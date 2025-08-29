Samuel Mraz et les Servettiens ont tiré un trait sur la Coupe d'Europe. Image: KEYSTONE

L’élimination de Servette met en lumière une anomalie du foot

Deuxième de Super League la saison dernière, Servette ne jouera aucune Coupe d'Europe à l'automne, contrairement au troisième Young Boys, assuré dès le départ d'en disputer une.

Le Servette FC a échoué. Battu 2-1 après prolongations par le Shakhtar Donetsk, jeudi en barrage retour de la Conference League, il ne disputera pas la phase de ligue. La saison européenne du vice-champion de Suisse est officiellement terminée.

YB, en revanche, jouera dans quelques semaines la Ligue Europa, grâce à son double succès sur le Slovan Bratislava. Troisième de Super League, le club bernois était au minimum assuré d'une place en C4 – la compétition dont Servette vient d’être éliminé – à son entrée sur la scène européenne.

Cette curieuse situation découle directement du résultat de la Coupe de Suisse. En temps normal, seuls le vainqueur de cette compétition et le champion national sont garantis de franchir l’écueil des qualifications.

Or cette année, le FC Bâle a réussi le doublé coupe-championnat. Il a donc libéré le ticket européen le moins avantageux, à savoir celui rattaché à la Coupe, qui a été réattribué via la Super League.

Champion de Suisse, le FC Bâle de Xherdan Shaqiri a également remporté la Coupe. Image: KEYSTONE

S’agissant d’une place en barrages de la Ligue Europa, ce billet est revenu au troisième du championnat, en l’occurrence YB, qui devait initialement débuter sa campagne au deuxième tour de qualification de cette même compétition. Les Bernois n'ont donc eu qu’un seul obstacle à franchir pour accéder à la phase de ligue de la C3. En cas d’échec, ils auraient été automatiquement reversés en Conference League, comme mentionné précédemment.

Si Servette n'a pas obtenu ce sésame, c’est parce que sa deuxième place en championnat valait, sur le papier, davantage qu’un barrage de Ligue Europa. Théoriquement, les Genevois pouvaient prétendre à la Ligue des champions.

Or en entrant seulement au deuxième tour de qualification, le Servette FC n’avait pas la garantie de disputer une compétition européenne à l’automne. Pour cela, il devait impérativement éliminer un adversaire, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Tombé contre le Viktoria Plzen, Utrecht puis le Shakhtar, il n'a fait qu'être reversé: de la Ligue des champions à la Ligue Europa, de la Ligue Europa à la Conference League, puis de la Conference League à rien.

Servette a plié en prolongations face au Shakhtar. Image: KEYSTONE

Dans son périple, Servette a aussi dû composer avec un désavantage: en raison de son faible coefficient UEFA, il n’a jamais été tête de série, affrontant à chaque fois des adversaires jugés plus forts.

Cette situation s’était déjà produite il y a deux ans pour les Servettiens. Mais en éliminant le KRC Genk, ils avaient accédé à la Ligue Europa. L’aventure européenne s’était même prolongée au printemps en Conference League, où ils avaient atteint les huitièmes de finale.

Il en sera autrement cette saison pour Servette, qui connaît le même sort que le Partizan Belgrade l'an dernier. Deuxième de son championnat derrière l’Etoile Rouge, le club serbe n’avait pas dépassé les qualifications, tandis que le troisième, le Backa Topola, avait été propulsé sans rien faire en Conference League. 24e de la phase de ligue, il avait même atteint les barrages de la phase à élimination directe en février. A Young Boys de faire encore mieux à un échelon supérieur.