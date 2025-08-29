Le Lausanne-Sport est qualifié pour la Conference League. Image: KEYSTONE

Voici les futurs adversaires du LS en Coupe d'Europe

Qualifié pour la Conference League, le Lausanne-Sport connaît désormais ses adversaires, suite au tirage au sort qui s’est tenu ce vendredi à Monaco.

Plus de «Sport»

Quelle soirée pour le football romand! Vainqueur 1-0 de Besiktas, jeudi en barrage retour, le Lausanne-Sport s’est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. Il vivra donc un automne européen: une première depuis 15 ans, et un groupe de Ligue Europa composé du CSKA Moscou, de Palerme et du Sparta Prague.

Les adversaires seront cette saison différents, et aussi plus nombreux qu’à l’époque, en raison de la réforme des Coupes d’Europe et du passage de la phase de groupes à la phase de ligue. Voici ceux que Lausanne affrontera, après avoir été tiré au sort depuis le sixième et dernier pot, ce vendredi à Monaco:

Fiorentina (domicile)

Lech Poznan (extérieur)

Omonia (domicile)

Kuopion Palloseura (extérieur)

Breidablik (domicile)

Hamrun Spartans (extérieur)

Les Vaudois auront donc droit à une très belle affiche, puisqu'ils accueilleront les Italiens de la Fiorentina. Ils recevront aussi les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais de Breidablik à la Tuilière. Ils se déplaceront en Pologne pour y défier le Lech Poznan, à Kuopio, en Finlande, et à Malte, où ils se mesureront aux Hamrun Spartans, premier club maltais à disputer la Coupe d'Europe.

Ce tirage apparaît comme abordable pour le LS, qui a affirmé sa légitimité européenne en écartant les Turcs du Besiktas en barrages. Des affiches face à des clubs tels que Crystal Palace, Mayence ou encore Strasbourg auraient compliqué la tâche des Lausannois, qui tenteront de figurer parmi les 24 premières équipes du classement (sur 36) pour rallier la phase à élimination directe.

Du lourd pour Bâle et Young Boys en Europa League

Bâle et Young Boys connaissent également leur sort en Europa League. Les deux clubs alémaniques affronteront notamment Aston Villa, Lyon et Stuttgart.

Les deux formations de Super League disputeront huit matchs (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) lors de ce premier tour qui durera du 24 septembre au 29 janvier.

Les Bernois accueilleront deux clubs français, Lille et Lyon, ainsi que les Bulgares du Ludogorets et les Grecs du Panathinaikos. Ils se déplaceront chez les Anglais d'Aston Villa, qu'ils avaient accueilli l'an dernier en C1, à Salonique (PAOK), à Bucarest (FCSB) et à Stuttgart.

Les Rhénans se rendront eux à Lyon, à Salzbourg, à Fribourg et à Genk. Ils recevront Aston Villa, le Viktoria Plzen, le FCSB et le VfB Stuttgart

(roc/ats)