Le nouveau coach de l'Angleterre a une manie qui fait scandale

«Dans les ateliers d'Alinghi, on cachait tout et on se déplaçait la nuit»

A n'en pas douter: si Lee Carsley enchaîne les victoires avec les Three Lions, c'est le débat sur sa non-participation aux God Save The King qui sera vite réduit au silence.

Et même certaines stars ne se plient pas toujours au protocole, dont Trent Alexander-Arnold ou Wayne Rooney. En 2012, la fédération anglaise avait défendu, via l'un de ses porte-paroles, la décision de Rooney:

Il a tort: quand on est coach d'une équipe nationale, on se doit de chanter l'hymne.

Il a tort: quand on est coach d'une équipe nationale, on se doit de chanter l'hymne. Il est dans son droit, rien n'oblige un sélectionneur à chanter Il a raison de préserver ses cordes vocales pour hurler sur ses joueurs

Ces propos de l'ex-footballeur font directement écho à l'explication de Lee Carsley quant à son silence durant God Save The King. Si le sélectionneur anglais par intérim n'a pas chanté samedi face à l'Irlande, ce n'est pas à cause de ses origines irlandaises (avant d'être coach, il a porté le maillot de l'Eire). Ni en raison d'une quelconque aversion pour Charles III.

«Si vous êtes anglais et fier de votre pays, vous chantez l'hymne national, que vous soyez en pleine concentration ou non. C'est tout ce que je peux dire. C’était naturel de chanter parce que je me sentais tellement patriote.»

Cette attitude a créé un vif débat en Angleterre, où plusieurs chroniqueurs et de nombreux internautes sont scandalisés par le comportement de Lee Carsley (50 ans), qu'ils interprètent comme un manque de patriotisme et d'implication dans son rôle. Le journaliste Jeff Powell, par exemple, s'étrangle dans le Daily Mail:

Il était ainsi le seul membre de l'équipe anglaise, joueurs et staff compris, à ne pas s'époumoner sur God Save The King avant le coup d'envoi.

Sauber séduit toujours malgré ses piètres résultats

Dernière au classement des constructeurs, l'écurie suisse peine à exister en course. Elle attire pourtant toujours les pilotes. Il faut dire qu'elle propose le «projet le plus fascinant et le plus ambitieux» du paddock.

C'est un fait: Sauber est à la traîne cette saison. A Monza le week-end dernier, Valtteri Bottas – dernier au classement des pilotes – a pris la 16e place du Grand Prix d'Italie et Zhou Guanyu a terminé deux positions derrière lui. L'écurie basée à Hinwil (ZH) n'avance pas. Elle est la moins bonne du championnat. Or elle reste une valeur sûre et est plébiscitée par les pilotes. Sauber a la cote sur le marché des transferts.