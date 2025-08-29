assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
Football

Voici les futurs adversaires de Lausanne en Conference League

Voici les futurs adversaires du LS en Coupe d&#039;Europe
Le Lausanne-Sport est qualifié pour la Conference League.Image: KEYSTONE

Voici les futurs adversaires du LS en Coupe d'Europe

Qualifié pour la Conference League, le Lausanne-Sport connaît désormais ses adversaires, suite au tirage au sort qui s’est tenu ce vendredi à Monaco.
29.08.2025, 13:5229.08.2025, 14:07
Plus de «Sport»

Quelle soirée pour le football romand! Vainqueur 1-0 de Besiktas, jeudi en barrage retour, le Lausanne-Sport s’est qualifié pour la phase de ligue de la Conference League. Il vivra donc un automne européen: une première depuis 15 ans, et un groupe de Ligue Europa composé du CSKA Moscou, de Palerme et du Sparta Prague.

Les adversaires seront cette saison différents, et aussi plus nombreux qu’à l’époque, en raison de la réforme des Coupes d’Europe et du passage de la phase de groupes à la phase de ligue. Voici ceux que Lausanne affrontera, après avoir été tiré au sort depuis le sixième et dernier pot, ce vendredi à Monaco:

  • Fiorentina (domicile)
  • Lech Poznan (extérieur)
  • Omonia (domicile)
  • Kuopion Palloseura (extérieur)
  • Breidablik (domicile)
  • Hamrun Spartans (extérieur)
Lausanne réussit un immense exploit en Coupe d'Europe

Les Vaudois auront donc droit à une très belle affiche, puisqu'ils accueilleront les Italiens de la Fiorentina. Ils recevront aussi les Chypriotes de l'Omonia Nicosie et les Islandais de Breidablik à la Tuilière. Ils se déplaceront en Pologne pour y défier le Lech Poznan, à Kuopio, en Finlande, et à Malte, où ils se mesureront aux Hamrun Spartans, premier club maltais à disputer la Coupe d'Europe.

Ce tirage apparaît comme abordable pour le LS, qui a affirmé sa légitimité européenne en écartant les Turcs du Besiktas en barrages. Des affiches face à des clubs tels que Crystal Palace, Mayence ou encore Strasbourg auraient compliqué la tâche des Lausannois, qui tenteront de figurer parmi les 24 premières équipes du classement (sur 36) pour rallier la phase à élimination directe.

Du lourd pour Bâle et Young Boys en Europa League

Bâle et Young Boys connaissent également leur sort en Europa League. Les deux clubs alémaniques affronteront notamment Aston Villa, Lyon et Stuttgart.

L’élimination de Servette met en lumière une anomalie du foot

Les deux formations de Super League disputeront huit matchs (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) lors de ce premier tour qui durera du 24 septembre au 29 janvier.

Les Bernois accueilleront deux clubs français, Lille et Lyon, ainsi que les Bulgares du Ludogorets et les Grecs du Panathinaikos. Ils se déplaceront chez les Anglais d'Aston Villa, qu'ils avaient accueilli l'an dernier en C1, à Salonique (PAOK), à Bucarest (FCSB) et à Stuttgart.

Les Rhénans se rendront eux à Lyon, à Salzbourg, à Fribourg et à Genk. Ils recevront Aston Villa, le Viktoria Plzen, le FCSB et le VfB Stuttgart

(roc/ats)

Plus d'articles sur le sport

Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
de Romuald Cachod
Ce tirage au sort a fait scandale
de Yoann Graber
Transferts dans le hockey suisse: bienvenue au Far West
de Klaus Zaugg
Ce Romand a battu un record du monde en plongeant d'une falaise
de Yoann Graber
Humeur
Mon nouveau maillot me pose un problème de conscience
de Julien Caloz
1
Le ping-pong a vécu une première historique
de Yoann Graber
L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»
de Florian Vonholdt
Pourquoi il est presque impossible d'assister à la Fête de lutte
de Klaus Zaugg
Camille Rast garde des séquelles de sa chute
de Sven Papaux
1
Une discipline historique des JO d'hiver est en danger
de Romuald Cachod
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Servette n’a toujours pas retenu la leçon
de Romuald Cachod
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
de Reto Fehr
Ce jeune coureur suisse révolutionne l’ultracyclisme
de Martin Probst
Pied de nez magistral adressé aux organisateurs de l'US Open
de Romuald Cachod
Cette scène en dit beaucoup sur la mentalité du LS en Coupe d'Europe
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Ces stars de l'athlétisme se sont baignées (presque) incognito à Lausanne
de Marine Brunner
Le coach du LS a fait une chose inhabituelle avant d'affronter Besiktas
de Yoann Graber
De leader à pestiféré: le volcan marseillais a brûlé Adrien Rabiot
de Sven Papaux
Chaque mètre rapporte une fortune à la star d'Athletissima
de Julien Caloz
Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde
de Julien Caloz
«Beaucoup sous-estiment ce qui nous attend avec Bâle contre Copenhague»
de Céline Feller, Christoph Kieslich et Jakob Weber
Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais
de Julien Caloz
4
Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La pharma suisse investit 700 millions pour calmer Trump
2
«J'étais dans la merde»: il raconte sa course-poursuite avec la police
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Roger Federer est entré dans un cercle très fermé grâce à son argent
La star suisse a rejoint le cercle des milliardaires. Sa fortune est estimée à 1,1 milliard de dollars, un cap que seuls sept autres sportifs avaient atteint avant lui.
Roger Federer a gagné un peu plus de 130 millions de dollars en prix au cours de sa carrière. Mais ce sont surtout ses investissements et ses contrats de sponsoring qui ont porté sa fortune à 1,1 milliard de dollars, selon Forbes.
L’article