joue pour quelques millimètres. Ceux qui manquent à la chaussure de tel malheureux qui n'a pas réussi à pousser le ballon au fond. Ou ceux, encore, qui distinguent un but d'une frappe rasant les montants.

La finale de la Ligue des champions, samedi entre Liverpool et le Real Madrid pourrait, bien sûr, connaître pareilles situations. Mais entre les deux prétendants au titre, les millimètres ont déjà une importance avant le coup d'envoi.

Le Real plus royaliste que le roi

C'est le club espagnol qui a sorti la règle, en décidant de se pencher sur le revêtement du Stade de France. «Madrid aimerait bien jouer sur une pelouse d'une hauteur située entre 20 et 23 millimètres», fait savoir Benoît Lavallée, directeur adjoint de la programmation du Stade de France. Derrière cette envie, aucune aspiration esthétique mais uniquement du pragmatisme, comme l'explique l'expert:

«Madrid veut jouer vite. Plus le brin sera court, mieux ce sera» Benoît Lavallée, l'un des responsables du Stade de France

Les deux équipes ont jusqu'à samedi, jour de leur duel, pour faire connaître leur préférence. Au final, c'est l'UEFA qui prendra la décision. Et elle pourrait déplaire aux Madrilènes, à en croire Benoît Lavallée: «Le gazon sera sans doute coupé autour de 24, 25 millimètres», s'avance-t-il.

Même si, dans les faits, quelques millimètres ne feront sûrement pas la différence niveau football, sur le plan psychologique, par contre, il n'est jamais bon de disputer un match si important en étant contrarié dès le départ.

En tout cas, selon l'article 30.02 de son règlement relatif à la Ligue des champions, l'UEFA peut trancher les brins de la sacro-sainte herbe jusqu'à 30 millimètres.

Un grand rival et Indochine

La pelouse que fouleront les 22 protagonistes samedi soir a été spécialement posée pour l'occasion, suite la demande de l'UEFA, histoire d'avoir la meilleure qualité possible. Elle a été acheminée directement depuis... Barcelone (la ville du pire ennemi du Real) où elle a été traitée dans une pépinière depuis novembre dernier.

Le gazon, acheminé via 500 rouleaux (pesant 750 kilos à 1 tonne chacun), a été façonné en début de semaine en un temps record de 48 heures. Paris s'étant vue attribuer la finale à la place de Saint-Pétersbourg en février, la programmation du Stade de France ne pouvait plus biffer le concert d'Indochine samedi dernier, avant lequel il était impossible d'installer le nouveau terrain.

La délocalisation de ce match – comme sanction pour la Russie à cause de la guerre qu'elle mène en Ukraine – a entraîné un autre changement d'importance: le ballon utilisé.

Le fournisseur Adidas a, logiquement, remplacé les motifs clins d'œil à Saint-Pétersbourg par une robe beaucoup plus sobre et neutre. Le cuir arborera des hexagones blancs entremêlés d'étoiles grises, avec le mot paix en anglais et en alphabet cyrillique.