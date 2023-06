Le coach du FC Aarau attend de son équipe un comportement exemplaire sur mais aussi en-dehors du terrain. Image: KEYSTONE

Alex Frei va surveiller ses joueurs jusque dans leur lit

Le nouvel entraîneur du FC Aarau veut contrôler la récupération de ses joueurs. «Un minimum de huit heures de sommeil par nuit serait idéal», préconise-t-il.

Nos collègues alémaniques Stefan Wyss et François Schmid-Bechtel ont longuement rencontré Alexander Frei, le nouvel entraîneur du FC Aarau. La discussion a naturellement porté sur les ambitions du club argovien en Challenge League, sur les principes tactiques du coach mais aussi sur la relation de Frei avec les jeunes footballeurs, qu'il aura pour tâche de faire progresser cette saison. L'ancien attaquant de l'équipe de Suisse a alors pointé du doigt l'utilisation des téléphones portables et la qualité du sommeil des joueurs, deux thématiques qui le préoccupent depuis plusieurs saisons.

Alexander Frei, vous nous disiez tout à l'heure que les jeunes avaient un grand besoin de communiquer. On le remarque d'ailleurs sur Instagram et Twitter...

On ne peut plus se passer des réseaux sociaux. On peut le contrôler un peu, mais en tant qu'entraîneur, on doit s'en accommoder. Lorsque nous nous sommes qualifiés pour la phase de groupes de la Conference League avec le FC Bâle, 19 des 23 joueurs étaient sur leur téléphone portable dans le vestiaire. Cela m'a surpris.

«J'avais plutôt l'habitude de voir 23 joueurs se prendre dans les bras, se féliciter et arroser tout le monde avec de l'eau. Mais apparemment, ce n'est plus le cas»

Est-ce que tout était mieux avant?

En tant qu'entraîneur, je suis tenu de prendre la jeune génération telle qu'elle est. Mais on peut transmettre certaines valeurs aux joueurs, qui ont besoin de règles. Il y en a même qui sont plus nécessaires aujourd'hui qu'autrefois.

Par exemple des règles sur l'utilisation du téléphone portable?

J'en appelle à la responsabilité individuelle. Les joueurs doivent apprendre ce qui est nécessaire pour être le plus performant possible. Plus vite ils l'apprennent, mieux c'est. Si je vois que quelqu'un commet toujours les mêmes erreurs ou n'arrive pas à se concentrer, je lui dirai clairement comment je vois les choses. Mais il ne faut pas oublier que plus on impose de choses, moins on encourage la créativité sur le terrain. Cela ne veut pas dire que je suis un entraîneur qui laisse tout passer. Celui qui ne respecte pas les règles aura du mal à s'en sortir.

L'ancien coach du FCB dans son nouvel univers. Image: KEYSTONE

Qu'en est-il du sommeil des joueurs?

L'idée, c'est que je puisse le contrôler. A l'EPF de Zurich, j'ai entendu une conférence sur le sommeil. Ce qui m'est apparu très clairement, c'est que plus on passe de temps sur son portable avant de dormir et moins on s'endort rapidement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Des études le prouvent. Mais c'est trop bête pour moi de contrôler le temps passé par les joueurs sur leur téléphone portable. Je vais donc leur dire à quel point le sommeil est important. C'est le meilleur moyen de se régénérer.

Quel est le nombre d'heures optimal?

Cela dépend. Il y a des joueurs plus âgés qui s'en sortent sans problème avec sept heures ou sept heures et demie, mais il y a aussi des joueurs qui ont besoin de plus. Je pense qu'un minimum de huit heures de sommeil serait idéal.

Y a-t-il une heure limite à laquelle les joueurs doivent être au lit?

Je ne suis pas Felix Magath et je ne contrôle pas tout (...) En principe, je ne suis pas un maniaque du contrôle. J'observe et je n'interviens que si je juge que c'est assez. Dans ce cas, j'entame une discussion. Ensuite, ce n'est plus mon problème mais celui de l'athlète. J'attends des joueurs qu'ils fassent tout pour réussir.

Est-ce que vous profitez, dans vos relations avec les joueurs, du fait que vous ayez fait une grande carrière?

C'est à eux qu'il faut le demander. Je suis en paix avec ma carrière, mais je ne parle pas spontanément de mon parcours de footballeur avec les joueurs. Avant, je détestais quand un coach ressassait toujours le passé. Mais je suis là pour les joueurs 16 heures par jour. Ils peuvent me parler de tout, des problèmes privés comme du football.