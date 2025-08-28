Butler-Oyedeji a fait preuve de sang-froid face au but turc en inscrivant la seule réussite de la rencontre, jeudi dans la capitale Istanbul. Keystone

Lausanne réussit un immense exploit en Coupe d'Europe

Le FC Lausanne-Sport s'est imposé sur le terrain de Besiktas (1-0) ce jeudi lors du match retour des barrages de la Conference League.

Lausanne avait besoin d'un exploit pour passer, et il l'a fait! Les hommes de Peter Zeidler ont trouvé le moyen d'aller s'imposer 1-0 sur le terrain de Besiktas, ce jeudi soir en Turquie. Cette victoire, acquise après le nul obtenu lors du match aller (1-1), permet aux Vaudois de poursuivre leur superbe aventure européenne, débutée le 24 juillet déjà face au Vardar Skopje.

Le but lausannois a été inscrit par Nathan Butler-Oyedeji au meilleur moment, soit dans les arrêts de jeu de la première période. Le LS a ensuite profité de l'expulsion de Felix Uduokhai (46e) pour maintenir son avantage au cours d'une seconde période bouillante.

L'expulsion du joueur turc en vidéo: Vidéo: twitter

La revanche du buteur

Au final, la soirée a été belle pour les Vaudois et la revanche a été savoureuse pour leur jeune buteur Nathan Butler-Oyedeji (22 ans), un joueur arrivé libre cet été.

Le but lausannois en vidéo: Vidéo: twitter

Formé au sein du prestigieux club d’Arsenal, Nathan a gravi tous les échelons du centre de formation londonien. Il a ensuite enrichi son expérience en League One, la troisième division anglaise, sous les couleurs d’Accrington et de Cheltenham, disputant un total de 24 rencontres. La saison dernière, il a porté pour la première fois le maillot de l’équipe première des Gunners, avec une apparition en Ligue des champions face au Dinamo Zagreb en janvier 2025, suivie d’une entrée en jeu en Premier League contre Ipswich Town en avril.



Il vivra donc une nouvelle saison européenne, tout comme le LS, qui n'avait plus connu d'automne sur la scène continentale depuis 2011.

